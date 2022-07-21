У синего цвета свои легенды

Раньше синюю краску добывали из полудрагоценного минерала лазурита, она была дорогой и очень ценной, но затем случайность изменила историю.
Чудесный, волшебный, королевский синий, ультрамарин — в эпоху Возрождения это были названия для наиболее ценного пигмента — лазурита, полученного из полудрагоценного минерала.
Добыча и переработка минерала с VI века велась почти исключительно в Афганистане. Импортированный на европейские рынки через Венецию, он стоил в золоте пятикратно своему весу. Лазурит использовали экономно и часто берегли для богатых покровителей, а покупать его могли только процветающие художники.
Вот, например, посмотрите на этот роскошный натюрморт, написанный в середине XVII века французом Полем Льежуа: на первом плане королевская синяя драпировка. Льежуа достиг потрясающего эффекта! Тонкий слой ультрамарина лег на слой белого свинца. Когда свет проникает в тонкую голубую глазурь, белая отражает его обратно, усиливая глубокий синий тон.
«Сена в Шарантон», 1874, Жан-Батист Гийомен
Мы часто воспринимаем как должное ослепительный спектр цветов в старых картинах. Ранние шедевры Ренессанса полны драгоценных глубоких оттенков.
Художники маньеризма, например Бронзино, использовали шокирующие сочетания цветов, лежащие за пределами натуралистического восприятия.
«Святое семейство с Иоанном Крестителем», 1540, Аньоло Бронзино
Но в один прекрасный исторический момент все изменилось: в конце эпохи барокко, в середине XIX века, появилась краска — прусская синяя, берлинская лазурь.
Это получилось случайно, в результате неудачного производства.
«Вертумн и Помона», 1740, Буше
Генрих Дисбах, производитель краски, спешил сделать партию красного пигмента, который получался из вареных насекомых кошенилей, квасцов, сульфата железа и калийных удобрений.
Что-то там не задалось, и, когда Дисбах пришел утром в мастерскую, он обнаружил вместо красного синее вещество глубокого оттенка. Дисбах и алхимик Диппель, с которым он работал, быстро поняли коммерческий потенциал этого нового пигмента и начали его производить, продавая художникам при прусском дворе.
«Пикник», 1725, Бонавентура де Бар
Теперь художники смогли смешивать на своих палитрах гораздо более широкий спектр цветов. Они экспериментировали с цветными гармониями, создавая иллюзии глубины в новых оттенках.
«Счастливые любовники», 1760-65, Фрагонар
Прусский синий был создан в алхимической «лаборатории» в нужное время. Он резонировал распространение грандиозного научного откровения и катализировал целое новое направление в выражении чувств и восприятии мира человеком.
«Портрет графини Терезы Кински», 1793, Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрён
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