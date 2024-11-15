5 советских привычек, которые до сих пор мешают нормально жить некоторым людям

1. Чрезмерная бережливость

Излишняя бережливость тянется с советских времён, но не всегда доводит до добра. \ Фото: takprosto.cc.

2. Посуда на лучшие времена

Посуда для лучших времён. \ Фото: bing.com.

Людям больше не нужен повод, чтобы пить и есть из красивой посуды. \ Фото: wendywaldman.com.

3. Нулевая финансовая грамотность

В советские времена с финансовой грамотностью было весьма сложно. \ Фото: bing.com.

4. Доедать до последней крошки

Хочешь, не хочешь, а в советские времена, приходилось доедать всё до последней крошки. \ Фото: i.pinimg.com.

В наши дни мало кто придерживается этого правила. \ Фото: vidaecologica.info.

5. Ремонт длинною в жизнь

В советские времена люди частенько сами делали ремонт, так и не доведя его до конца. \ Фото: bing.com.

В наше время большинство людей пользуется услугами специалистов. \ Фото: rzeszow-news.pl.