Самые странные музейные кражи

В ноябре 2019 года голландский сыщик сумел найти и вернуть украденное кольцо Оскара Уайльда. Нет, по счастью, обокрали не ирландского драматурга лично - кольцо было украдено двадцать лет тому назад, да и при жизни Уайльда уже ему не принадлежало. Писатель подарил это кольцо на память однокласснику, и оно хранилось в школе, где они оба учились.
Сыщика Артура Бранда, которого сумел выйти на след пропажи, зовут за глаза Индианой Джонсом - он не раз разыскивал связанные с миром искусства пропажи, многие из которых - настоящие сокровища. Конечно, кольцо, подаренное Уайльдом, было приметным: золотое, в виде застёгнутого на пряжку ремня, с надписью по ободу. Но его, понятное дело, никто не думал открыто выставлять на продажу, так что можно было не просматривать объявления в интернете. И всё же Артур Бранд сумел напасть на след кольца, когда в 2015 году его продали на чёрном рынке - у сыщика свои возможности отслеживать такие сделки. В частности, Бранду помог один лондонский антиквариат. Детектив вышел на новых хозяев, и кольцу осталось вернуться в стены родной школы. Весной же 2019 году Бранд сумел отыскать украденную также двадцать лет назад картину Пикассо. Полотно "Бюст женщины" пропало из личной коллекции саудовского шейха - оно висело на его яхте. Кража произошла, когда яхта стояла на якоре во французском порту. Всё время до находки картину использовала голландская мафия как гарантию при сделках купли-продажи оружия или наркотиков. Кольцо, которое Оскар Уайльд подарил своему однокласснику. Хранится в музее колледжа. Такие истории - не редкость в мире искусства.
Как кража Моны Лизы раскрыла тёмные тайны Пикассо
Самым громким случаем кражи шедевра считается инцидент с “Джокондой”, произошедший в 1911 году. 21 августа из Лувра картина исчезла, а 22 августа это обнаружили - сотрудники были уверены, что картину сняли временно, чтобы сфотографировать или немного подреставрировать. Одним из подозреваемых по неясной причине стал знаменитый художник Пабло Пикассо. Художник запаниковал и попытался срочно избавить от двух статуэток - которые он действительно, оказывается, свистнул из музея. Однако в пропаже Джоконды был виноват всё же не он. Пока два года подряд вокруг Пикассо вертелись сыщики в надежде на то, что именно у вороватого гения всплывёт и Мона Лиза, картина преспокойно лежала себе в квартире малоизвестного итальянского коллеги Пабло, по фамилии Перуджа. И, хотя сначала ему грело душу его сокровище, он беспокоился всё больше и больше и стал искать способы её поскорее сбыть с рук. На этих попытках его и поймали. Но срок назначили небольшой, всего в год: Перуджа разжалобил суд рассказом о том, как страдало его итальянское сердце от того, что шедевр соотечественника хранится за границей. Патриотизм уважали.
Записка у туалета
В апреле 2003 года украли уже картину Пикассо, вместе с полотнами Ван Гога и Гогена. Общая стоимость шедевров превышала четыре миллиона долларов. Кража произошла в художественной галерее Уитуорт в британском Манчестере. Как обнаружила полиция, картины вынесли в дыру в заборе из металлической сетки. О краже сообщили все СМИ. Поскольку шедевры после этого обнаруживаются редко, как правило, на несколько поколений оседая в частных коллекциях миллиардеров, то с картинами многие уже мысленно попрощались - как вдруг, посреди шумихи, в службу спасения поступил анонимный звонок. Доброжелатель посоветовал пошевелить кучу листьев возле общественного туалета. Там, в листьях, оказался тубус с украденными картинами и насмешливая записка, сообщающая, что это была просто демонстрация убогой системы безопасности. Непонятно, и правда ли кража была всего лишь оригинальной шуткой или воры испугались шумихи (хотя такое было бы очень необычно), но систему безопасности галерея срочно кинулась улучшать. Чтобы больше не позориться. Украденная картина Гогена.
