Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Искусство грима развивалось и процветало на протяжении многих лет, в результате чего монстры из сказок и страшных историй, стараниями гримеров, были перенесены на экран. Но за каждым монстром в фильме стоит совсем не страшный актер. Давайте посмотрим на тех, кто играл монстров, демонов и маньяков в наших любимых ужастиках.
Дельфин Шанеак – Химера.
Французская модель Шанеак показала потустороннюю красоту монстра, известного как Химера. И хотя расстояние между глаз – это компьютерный эффект, а вот волосы актриса действительно сбрила.
Дерек Мирс – Джейсон.
Дерек Мирс сыграл роль Джейсона в фильме Пятница-13 2009 года.
Джонатан Брек – Джиперс Криперс.
Актер сыграл того самого жуткого монстра в двух частях фильма.
Дэйви Чейз — Самара.
Едва ли можно себе представить, что эта милая девушка сыграла роль Самары в фильме Звонок.
Роберт Инглунд – Фредди Крюгер.
Американский актёр, чьей самой известной ролью является роль вымышленного серийного убийцы Фредди Крюгера в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов».
Даг Джонс – Бледный человек.
Амплуа этого актера – фильмы ужасов и фантастика, где он играет нечеловеческих персонажей.
Тим Карри – Пеннивайз.
Выразительное лицо актера идеально подошло для роли жуткого клоуна.
Даг Брэдли – Гвоздеголовый.
Легендарный гвоздеголовый из фильма «Восставший из ада».
Кевин Питер Холл – Хищник.
Изначально роль Хищника должна была достаться Жан-Клоду Ван Дамму, но в итоге Хищника сыграл Кевин Питер Холл. Рост актера – 2.2 метра, а для фильма как раз требовался достаточно высокий актер, чтобы физически доминировать над атлетом Арнольдом Шварценеггером.
Роберто Кампанелла – Пирамидоголовый.
Итальянский актер, гигантская пирамида на голову. Вот и готов главный злодей Silent Hill
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии