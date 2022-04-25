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15 малоизвестных и по-настоящему занимательных фактов о пулях


Малоизвестные факты о пулях.

Малоизвестные факты о пулях.

Пули - одна из тех вещей, без которых мир мог бы быть лучше, но человеческая природа такова, что неизбежно были бы придуманы другие, ничуть не менее уничтожения. В итоге пули (если быть точнее, огнестрельное оружие) изменили наш мир. Мы собрали в одном обзоре самые интересные факты о пулях.

1. Смертельная пуля за деньги


Смертельная пуля за деньги.

Смертельная пуля за деньги.

Когда в Китае расстреливают приговорённого к смерти, его семье выставляют счет. В счет входит стоимость использованной пули.

2. Пули для Бонни и Клайда


Знаменитые американские преступники Бонни и Клайд.

Знаменитые американские преступники Бонни и Клайд.

Знаменитые американские преступники Бонни и Клайд, как известно, были застрелены во время засады. При этом в них всадили столько пуль, что их тела было практически невозможно забальзамировать.

3. Всё больше пуль


Пуль с каждым годом выпускается всё больше.

Пуль с каждым годом выпускается всё больше.

В 2011 году американцы потратили $ 4 млрд на боеприпасы. 2 года спустя, в 2013 году эта цифра удвоилась до $ 8 млрд.

4. Поймать пулю и умереть


Манфред Альбрехт барон фон Рихтгофен.

Манфред Альбрехт барон фон Рихтгофен.

В германского аса Первой мировой войны Красного Барона (полное имя - Манфред Альбрехт барон фон Рихтгофен) попала пуля во время боевого вылета. Ему удалось благополучно посадить свой самолет, но сразу же после этого летчик умер.

5. Роковая пуля


Джон Кеннеди в день смерти.

Джон Кеннеди в день смерти.

Поскольку Джон Кеннеди растянул мышцу, он должен был носить манжету, ограничивающую его движение. Когда в него попала первая пуля Освальда, Кеннеди попросту не смог пригнуться, чтобы избежать следующего выстрела.

6. Дуэль как спорт


Дуэль как олимпийский вид спорта.

Дуэль как олимпийский вид спорта.

В начале 1900-х годов дуэли вновь стали популярными, только на этот раз в качестве спортивного состязания. Соревнующиеся использовали восковые пули и носили тяжелую защитную одежду. Дуэли даже были включены в программу Олимпийских игр 1908 года.

7. Незамеченное покушение


Авраам Линкольн.

Авраам Линкольн.

В 1864 году Авраам Линкольн потерял свою шляпу во время прогулки на лошади. Позже было обнаружено, что в его упавшей шляпе было пулевое отверстие, а Линкольн на самом деле пережил покушение.

8. С пулей в голове


С пулей в голове.

С пулей в голове.

В 2007 году мужчина во Флориде проснулся с сильной головной болью. Он пошел в больницу, где врачи обнаружили пулю в его мозгу. Его жена позже призналась, что случайно выстрелила в него.

9. Тампон как спасение от пули


Тампон как спасение от пули.

Тампон как спасение от пули.

Тампоны начали использоваться в медицине, начиная с 1700-х годов. Тогда они использовались во время боев, чтобы остановить кровотечение от пулевых ранений.

10. Снайперский выстрел


Крэйг Харрисон.

Крэйг Харрисон.

В 2009 году британский солдат Крэйг Харрисон, служащий в Афганистане, попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дальний снайперский выстрел (он поразил цель на расстоянии 2 475 метров). Пуле потребовалось 6 секунд, чтобы достичь своей цели.

11. Пуленепробиваемый бак


Вооруженные силы США используют «самовосстанавливающееся» покрытие на топливных баках транспортных средств. Это приводит к тому, что из пробитого пулей бака не вытекает горючее.

12. Опасная стрельба в воздух


После выстрела в воздух пули в итоге падают обратно на землю и могут привести к летальному исходу. После смерти сыновей Саддама Хусейна было зарегистрировано более 20 смертей во время торжественной стрельбы в воздух. А в 2008 году знаменитого повара Поля Прюдома задела шальная пуля. Как позже рассказал Прюдом, сперва он подумал, что его ужалила пчела и продолжил готовить обед. Оказалось, что пуля упала с неба.

13.«Самонаводящиеся пули»


Sandia Labs создала «самонаводящиеся пули», которые могут поражать цели на расстоянии почти в 2 километра.

14. Необычная продукция Holy Smokes


Holy Smokes — канадская компания, которая практикует очень необычную деятельность. Она делает погребальные урны в виде снарядов и пуль, начиненных прахом умерших людей.

15. Выстрел быстрее звука


Выстрелы из снайперской винтовки производятся на сверхзвуковой скорости. Это означает, что сначала в цель попадает пуля, а затем уже она слышит звук выстрела.

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15 малоизвестных и по-настоящему занимательных фактов о пулях

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15 малоизвестных и по-настоящему занимательных фактов о пуляхПодписаться на мой Instagram
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