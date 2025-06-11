Самые странные музейные кражи

В ноябре 2019 года голландский сыщик сумел найти и вернуть украденное кольцо Оскара Уайльда. Нет, по счастью, обокрали не ирландского драматурга лично - кольцо было украдено двадцать лет тому назад, да и при жизни Уайльда уже ему не принадлежало. Писатель подарил это кольцо на память однокласснику, и оно хранилось в школе, где они оба учились.

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