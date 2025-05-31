Почему советская эмалированная посуда имела ободок именно черного цвета

Почему эмалированная посуда имеет черный ободок/ фото: shopotam.ru, ru.pinterest.com

В СССР выпускали более 200 миллионов посуды в год/ фото: life-ussr.ru

1. Как в СССР изготавливали посуду с покрытием из эмали

Технология производства на всех заводах была одинаковой/ фото: amazon.com

Посуду изготавливали из металлических дисков/ фото: darudar.org

2. Зачем был нужен черный ободок

Черный ободок изготавливали из эмали, которая содержала особые оксиды/ фото: life-ussr.ru

3. Создание нарядного вида готовым изделиям

Для придания красивого вида посуду покрывали вторым слоем эмали/ фото: stokomania.ru

4. Зарубежные технологии нанесения эмали

Эмалированную посуду часто украшали рисунками с цветами, фруктами или зверятами/ фото: pikabu.ru

5. Современное производство эмалированной посуды с черным ободком

В России по сей день изготавливают эмалированную посуду/ фото: ru.pinterest.com

Сейчас эмалированную посуду можно встретить в больницах, детских садах или школьной столовой/ фото: life-ussr.ru