10 эфирных масел, которые помогут вернуть хорошее самочувствие

Эфирные масла - травяная альтернатива лекарствам.
Когда начинается простуда или мучает головная боль,хочется как можно быстрее облегчить неприятные симптомы и снова встать на ноги . Эфирные масла - чрезвычайно концентрированные источники естественных питательных веществ. Они имеют долгую и богатую историю лечения распространенных симптомов простуды и гриппа, таких как кашель, головные боли и усталость. Масла могут использоваться в качестве вспомогательного средства для лечения, назначенного врачом, или выступать в роли натуральной травяной альтернативы лекарствам.
1. Ладан
Ладан поможет при простуде и гриппе.
В качестве одного из старейших известных эфирных масел ладан обладает невероятными антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами - все это может резко уменьшить сроки выздоровления при простуде или гриппе. «Наши предки ничего не знали о бактериях или вирусах, но они очень рано узнали об исцеляющих и успокаивающих свойствах ладана, - объясняет Анаит Маркосян, руководитель отдела исследований и разработок в Nairian Cosmetics. - Ладан отлично подходит для уменьшения сильного кашля или при респираторных инфекциях. Он также имеет естественный успокаивающий запах, который может помочь расслабиться и выздороветь».
2. Корица
Корица поможет при простуде и гриппе.
Корица - одно из самых эффективных эфирных масел для облегчения симптомов простуды и гриппа. Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что смесь масел корицы, гвоздики и дикого апельсина уменьшает количество вирусных молекул у пациентов на 90%. Корица - это интенсивно согревающее и успокаивающее растение. Питье чая с корицей улучшит кровообращение, а также уберет озноб, который часто сопровождает грипп.
3. Тимьян
Тимьян - идеальное средство для борьбы с дыхательными проблемами.
Тимьян лучше всего подходит для борьбы с проблемами верхних дыхательных путей, такими как «забитые бронхи», кашель и чихание. «Первое, что делают армяне, когда они простужаются, причем почти рефлекторно, - это паровая ингаляция с травами, обычно с тимьяном, - утверждает Маркосян. - Это служит для двух целей – разжижения и отхаркивания слизи, а также в качестве антибактериального средства».
4. Мята
Эта ароматная мята.
Это эфирное масло с ярким запахом обладает естественным очищающим свойством, что делает его идеальным для очистки дыхательных путей. Оно отлично подходит для уменьшения кашля, синусита и инфекций горла. Также масло мяты обладает мягким согревающим эффектом, который может быть полезен при незначительных болях, которые сопутствуют гриппу.
5. Базилик
Базилик и для кулинарии, и для медицины.
Кто же знал, что популярный ингредиент для приготовления пищи обладает антивирусными свойствами. Его лучше всего использовать для лечения тяжелых бронхиальных кашлей и скоплений слизи в горле. По словам Маркосяна, аргентинский базилик лучше всего подходит для облегчения симптомов простуды и гриппа. Также базилик будет хорош при спазматическом кашле.
6. Лаванда
Лаванда, горная лаванда.
Лаванда - одно из самых популярных эфирных масел благодаря его сильному цветочному, но при этом спокойному аромату. Она расслабляет мышцы, помогает при головных болях и может даже облегчить синусит. Национальный институт рака также обнаружил, что лаванда может сбалансировать гормоны у женщин.
7. Чайное дерево
Чайное дерево - эффективная помощь от разных хворей.
Часто можно увидеть масло чайного дерева в качестве ингредиента натурального ухода за кожей из-за его антибактериальных свойств. Хотя оно действительно отлично подходит для борьбы с бактериями, это масло также обладает противовирусными и противомикробными свойствами. А это означает, что масло чайного дерева эффективно для уменьшения простуды и гриппа и облегчении большинства симптомов, связанных с инфекцией. Оно также отлично подходит для чистки мебели и воздуха в доме, чтобы никто из родственников болеющего также не заразился.
8. Сандаловое дерево
Масло сандалового дерева - прекрасное отхаркивающее средство.
Это эфирное масло является естественным отхаркивающим средством. Отхаркивающие средства обычно встречаются в лекарствах от кашля и сиропах, поэтому это естественная альтернатива тем ингредиентам, которые облегчают кашель. Также масло сандалового дерева хорошо подходит для ингаляций.
9. Шалфей
Шалфей - от простуды и гриппа.
Не стоит позволять усталости при гриппе «валить» себя с ног. А с этим поможет мощное природное средство. Шалфей является одним из самых разнообразных и многоцелевых эфирных масел - он может использоваться не только против простуды, но и как средство против нервов и даже при симптомах менопаузы.
10. Эвкалипт
Эвкалипт - всегда лёгкое дыхание.
Его бодрящий и свежий аромат делает эвкалипт отличным средством для облегчения дыхания и также при сильном кашле и насморке. Ингаляция или же добавление масла эвкалипта в ванну мгновенно очистит дыхательные пути.
Эфирные масла эффективны при лечении простуды и гриппа.
Обязательно нужно помнить: при использовании эфирных масел с ними нельзя переборщить. Эти масла чрезвычайно концентрированные, и их нужно разбавлять водой или более мягкими маслами, такими как кокосовое или виноградное, чтобы сделать их наиболее эффективными при лечении простуды и гриппа.
!!! Внимание. Эфирные масла нужно разбавлять водой или более мягкими маслами. И обязательно посоветоваться перед их использованием с лечащим врачом.
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