Золотой Челлини
В мае 2003 года полиции удалось обнаружить “Джоконду мира скульптуры” - золотую статуэтку Бенвенуто Челлини “Сальера”. Эту статуэтку целенаправленно выкрали из музея в Вене, сумев отключить сигнализацию, спуститься с крыши в окно и разбить молотком стеклянный куб, в котором “Сальера” стояла. Руководство музея могло предположить только худшее: кто-то из австрийских коллекционеров заказал кражу шедевра, а это значит, мир лишился возможности видеть его на век-другой, прежде, чем “Сальере” не позволят всплыть. Однако через три года воры вышли на связь, затребовав выкуп в двенадцать миллионов долларов (раз в десять меньше, чем золотая солонка - а именно так переводится слово “Сальера” - стоила). Очевидно, или заказчик не смог заплатить вовремя, или крали специально ради выкупа. Правительство не растерялось и предложило семьдесят тысяч евро - мол, всё равно настолько заметную и дорогую вещь сбыть на чёрном рынке без шума не удастся. Золотая статуэтка-солонка Бенвенуто Челлини. А пока полиция вычислила, с какого телефона был сделан звонок с требованием выкупа, где этот телефон продавался, сняла с видеокамер в магазине портрет покупателя и - запустила его по всем СМИ как портрет человека, похитившего национальное достояние. Спустя несколько часов после публикации портрета вор, имя которого оказалось Роберт Манг, сам явился с повинной. Дело в том, что по портретам его узнали буквально все друзья и знакомые и стали на него наседать с допросами и подозрениями; это оказалось психологически невыносимо настолько, что вор и не подумал кинуться в бега. Он указал тайник в лесу у города Цветль, в котором была спрятана “Сальера”, целая и невредимая. Эксперты осмотрели и подтвердили её подлинность. Роберта Манга, кстати, специалиста по сигнализациям судили, но уже в 2009 году он вернулся к своей обычной жизни - продаже систем сигнализации. За то, чтобы он согласился написать книгу или сняться в документальном фильме, ему предлагали сотни тысяч долларов, но все предложения Манг отклоняет. Кражу солонки Манг прокомментировал коротко: *Я идиот*.
Вор за мир
Летом 2001 года из Еврейского музея Нью-Йорка украли эскиз Марка Шагала к картине “Над Витебском”. Стоимость эскиза оценивали в миллион долларов, он был частью коллекции ранних работ знаменитого уроженца Беларуси, которая как раз выставлялась в США. Вор вскоре прислал в музей письмо. Оказалось, эскиз он удерживает в заложниках и требует за его возврат заключения мира между евреями и палестинцами. Полного. Чтоб никто никуда никогда больше не стрелял. На этом месте все попрощались с пропавшим эскизом, но вор, безрезультатно прождавший мира год, устал волноваться за свою миссию и просто подбросил Шагала в почтовое отделение в штате Канзас. После этого эскиз вернулся в Русский музей.
Наблюдательный студент
Сяо Юань, смотритель библиотеки в Академии изящных искусств Гуанчжоу, за восемь лет работы украл почти полторы сотни рисунков из галереи при академии. Каждый из них он заменял своей подделкой; украденный рисунок продавал на аукционе. На одном из таких аукционов наблюдательный студент Академии заметил печать зведения на рисунке и поднял тревогу. Сяо Юаня арестовали. На суде библиотечный смотритель рассказал, что в галерее рисунки воруют постоянно, в том числе кто-то воровал его подделки, подменяя своими - ещё более худшего качества. Этот факт вызвал большой скандал в Китае и среди тех, кто покупал с аукционов рисунки китайских художников. Поди знай, тебе продали честно украденный оригинал - или копию, которой замещали украденный оригинал в галерее?
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