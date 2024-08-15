Лайфхаки, с которыми стирка превратится в удовольствие

Какими бы качественными ни были порошки, гели, отбеливатели и прочие средства для стирки, далеко не всегда у них получается вывести пятна с одежды или вернуть ей белоснежный внешний вид. Вот тогда и нужно прибегать к помощи подручных средств.







Рассказываем, как соль сможет сохранить цвет одежды, утюг – убрать следы от смолы, а эфирное масло – заменить кондиционер.

Лайфхак 1: Замораживайте одежду с пятнами смолы

Лайфхак 2: Стирайте головные уборы в посудомоечной машине

Лайфхак 3: Замените кондиционер эфирным маслом

Лайфхак 4: Добавляйте соль при стирке

Лайфхак 5: Используйте аспирин для отбеливания

Лайфхак 6: Кладите в барабан губку для посуды

Более подробно об этих и других хитростях читайте в статье.Положите грязную вещь в морозилку.Даже если вы живете в городе, всегда есть риск вымазать одежду смолой (особенно, если где-то по пути на работу чинят дорогу). Справиться со следами от нее так же тяжело, как вытащить жвачку из волос, но есть одна хитрость, которая существенно облегчает задачу.Сначала необходимо соскрести остатки смолы ножом. Делать это следует максимально аккуратно, чтобы не повредить ткань. Когда излишки будут устранены, нужно положить вещь в полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку на несколько дней. После заморозки смола сама «отпадет» от ткани, нужно будет лишь слегка потереть ее ладонью. Остался небольшой след? Тогда отправьте одежду в стиральную машину и постирайте на привычном режиме.Если же вещь нужно срочно привести в порядок, прибегните к помощи утюга. Да-да, этот самый случай, когда одну проблему можно решить двумя кардинально разными способами. Итак, положите запачканную одежду между двумя листами бумаги, включите на утюге максимальную температуру, а затем аккуратно прогладьте загрязненный участок. Через несколько минут смола начнет таять, и бумага впитает ее в себя.Положите бейсболку на верхнюю полку посудомойки.Постоянно пополняете свой арсенал головных уборов новыми шляпками или бейсболками? Тогда вы наверняка знаете, как сложно их стирать. По правилам необходимо делать это вручную, чтобы изделие не деформировалось, но не всегда хочется тратить время и силы на стирку руками. А если отправить головной убор в стиральную машину, от былой красоты не останется и следа. К счастью, есть отличное решение проблемы в лице посудомоечной машины.Нужно разместить изделия в верхней части посудомойки, где температура не слишком высокая и вода не может повредить ткань, а затем выбрать самый короткий режим. «Стирайте» головные уборы в одиночестве, чтобы потом не обнаружить на своей голове кусочки еды.Перед тем, как отправить аксессуары в посудомойку, внимательно ознакомьтесь с информацией, указанной на этикетке. В частности, вас должна интересовать температура воды, при которой их можно стирать. Если производитель рекомендует использовать воду не выше 30 градусов, тогда лучше все-таки стирать головные уборы вручную.Добавьте в отсек для кондиционера соль с эфирным масломЭтот лайфхак не поможет вернуть одежде белизну, убрать с ткани шерсть или справиться со сложными пятнами. Однако именно он обеспечит вещам тот самый потрясающий запах, которого мы ждем от кондиционеров для белья (и, увы, часто разочаровываемся). Вместо того, чтобы приобретать дорогую бытовую химию с сомнительным запахом, купите несколько флаконов любимого эфирного масла. Аромат можно выбирать под настроение или в соответствии с сезоном. Например, осень часто ассоциируется с корицей и ванилью.Обратите внимание, что масло должно быть прозрачным, чтобы одежда не окрасилась в процессе стирки. Наберите столовую ложку соли, добавьте десять капель эфирного масла и объедините готовую смесь с порошком. А если вы предварительно замачиваете грязную одежду, можете капнуть немного эфирного масла и в таз с водой. Благодаря этой хитрости вещи будут источать приятный аромат несколько дней.Вот такие простые хитрости помогут вам существенно облегчить процесс стирки, а также сделать его более эффективным. Как вы сможете сами убедиться, подручные средства в умелых руках заменять дорогую бытовую химию, чему точно обрадуется ваш кошелек.Можно использовать соль любого помола.Соль – удивительный продукт, у которого множество самых разных скрытых свойств. Хозяйки уже давно используют ее не только для готовки, но также для уборки и стирки. Оказывается, соль является настоящим магнитом для грязи, а еще – убивает бактерии и микробы, которые периодически появляются на одежде. Кроме того, она уменьшает жесткость воды, что для нашей страны особенно актуально.Если вы будете регулярно добавлять соль в отсек для стирального порошка, то заметите, что одежда дольше сохраняет свой первоначальный цвет, а ее ткань – остается мягкой и нежной после стирки. Также соль помогает устранить серый и желтый налет, и возвращает вещам белизну.На одну стирку опытные хозяйки рекомендуют использовать пять столовых ложек соли. Ее можно либо смешать в отсеке со стиральным порошком, либо добавлять в барабан. Но во втором случае необходимо класть соль в мешочек, чтобы крупицы не оседали на одежде (для профилактики следует запустить дополнительный цикл полоскания после окончания стирки).Обратите внимание: Можете не переживать, что соль отрицательно скажется на работе стиральной машины. Наоборот, она отлично борется с накипью и другими загрязнениями, которые со временем появляются в приборе, и, тем самым, продлевают срок его службы.Понадобится две-три таблетки аспирина.О том, что соль является универсальным солдатом в хозяйстве, знают уже, пожалуй, все хозяйки. А вот о тайных способностях аспирина догадываются немногие. Оказывается, он является дешевой альтернативой профессиональным отбеливателям, и при этом справляется со своей задачей ничуть не хуже. Поэтому, если вы заметили, что любимая рубашка стала серой или на футболке в области подмышек появились желтые пятна, начинайте искать в аптечке пластинку с аспирином.Для одной стирки будет достаточно двух-трех таблеток – все зависит от того, какое количество вещей лежит в барабане. Измельчите их в порошок с помощью двух ложек, а затем добавьте в отсек к стиральному порошку. Далее выберите режим с температурой 40 градусов и длительностью стирки больше 60 минут. По окончании цикла достаньте одежду и оцените результат. Вы будете приятно удивлены.Обратите внимание, что с аспирином следует стирать только белые вещи, а вот к одежде других цветов его лучше не применять. После соседства с обезболивающим цветная одежда может утратить яркость, а черная – стать серой. Вряд ли вы мечтаете именно о таком эффекте.Губка соберет на себя катышки и шерсть.Другим секретным ингредиентом, который можно и нужно добавить в стиральную машину – это губка для мытья посуды. Оказывается, это отличное средство для сбора волос и шерсти домашних питомцев, которая накапливается на одежде. Особенно эффективно губка очищает пальто, джинсовых вещи, а также одежду с катышками.Перед тем, как применять этот лайфхак на практике, снимите с губки жесткий слой. Во время мытья посуды он незаменим, так как помогает справиться с прилипшей едой и серьезными загрязнениями, однако в процессе стирки может навредить – оставить на ткани зацепы и пр. Поэтому кладите в барабан только мягкую поролоновую часть. Обратите внимание, что она должна участвовать в процессе только на этапе стирки, а вот когда наступит полоскание, ее лучше забрать.