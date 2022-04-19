Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Искусство грима развивалось и процветало на протяжении многих лет, в результате чего монстры из сказок и страшных историй, стараниями гримеров, были перенесены на экран. Но за каждым монстром в фильме стоит совсем не страшный актер. Давайте посмотрим на тех, кто играл монстров, демонов и маньяков в наших любимых ужастиках.











Дельфин Шанеак – Химера.



Французская модель Шанеак показала потустороннюю красоту монстра, известного как Химера. И хотя расстояние между глаз – это компьютерный эффект, а вот волосы актриса действительно сбрила.







Дерек Мирс – Джейсон.



Дерек Мирс сыграл роль Джейсона в фильме Пятница-13 2009 года.







Джонатан Брек – Джиперс Криперс.



Актер сыграл того самого жуткого монстра в двух частях фильма.







Дэйви Чейз — Самара.



Едва ли можно себе представить, что эта милая девушка сыграла роль Самары в фильме Звонок.







Роберт Инглунд – Фредди Крюгер.



Американский актёр, чьей самой известной ролью является роль вымышленного серийного убийцы Фредди Крюгера в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов».







Даг Джонс – Бледный человек.



Амплуа этого актера – фильмы ужасов и фантастика, где он играет нечеловеческих персонажей.







Тим Карри – Пеннивайз.



Выразительное лицо актера идеально подошло для роли жуткого клоуна.

Даг Брэдли – Гвоздеголовый. Легендарный гвоздеголовый из фильма «Восставший из ада».Кевин Питер Холл – Хищник.Изначально роль Хищника должна была достаться Жан-Клоду Ван Дамму, но в итоге Хищника сыграл Кевин Питер Холл. Рост актера – 2.2 метра, а для фильма как раз требовался достаточно высокий актер , чтобы физически доминировать над атлетом Арнольдом Шварценеггером.Роберто Кампанелла – Пирамидоголовый.Итальянский актер, гигантская пирамида на голову . Вот и готов главный злодей Silent HillЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)