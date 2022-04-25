15 малоизвестных и по-настоящему занимательных фактов о пулях

Малоизвестные факты о пулях.
Пули - одна из тех вещей, без которых мир мог бы быть лучше, но человеческая природа такова, что неизбежно были бы придуманы другие, ничуть не менее уничтожения. В итоге пули (если быть точнее, огнестрельное оружие) изменили наш мир. Мы собрали в одном обзоре самые интересные факты о пулях.
1. Смертельная пуля за деньги
Смертельная пуля за деньги.
Когда в Китае расстреливают приговорённого к смерти, его семье выставляют счет. В счет входит стоимость использованной пули.
2. Пули для Бонни и Клайда
Знаменитые американские преступники Бонни и Клайд.
Знаменитые американские преступники Бонни и Клайд, как известно, были застрелены во время засады. При этом в них всадили столько пуль, что их тела было практически невозможно забальзамировать.
3. Всё больше пуль
Пуль с каждым годом выпускается всё больше.
В 2011 году американцы потратили $ 4 млрд на боеприпасы. 2 года спустя, в 2013 году эта цифра удвоилась до $ 8 млрд.
4. Поймать пулю и умереть
Манфред Альбрехт барон фон Рихтгофен.
В германского аса Первой мировой войны Красного Барона (полное имя - Манфред Альбрехт барон фон Рихтгофен) попала пуля во время боевого вылета. Ему удалось благополучно посадить свой самолет, но сразу же после этого летчик умер.
5. Роковая пуля
Джон Кеннеди в день смерти.
Поскольку Джон Кеннеди растянул мышцу, он должен был носить манжету, ограничивающую его движение. Когда в него попала первая пуля Освальда, Кеннеди попросту не смог пригнуться, чтобы избежать следующего выстрела.
6. Дуэль как спорт
Дуэль как олимпийский вид спорта.
В начале 1900-х годов дуэли вновь стали популярными, только на этот раз в качестве спортивного состязания. Соревнующиеся использовали восковые пули и носили тяжелую защитную одежду. Дуэли даже были включены в программу Олимпийских игр 1908 года.
7. Незамеченное покушение
Авраам Линкольн.
В 1864 году Авраам Линкольн потерял свою шляпу во время прогулки на лошади. Позже было обнаружено, что в его упавшей шляпе было пулевое отверстие, а Линкольн на самом деле пережил покушение.
8. С пулей в голове
С пулей в голове.
В 2007 году мужчина во Флориде проснулся с сильной головной болью. Он пошел в больницу, где врачи обнаружили пулю в его мозгу. Его жена позже призналась, что случайно выстрелила в него.
9. Тампон как спасение от пули
Тампон как спасение от пули.
Тампоны начали использоваться в медицине, начиная с 1700-х годов. Тогда они использовались во время боев, чтобы остановить кровотечение от пулевых ранений.
10. Снайперский выстрел
Крэйг Харрисон.
В 2009 году британский солдат Крэйг Харрисон, служащий в Афганистане, попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дальний снайперский выстрел (он поразил цель на расстоянии 2 475 метров). Пуле потребовалось 6 секунд, чтобы достичь своей цели.
11. Пуленепробиваемый бак
Вооруженные силы США используют «самовосстанавливающееся» покрытие на топливных баках транспортных средств. Это приводит к тому, что из пробитого пулей бака не вытекает горючее.
12. Опасная стрельба в воздух
После выстрела в воздух пули в итоге падают обратно на землю и могут привести к летальному исходу. После смерти сыновей Саддама Хусейна было зарегистрировано более 20 смертей во время торжественной стрельбы в воздух. А в 2008 году знаменитого повара Поля Прюдома задела шальная пуля. Как позже рассказал Прюдом, сперва он подумал, что его ужалила пчела и продолжил готовить обед. Оказалось, что пуля упала с неба.
13.«Самонаводящиеся пули»
Sandia Labs создала «самонаводящиеся пули», которые могут поражать цели на расстоянии почти в 2 километра.
14. Необычная продукция Holy Smokes
Holy Smokes — канадская компания, которая практикует очень необычную деятельность. Она делает погребальные урны в виде снарядов и пуль, начиненных прахом умерших людей.
15. Выстрел быстрее звука
Выстрелы из снайперской винтовки производятся на сверхзвуковой скорости. Это означает, что сначала в цель попадает пуля, а затем уже она слышит звук выстрела.
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