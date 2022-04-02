10 увлекательных фильмов о перемещении во времени

Фильм режиссеров Э. Бресс и Дж. М. Грубер «Эффект бабочки»./ Фото: vsluh.net
Философы утверждают, что для текущего момента возвращаться назад для принятия верного решение уже не имеет смысла. Но тем не менее тему перемещения во времени активно используют в кино. Что может быть увлекательнее, чем переместиться в далёкое (или не очень) прошлое и повлиять на своё (или чьё-то) будущее. Итак, перемещение начинается…
1. «Иван Васильевич меняет профессию»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»./ Фото: russiaartnews.com
режиссер Л. Гайдай, 1973 год
Автор не совсем научно-фантастической и не то чтобы реалистической ленты Л. Гайдай дал возможность повзрослевшему Шурику сотворить дома машину времени. Вот только возможность испытать ее действие приводит изобретателя сначала к короткому замыканию, а потом и вовсе раздвигает пространство квартиры, соединяя ее с царскими палатами времен Ивана Грозного. Последующие события грозят изменить ход истории и навеки поменять местами царя и управдома.
2. «Пришельцы»
Кадр из фильма «Пришельцы»./ Фото: kinoslide.ru
режиссер Жану-Мари Пуаре, 1993 год
Жану-Мари Пуаре в комедийной ленте удалось виртуозно соединить 12 век нашей эры с настоящим временем. Одна лишь оплошность средневекового мага перемещает рыцаря и его слугу в будущий 20 век, где живут их потомки. Совершенно дикий мир с электричеством и разнообразным транспортом сначала приводят пришельцев в шок, а затем заставляют приспособиться к новым обстоятельствам. Им необходимо вернуться назад и исправить смертельную оплошность, произошедшую в прошлом.
3. «День Сурка»
Кадр из фильма «День Сурка»./ Фото: mfoxes.net
режиссер Г. Рэмис 1993 год
Режиссер романтической фантастики Г. Рэмис. Главный герой фильма переживает необычное явление: его жизнь каждый день начинается со 2 февраля, который именуется Днем Сурка. Все попытки хоть как-то переменить дату не венчаются успехом. Поскольку надеяться не на кого, мужчина решает извлечь выгоду из сложившихся обстоятельств. Теперь у него есть возможность каждый день совершенствовать и развивать способности, а также, менять сценарий событий в пределах одного дня.
4. «Осторожно, двери закрываются»
Кадр из фильма «Осторожно, двери закрываются»./ Фото: free4pic.ru
режиссер Питер Хауит, 1997 год
Питер Хауит в своем фильме дает варианты ответов на хороший вопрос: что было бы, если бы? Для этого он показывает два варианта развития одного события из жизни молодой женщины, которая торопится сесть в поезд. Если успевает, то остается в неведении об изменах супруга. Если опаздывает на поезд и возвращается домой, ее ждет разочарование. Всего лишь одно мгновение способно поменять ход последующих событий. Как поступит главная героиня?
5. «Эффект бабочки»
Кадр из фильма «Эффект бабочки»./ Фото: movietimes.com
режиссеры Э. Бресс и Дж. М. Грубер, 2004 год
Картина от режиссеров Э. Бресс и Дж. М. Грубер. Кратковременные провалы в памяти вынудили главного героя ленты вести дневниковые записи с юношеского возраста. Перечитывая свои записи в зрелом состоянии, мужчина делает неожиданное для себя открытие: все эти годы он обладает способностью перемещения во времени. Перемещаясь, он каждый раз старается изменить детали прошлого так, чтобы улучшить будущее. Но очевидность всякий раз отличается от планируемых результатов.
6. «Призраки бывших подружек»
Кадр из фильма «Призраки бывших подружек»./ Фото: okko.tv
режиссер М. Уотерс, 2009 год
Режиссер комедийного фэнтези М. Уотерс. Лента знакомит зрителя с неугомонным бабником, жуирующем жизнью и чувствами влюбленных девушек. Судьба в виде призраков любимого дяди и брошенных им подружек заставляет молодого сердцееда посмотреть со стороны на свои похождения. Интрижки без каких-то обязательств и горечь девичьих разочарований – вот безрадостная картина прошлого. Но слабые флюиды романтических чувств вдруг зарождаются в душе ловеласа. А их источником становится подруга детства.
7. «Жена путешественника во времени»
Кадр из фильма «Жена путешественника во времени»./ Фото: filmpro.ru
режиссер Р. Швентке, 2009 год
Режиссер картины Р. Швентке затронул трепетную тему необычных любовных отношений. Главного героя фильма преследует неизлечимое заболевание – он обладает способностью перемещаться во временных пространствах и это происходит вне зависимости от его желания. Любовь настигает его также неожиданно. Герой знакомится с будущей женой в 36 лет, тогда как его избраннице минуло 6. Чудеса позволяют паре пожениться, когда ему 31, а жене 23. И с тех пор жизнь избранницы необычного путешественника полна загадок, тревог и неожиданностей.
8. «Мы из будущего»
Кадр из фильма «Мы из будущего»./ Фото: anwap.org
режиссер А. Малюкова, 2010 год
Лента А. Малюкова относится к приключенческой фантастике. Четверо «черных археолога» не прочь разжиться деньгами, выискивая и продавая военные артефакты. Их ожидает грандиозная находка в виде старого блиндажа с большим количеством вещей и документов второй мировой войны. Опьяненные удачей и алкоголем, парни решают охладить азартный пыл в близлежащем озере. Заплывают в озеро сегодня, а выныривают из него в разгар битвы 1942 года.
9. «Полночь в Париже»
Кадр из фильма «Полночь в Париже»./ Фото: startfilm.ru
режиссер В. Аллен, 2011 год
Режиссер ленты В. Аллен воплотил собственные мечты о путешествии во времени. Каждая творческая личность однажды испытывает недостаток фантазии и мечтает о новом вдохновении. Главный герой устал писать сценарии к фильмам и едет в Париж за новыми впечатлениями для романа всей своей жизни. Провидение в виде необычной компании на раритетном автомобиле увозят писателя в Париж 20 века. А дальше, как в сказке: встречи с гениальными личностями кардинально меняют мировоззрение молодого человека.
10. «Ошибка времени»
Кадр из фильма «Ошибка времени»./ Фото: kino.otzyv.ru
режиссер Брэдли Кинг, 2014 год
Брэдли Кинг снял фантастический триллер о молодых людях, нашедших чужое изобретение в виде фотокамеры. Друзья быстро соображают, что необычное устройство позволит им очень скоро стать успешными и богатыми. Для исполнения желания достаточно каждый день делать снимки их дома и повторять то, что на этих фото отображено. Гениальный аппарат фиксирует события, которые должны произойти с героями ленты в будущем. И шло бы все хорошо, если бы не жадность, зависть и прочие людские пороки.
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