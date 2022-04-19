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Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Искусство грима развивалось и процветало на протяжении многих лет, в результате чего монстры из сказок и страшных историй, стараниями гримеров, были перенесены на экран. Но за каждым монстром в фильме стоит совсем не страшный актер. Давайте посмотрим на тех, кто играл монстров, демонов и маньяков в наших любимых ужастиках.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Дельфин Шанеак – Химера.

Французская модель Шанеак показала потустороннюю красоту монстра, известного как Химера. И хотя расстояние между глаз – это компьютерный эффект, а вот волосы актриса действительно сбрила.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Дерек Мирс – Джейсон.

Дерек Мирс сыграл роль Джейсона в фильме Пятница-13 2009 года.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Джонатан Брек – Джиперс Криперс.

Актер сыграл того самого жуткого монстра в двух частях фильма.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Дэйви Чейз — Самара.

Едва ли можно себе представить, что эта милая девушка сыграла роль Самары в фильме Звонок.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Роберт Инглунд – Фредди Крюгер.

Американский актёр, чьей самой известной ролью является роль вымышленного серийного убийцы Фредди Крюгера в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов».

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Даг Джонс – Бледный человек.

Амплуа этого актера – фильмы ужасов и фантастика, где он играет нечеловеческих персонажей.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Тим Карри – Пеннивайз.

Выразительное лицо актера идеально подошло для роли жуткого клоуна.



Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Даг Брэдли – Гвоздеголовый.

Легендарный гвоздеголовый из фильма «Восставший из ада».

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Кевин Питер Холл – Хищник.

Изначально роль Хищника должна была достаться Жан-Клоду Ван Дамму, но в итоге Хищника сыграл Кевин Питер Холл. Рост актера – 2.2 метра, а для фильма как раз требовался достаточно высокий актер, чтобы физически доминировать над атлетом Арнольдом Шварценеггером.

Актеры, сыгравшие демонов, убийц и монстров

Роберто Кампанелла – Пирамидоголовый.

Итальянский актер, гигантская пирамида на голову. Вот и готов главный злодей Silent Hill

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