Какие горячительные напитки пьют американцы, и во сколько это обходится кошельку

В США пьют как и везде. |Фото: novyefoto.ru.

Продают коробками. |Фото: letsgophotos.ru.







Водку один из самых популярных напитков. |Фото: mavink.com.

Виски - один из самых популярных напитков. |Фото: Pinterest.

Ром берут на коктейли. |Фото: obshe.net.