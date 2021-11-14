7 распространенных ошибок в ремонте, которые допускает большинство хозяев

Шеф, все пропало.

1. Примерка «на глаз»

Не стоит быть таким самоуверенным.

2. Экономия на всем

Ремонт делается для себя?

3. Накрывание мебели

При большом ремонте лучше вообще все вынести прочь.

4. Старое в новое

Некоторые вещи лучше просто заменить.

5. Темный цвет и крупный рисунок на обоях

Получается не всегда так хорошо.

6. Неуместные материалы

Главное не ошибиться с выбором.

7. Невнимание к мелочам

Делайте все с умом.