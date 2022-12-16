Как закоптить мясо прямо на кухне

Хотите закоптить мясо (курицу, свинину, рыбу, сало и т. д.), но думаете, что дома этого не провернёшь? На самом деле, коптить можно прямо на кухне! Это безопасно, вкусно и просто.







Для создания мини-коптильни на своей кухне необходимо приобрести (или взять старый) казан. На дно насыпать немного щепы.







Выстелить сверху фольгой. Установить решётку — металлическую подставку под горячее. На бортики закрепить фольгу, чтобы соединение крышки с казаном было плотное.







Выложить мясо/рыбу/сало. Мариновать не стоит, иначе будет стекать много жидкости. Соль + смесь перцев — этого более, чем достаточно.







Можно сделать ещё второй слой из советской пельменницы.







Закрыть крышку, отправить на минимальный огонь на 40-50 минут.







Запах минимальный, мясо идеально копчёное, полностью приготовленное! Пробуйте и готовьте с удовольствием!







Подробнее о том, как коптить мясо на кухне, смотрите в видео ниже:





