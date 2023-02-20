3 простых способа отличить натуральную кожу от дермантина

Кожзаменители известны промышленности уже достаточно давно. За последний век этот материал претерпел множество изменений и постоянных улучшений. При слове кожзаменитель у большинства людей возникают не самые лучшие ассоциации, однако в действительности данный материал бывает не так уж плох. Вместе с тем, каждый из нас предпочел бы все-таки носить вещи из натуральной кожи. Проблема лишь в том, что современный кожзам умудряется настолько повторять фактуру натурального материала, что отличить материалы без специальных знаний может быть сложно.
1. Прокалывание иголкой
Натуральная кожа очень сложно прокалывается. /Фото: famt.ru.
Первый способ проверки кожи не подходит для торговых точек. Использовать его можно уже только после того, как вещь была приобретена. Все, что нужно сделать – это взять иголку средних размеров и хорошенько ткнуть ей изделие в каком-нибудь не очень видном месте. Дальше все предельно просто: если иголка не идет вообще или идет крайне тяжело – перед нами кожа, если же материал изделия легко протыкается, то это с огромной долей вероятности все-таки кожзаменитель.
2. Растягивание и разглядывание
Кожу нужно хорошенько потягать. /Фото: manrule.ru.
Второй способ можно смело проворачивать прямо на торговой точке. Для этого нужно взять изделие из кожи в руки и хорошенько растянуть его – отпустить и еще раз растянуть. Процедуру можно повторять столько раз, сколько нужно. При этом следует внимательнейшим образом всматриваться в то, как ведет себя материал. Дело в том, что кожзаменители (особенно низкокачественные) очень хорошо тянутся в одну сторону при приложении усилий и достаточно вяло тянутся обратно. Натуральная кожа же, тянется в обе стороны фактически одинаково.
3. Используем воду
Кожзаменитель вообще не впитывает воду. /Фото: veronikaa.ru.
Для того, чтобы выявить кожзаменитель можно использовать обычную воду. Способ проверки такой же элементарный и не требующий приложения больших усилий, как и все описанные выше. Все, что нужно сделать – это намочить водой сначала свой палец, а затем потереть им предмет одежды или обуви. Если вода впитывается в материал, то это скорее всего натуральная кожа. Большинство заменителей вообще не впитывает влагу, а отталкивает ее.
Современные кожзаменители бывают даже лучше натурального материала. /Фото: brm.deal.by.
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