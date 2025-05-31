Почему советская эмалированная посуда имела ободок именно черного цвета

Почему эмалированная посуда имеет черный ободок/ фото: shopotam.ru, ru.pinterest.com
В Советском Союзе эмалированная посуда была в каждой семье без исключения. Она была и модной, и удобной, и доступной по цене. К тому же, этот предмет быта не считался дефицитным товаром. Его выпускали несколько сотен предприятий., всю посуду изготавливали с черным ободком, но почему?
К концу 70-х годов более 250 предприятий со всего Советского Союза изготавливали эмалированную посуду. Чайники, кастрюли, кружки, чашки, тазики, бидоны и другие товары выпускали в количестве более 200 миллионов каждый год.
В СССР выпускали более 200 миллионов посуды в год/ фото: life-ussr.ru
В 1979 году в советской прессе опубликовали интересную статистику, которая подтверждает, что в стране проблем с посудой не было. В статье говорилось, что если советские хозяйки возьмут пример с итальянок и на Новый год избавятся от старой посуды, то в течение года каждая семья обзаведется новым набором на неограниченное количество персон.
1. Как в СССР изготавливали посуду с покрытием из эмали
Технология производства на всех заводах была одинаковой/ фото: amazon.com
У всех советских предприятий была схожая технология производства. Для того, чтобы изготовить стандартный кухонный набор, нужно было заготовить сталь, которая проходила несколько этапов обработки. Сотрудники предприятия изготавливали из нее тонкие листы, которые по форме были похожи на диски.
Затем их помещали под пресс и начинали медленно поднимать края — в результате образовывался металлический цилиндр.
Посуду изготавливали из металлических дисков/ фото: darudar.org
Следующим этапом доработки было изготовление горлышко. Для этого металлическое изделие помещали в электрические автоматы, которые за несколько минут сужали горловину. Теперь готовую посуду передавали следующим специалистам. Они отправляли ее в раскаленную до определенной температуры печь для снятия перенапряжения металла, которое возникало после прессования и штампования.
После обработки высокой температурой изделия загружали в механизированные агрегаты, где их промывали раствором соляной кислоты. Такая процедура позволяла сделать сталь более послушной и слегка шероховатой, что в дальнейшем позволяло нанести на нее финишное покрытие — эмаль. Но перед этим посуде еще нужно было прикрепить декоративные элементы или отверстия. Посуда считалась готовой к грунтовке и покраске после того, как ее промоют водой и высушат.
2. Зачем был нужен черный ободок
Черный ободок изготавливали из эмали, которая содержала особые оксиды/ фото: life-ussr.ru
Следующие мастера занимались нанесение эмали на металлическую посуду. Цвет, дизайн и узор обсуждались заранее. Специалисты работали по готовому шаблону, но практически все изделия имели черный ободок, а у некоторых кастрюль черной были даже наружная часть ручек. Но зачем это было нужно?
Оказывается, лучше всего на металлическую поверхность ложится эмаль, в составе которой содержится оксид марганца, кобальта и никеля. Именно эти химические соединения придавали черный оттенок. Черную эмаль наносили именно на те места, на которых она плохо закреплялась. Самой трудно окрашиваемой поверхностью считались как раз изгибы, ободки и ручки. Эмаль, содержащая оксиды, помогала продлить срок эксплуатации посуды и долгое время не скалывалась.
3. Создание нарядного вида готовым изделиям
Для придания красивого вида посуду покрывали вторым слоем эмали/ фото: stokomania.ru
Наружная и внутренняя поверхность посуды тоже покрывалась черной эмалью, просто затем наносился второй слой — декоративный. Именно от этого слоя зависел цвет изделия.
Чаще посуду покрывали классическим белым, но и другие цвета тоже периодически применялись. Кухонная утварь приобретала глянцевый оттенок и теперь оставалась сделать ее более «нарядной» - нанести узоры с помощью заготовленных трафаретов.
4. Зарубежные технологии нанесения эмали
Эмалированную посуду часто украшали рисунками с цветами, фруктами или зверятами/ фото: pikabu.ru
Эмалированную посуду изготавливали и за рубежом. В конце 80-х годов большинство зарубежных заводов перешли на полностью автоматическое производство. Роботы-машины стали не только изготавливать цилиндры, но и наносить эмаль и декор с помощью пульверизатора. Благодаря такой технике эмаль ложилась более качественно и ровно. В Советском Союзе перейти на новую технологию смогли лишь два крупных предприятия, правда, они специализировались на изготовлении металлических поверхностей для газовых плит и холодильных систем. Однако старая советская технология также позволяла изготавливать красивую стильную посуду, которую можно встретить в каждом доме. Она продолжала пользоваться повышенным спросом еще несколько десятков лет.
5. Современное производство эмалированной посуды с черным ободком
В России по сей день изготавливают эмалированную посуду/ фото: ru.pinterest.com
После распада Советского Союза российские производители продолжили производить эмалированную посуду с черным ободком. Конечно, их количество сильно сократилось, но заводы работают и сейчас. И несмотря на то, что теперь предприятия оснащены компьютерными технологиями и оборудованием, посуду продолжают изготавливать с тем самым ободком черного цвета.
Сейчас эмалированную посуду можно встретить в больницах, детских садах или школьной столовой/ фото: life-ussr.ru
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