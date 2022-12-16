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Как закоптить мясо прямо на кухне

Хотите закоптить мясо (курицу, свинину, рыбу, сало и т. д.), но думаете, что дома этого не провернёшь? На самом деле, коптить можно прямо на кухне! Это безопасно, вкусно и просто.

Как закоптить мясо прямо на кухне

Для создания мини-коптильни на своей кухне необходимо приобрести (или взять старый) казан. На дно насыпать немного щепы.

Как закоптить мясо прямо на кухне

Выстелить сверху фольгой. Установить решётку — металлическую подставку под горячее. На бортики закрепить фольгу, чтобы соединение крышки с казаном было плотное.

Как закоптить мясо прямо на кухне

Выложить мясо/рыбу/сало. Мариновать не стоит, иначе будет стекать много жидкости. Соль + смесь перцев — этого более, чем достаточно.

Как закоптить мясо прямо на кухне

Можно сделать ещё второй слой из советской пельменницы.

Как закоптить мясо прямо на кухне

Закрыть крышку, отправить на минимальный огонь на 40-50 минут.

Как закоптить мясо прямо на кухне

Запах минимальный, мясо идеально копчёное, полностью приготовленное! Пробуйте и готовьте с удовольствием!

Как закоптить мясо прямо на кухне

Подробнее о том, как коптить мясо на кухне, смотрите в видео ниже:



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Мясокопчение

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