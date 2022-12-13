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5 известных изобретений, которые появились совершенно «случайно»


Если бы не счастливый случай, пузырчатая упаковка стала очередным ненужным изобретением

Если бы не счастливый случай, пузырчатая упаковка стала очередным ненужным изобретением

Многие изобретатели десятками лет проводили опыты, занимались исследованиями и ломали головы, а решение оказывалось буквально на поверхности. Однако не всегда его удается разглядеть самостоятельно, и тогда в дело вмешивается случай. Благодаря счастливым совпадениям сегодня мы можем петь в караоке, успокаивать нервы пузырчатой упаковкой и пользоваться микроволновкой. Как случайные обстоятельства повлияли на знаменитые изобретения?!

1. Караоке


В переводе с японского караоке значит «пустой оркестр» / Фото: image2.thematicnews.com

В переводе с японского караоке значит «пустой оркестр» / Фото: image2.thematicnews.com

 

Караоке придумал один предприимчивый японец в 1960-х годах, который зарабатывал на жизнь аккомпанированием. Дайсукэ Иноуэ играл в заведении, куда посетители приходили петь под живую музыку. По одной из версий игра японца так понравилась гостям, что они попросили его поделиться своими записями. Мужчина не растерялся и придумал устройство, которое за определенную сумму денег проигрывало предварительно записанную минусовку. Однако есть и другая история. Как-то раз Дайсукэ Иноуэ заболел и не мог целый вечер просидеть за роялем. Японец записал все свои аранжировки на кассету и включал композиции по заказу гостей. Мужчина понял, что посетителям неважно: живой это аккомпанемент или запись. Тогда он и приступил к разработке караоке, что в переводе означает «пустой оркестр». За свое изобретение Дайсукэ Иноуэ даже получил награду - Шнобелевскую премию, которую присуждают ученым-фрикам.

2. Динамит


Опрокинутый на опилки нитроглицерин стал ключом к научному открытию / Фото: pennlive.com

Опрокинутый на опилки нитроглицерин стал ключом к научному открытию / Фото: pennlive.com

 

Взрывчатое вещество изобрел Альфред Нобель, и, по «традиции» многих ученых, произошло это совершенно случайно. Во время очередного эксперимента мужчина опрокинул колбу с нитроглицерином на усыпанный опилками лабораторный пол. Несмотря на опасность и нестабильность вещества, оно не взорвалось. Опилки просто впитали весь нитроглицерин. Так Нобель и изобрел динамит. А если обернуть бруски в промасленную бумагу с пропитанными нитроглицерином опилками, взрывчатку можно было спокойно транспортировать. Благодаря этому изобретение вмиг стало популярным. Впоследствии ученый создал еще и капсюль-детонатор для надежного взрывания динамита.

3. Пузырчатая упаковка


Изначально пузырчатая пленка должна была стать футуристическими обоями / Фото: pravda.cn.ua

Изначально пузырчатая пленка должна была стать футуристическими обоями / Фото: pravda.cn.ua

 

В 50-е годы дизайнеры Альфред Филдинг и Марк Чаваннес получили заказ на разработку футуристических обоев. Мужчины смастерили станок, который создавал из двух душевых занавесок подобие известной сегодня пузырчатой упаковки. К пленке прикрепили бумажный слой для удобства сцепления со стеной и представили ноу-хау заказчику. Однако тот идеи не оценил и сказал, что обои получились слишком футуристическими. Тогда дизайнеры стали думать, как задействовать проект. Три года они искали новый способ применения пузырчатых обоев, пока однажды Альфред Филдинг не отправился в путешествие на самолете. Глядя в иллюминатор, мужчина замечтался. Он представлял, что облака - это пузырьки, а во время посадки вся полоса была усыпана пружинистыми шариками. В тот момент изобретатель понял: пленочные пузырьки способны смягчать удары. Первый крупный контракт мужчины заключили с компанией IBM, которая искала материал для перевозки компьютеров. С тех пор пузырчатая пленка стала не только надежной упаковкой, но и антистресс-развлечением.

4. Стикеры


Спенсер Сильвер и Арт Фрай разделили успех на двоих / Фото: molva33.ru

Спенсер Сильвер и Арт Фрай разделили успех на двоих / Фото: molva33.ru

 

Главным делом всей жизни Спенсера Сильвера было изобретение самого прочного в мире клея. Мужчина хотел, чтобы его детище склеивало любые поверхности, в отличие от средств, которые продавались в магазинах на тот момент. Однако плоды труда оказались неутешительными - клей отлично сцеплялся со всеми поверхностями, но быстро отлипал. Как пользоваться таким средством - было неясно, поэтому в дело снова вмешался случай. Коллега Спенсера Сильвера Арт Фрай пел в церковном хоре. В его псалтыре была куча закладок и во время одной из репетиций все они выпали. Тогда мужчина подумал: «А почему бы не намазать закладки клеем Сильвера, чтобы они не выпадали, но и не портили бумагу». Так и были придуманы стикеры, на которых сегодня удобно делать заметки и оставлять послания коллегам.

5. Микроволновая печь


Микроволновка появилась благодаря инженеру Перси Спенсеру и его шоколадному батончику / Фото: image3.thematicnews.com

Микроволновка появилась благодаря инженеру Перси Спенсеру и его шоколадному батончику / Фото: image3.thematicnews.com

 

За изобретение микроволновки стоит благодарить не только Перси Спенсера, но и… шоколадный батончик. В 40-е инженер разрабатывал военные радары и проводил опыты с магнетронами. После очередной попытки мужчина решил подкрепиться и полез в карман халата за батончиком. Однако вместо сласти обнаружил там расплавленный горячий шоколад. Перси Спенсер быстро понял что к чему и предложил руководству использовать магнетроны для нагревания еды. В 1946 году изобретатель получил патент за микроволновую печь, а уже в 47-м в рестораны поступили первые модели - печи высотой под два метра и весом в триста килограммов.

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5 известных изобретений, которые появились совершенно «случайно»

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