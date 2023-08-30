Какие горячительные напитки пьют американцы, и во сколько это обходится кошельку

В мире существует достаточно большое количество «алкогольных клише». Так, водка на Западе в первую очередь ассоциируется с русскими и поляками. Когда говорят про пиво, сразу же вспоминают немцев и чехов. Виски – шотландцы и ирландцы. Эль – англичане. Вино – французы и итальянцы. Едва ли получится вспомнить ром, не упомянув ни разу Кубу. А портвейн плотно ассоциируется с Португалией. Конечно же, в каждой стране употребляют самые разные напитки. Но когда речь заходит о США, едва ли кто-то сможет сходу вспомнить что-то чисто американское.
В США пьют как и везде. |Фото: novyefoto.ru.
Исторически в Соединенных Штатах с «чисто американским» спиртным сложилось как-то не очень. Америка – страна мигрантов. А потому на протяжении столетий каждый народ тащил на континент что-то свое. Сегодня в США популярны самые разные напитки. Причем предпочтения граждан могут даже меняться от штата к штату. Американская молодежь предпочитает по большей части слабоалкогольные напитки. Люди по старше употребляют по большей части что-нибудь покрепче. Итак, чем же завалены прилавки алкогольных отделов американских магазинов?
Продают коробками. |Фото: letsgophotos.ru.
Пиво. Сегодня это, пожалуй, самый популярный алкогольный напиток в большинстве стран мира. Соединенные Штаты в этом отношении исключением не являются. Более того, в Штатах сложилась особая культура потребления этого напитка. Многие американцы покупают пиво не бутылками или банками, а небольшими ящичками на 6-12 бутылок объемом 0.5 литра (как правило). Средняя ураковка из 6 бутылок обходится примерно в 10-12 долларов. Крафтовое пиво обычно стоит на 5-10 долларов дороже, однако простые работяги его почти не пьют. Популярных марок слабоалкогольного напитка в США огромное множество: Bud, Heiniken, Corona, Miller, Modelo и еще многие другие.
Водку один из самых популярных напитков. |Фото: mavink.com.
Водка. Если кто-то думает, что американы не пьют водку или валятся с ног уже после 100 грамм, то он не прав. «Огненная вода» в Соединенных Штатах является одним из самых популярных крепких алкогольных напитков. Продается она практически в каждом магазине. До известных событий 2022 года в США продавалось немало российских брендов этого напитка. Марок водки в США огромное множество. Есть как «классические» вилы водки, так и напитки со всевозможными добавками. Чаще всего продается в таре 1 литр. Стоит водка сильно по-разному. Дешевые бренды вроде McCormick или Smirnoff просят за литр 9-18 долларов. Водка по 30-35 долларов считается в США дорогой. В большинстве случаев – это импортные бренды.
Виски - один из самых популярных напитков. |Фото: Pinterest.
Виски. Замыкает тройку напитков по популярности старый-добрый виски. Его видов в Америке огромное количество. В первую очередь на прилавках магазинов стоит бурбон – это американский кукурузный (чаще всего) виски. Наиболее продаваемыми американскими брендами этого напитка считаются Jack Daniel’s, Crown Royal, Fireball, Evan Williams, Jim Beam. Также американцы покупают виски канадского, шотландского и ирландского производства. Марки вроде Jameson, The Glenlivet, Johnnie Walker – не редкость на прилавках. В большинстве своем виски продается в бутылках по 1 литру. Средняя цена как у дорогой водки – 35-38 долларов за бутылку.
Ром берут на коктейли. |Фото: obshe.net.
Ром и текила. Интересный факт: вино в Соединенных Штатах не пользуется большой популярностью среди простых граждан. Совсем другое дело такие «экзотические» напитки как ром и текила. Текила в Америке не такой популярный напиток, как виски или водка, однако все еще сильно распространен, особенно в южных регионах страны. Среди наиболее популярных брендов: Casamigos, Jose Cuervo Especial Silver Tequila, Don Julio. Дешевая текила стоит за океаном как хорошая водка – от 25 долларов. Дорогие напитки в свою очередь могут стоить 40, 50 и даже 80 долларов за литровую бутылку.
Большой популярностью в США пользуется также ром. Однако, в отличие от водки, виски и текилы его почти не пьют «сырым». Чаще всего американцы покупают ром для приготовления всевозможных коктейлей. Средняя цена на «матросский напиток» колеблется в пределах 20-30 долларов за бутылку. Чаще всего ром продается в 1-1.75-литровой таре. Из наиболее востребованных брендов можно упомянуть марки Bacardi, Brugal Anejo, Old Monk.
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