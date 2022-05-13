На природу всей семьей: кемпер от Volkswagen в духе старой школы

Volkswagen Flow Camper.
Инженеры Volkswagen создали практический идеальный автомобиль для поездок за город. Новая машина выполнена в духе 60-х годов прошлого столетия и напоминает некоторые модели выпускаемые ранее. Зато какая начинка!
Семейный автомобиль в духе старой школы.
Компания Volkswagen представила новый семейный автомобиль для поездок на отдых в духе «старой школы». Дебютировал новенький Flow Camper в прошлом году на автосалоне в Дюссельдорфе. Новый автомобиль был вдохновлен кемперами 1960-х годов, когда они пользовались особой популярностью.
Спальное место.
Стоит понимать, что новый Flow Camper – это все-таки не дом на колесах. Машина предназначена для непродолжительных поездок на природу. Ее салон достаточно просторный для того, чтобы вместить небольшую группу друзей или родственников вместе с необходимой для отдыха поклажей. Несмотря на то, что Flow Camper не дом на колесах в полном смысле, он имеет многие из необходимых благ.
В автомобиле есть бак с водой на 12 литров.
Во-первых, в салоне вместо сидений могут быть организованы полноценные спальные места. Во-вторых, в автомобиле есть бак с водой на 12 литров, который питает портативную раковину и душ. В задней части салона есть небольшой раскладной столик, который может быть вынесен наружу. Есть также возможность натянуть защитный тент на выходе, после остановки.
Задний багажник у Flow Camper.
Задний багажник у Flow Camper не очень большой, однако, автомобиль позволяет установить держатель для велосипедов и досок для серфинга. Для того, чтобы в автомобиле было комфортнее находиться, в нем может быть поднята крыша. Помимо всего этого в салоне автомобиля предусмотрено несколько розеток и USB-портов для зарядки бытовой электроники.
Салон Flow Camper.
Питаются они от резервного аккумулятора. Выпускается Flow Camper в нескольких расцветках. Машина обладает неплохой проходимостью. Стоимость этой машины в зависимости от комплектации составит от 50 до 66.5 тысяч американских долларов.
Flow Camper легко превращается в обычный бус.
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