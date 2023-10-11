Натуральные средства, которые заменят дорогие стимуляторы роста

При укоренении черенков садоводы нередко сталкиваются с неприятными сюрпризами: черенки засыхают, начинают гнить, либо корневая система вырастает слишком слабой. Чтобы получить отличные результаты при укоренении черенков, не обязательно покупать дорогие стимуляторы роста.

Дать черенкам все необходимые питательные вещества могут обычные натуральные продукты.

Первое натуральное средство, которое можно использовать для укоренения тонких черенков — мед. Перед посадкой черенков в землю, их необходимо опустить в мед на 15-20 минут.







Помочь быстрому укоренению более крупных черенков и защитить их от болезней и вредителей поможет молотая корица. Все, что нужно сделать — окунуть черенки в корицу перед посадкой в землю.







Отличным средством для укоренения черенков станет алоэ. Воткните черенок в мякоть алоэ и поместите его в горшочек с плодородной почвой. Процесс укоренения толстого черенка с алоэ займет порядка 35-40 дней.







Отличные результаты при укоренении дает использование красной чечевицы, которая богата большим количеством питательных веществ. Для приготовления стимулятора роста залейте 2 ст л чечевицы кипятком и оставьте до полного остывания воды. За это время все питательные вещества из чечевицы перейдут в воду. Процедите раствор и используйте его для полива горшочка с черенками.







В качестве натурального стимулятора корнеобразования можно использовать витамин С в шипучих таблетках.

Чтобы черенки хорошо укоренились, их необходимо замочить в растворе витамина С в течение 30 минут, а затем просто воткнуть в землю.





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