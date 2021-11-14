7 распространенных ошибок в ремонте, которые допускает большинство хозяев

Шеф, все пропало.
Ничто так не учит человека уму-разуму, как собственные ошибки. Однако, когда речь заходит о ремонте в жилом помещении, едва ли у любого хозяина найдутся лишние ресурсы и время, чтобы допускать даже самые маленькие оплошности. Поэтому лучше учиться на чужих ошибках. Благо те, кто уже прошел через негативный опыт, охотно делятся своими злоключениями.
1. Примерка «на глаз»
Не стоит быть таким самоуверенным.
Никогда не стоит «мерить на глаз», когда речь заходит о ремонте в доме. Не важно, какие именно работы предстоят. В любом случае стоит вооружиться мерными инструментами и снять точные показатели. Измерять стоит не просто площадь помещения. Необходимо сделать замеры мест расположения розеток и проводки, определиться с планировкой, а также учесть расположение систем хранения.
2. Экономия на всем
Ремонт делается для себя?
Собрались сделать ремонт свой мечты? Жить в доме будете вы сами, а не ваши соседи? Тогда не стоит экономить на материалах. Лучше потратить больше времени на накопление ресурсов и подготовку, чем предпочесть дешевые и низкокачественные строительные (отделочные) материалы.
3. Накрывание мебели
При большом ремонте лучше вообще все вынести прочь.
Не стоит накрывать мебель во время ремонта для того, чтобы она не запачкалась. Лучше вынести ее в другую комнату, где в данный момент не идет никаких работ. Это позволит, во-первых, обеспечить полную защиту вещей, а во-вторых, только так можно будет увидеть комнату целиком, оценить «фронт работ» и сделать правильный выбор.
4. Старое в новое
Некоторые вещи лучше просто заменить.
Не стоит цепляться мертвой хваткой за старые вещи в попытке подарить им вторую жизнь. Если вещь уже отработала свой ресурс, или она не подходит к новой отделке помещения, стоит от нее избавиться. Можно просто выкинуть или отдать кому-нибудь, наконец, можно вывезти вещь на дачу и приспособить для чего-нибудь уже там.
5. Темный цвет и крупный рисунок на обоях
Получается не всегда так хорошо.
Если комната имеет низкие потолки, то не стоит выбирать обои темного цвета, а также обои с крупным рисунком. Справедливости ради следует добавить, что данную ошибку все-таки можно исправить, если минимизировать количество предметов мебели в помещении и хорошо продумать систему освещения.
6. Неуместные материалы
Главное не ошибиться с выбором.
Прежде чем браться за отделку помещения, стоит подумать о всевозможных «чрезвычайных вариантах». Например, стеклянные элементы определенно точно неуместны в детской комнате, легковоспламеняющиеся материалы не должны использоваться рядом с плитой, а материалы без влагостойких свойств определенно не подойдут для санузла.
7. Невнимание к мелочам
Делайте все с умом.
Помните о том, что мелочи важны. Однако, чтобы учесть все-все-все, нужно соответствующим образом подготовиться и изучить вопрос отделки конкретного помещения дома.
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