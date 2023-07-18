Мосты, «уходящие» в небо: самая живописная дорога Норвегии

Atlanterhavsveien - мост, «уходящий» в небо.
Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают в Норвегию. Их привлекает не только суровая северная природа, но и потрясающие памятники современной инженерии и архитектуры. Особо популярным местом считается дорога Atlanterhavsveien, соединяющая материк с островом Averøy. Это живописное место пересекают 8 мостов, каждый из которых под определенным углом напоминает изогнутые горки, «обрывающиеся» прямо в небе.
Изогнутые мосты, соединяющие остров с материковой Норвегией.
Идея соединения острова с основной частью Норвегии появилась еще в начале 20 века, но тогда инженеры хотели видеть на этом участке железную дорогу. По различным причинам проект так и не был реализован. К вопросу возведения шоссе власти страны вернулись в 1983 году. За 6 лет строительства дорога 12 раз подвергалась воздействию ураганных штормов.
Storseisundet - мост высотой 23 метра.
Вдоль всего маршрута Атлантик Роуд (Atlanterhavsveien) длиной 8,27 км построено семь мостов. Самый высокий мост под названием Storseisundet (23 метра) под определенным углом напоминает изогнутую горку с обрывом. За это его прозвали «Пьяный» мост.
The Atlantic Ocean Road - туристическая достопримечательность страны.
Затраты на строительство составили 122 млн норвежских крон. Однако проект стал настолько популярным, что он окупил свою стоимость буквально за год. The Atlantic Ocean Road был признан «Лучшей туристической дорогой страны».
Атлантик Роад - живописная дорога в Норвегии.
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