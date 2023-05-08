Возвращение цеппелинов: Мир готовится к возобновлению путешествий на дирижаблях

Грациозный воздухоплавающий транспорт сигарообразной формы был очень популярным.

Путешествие цеппелина «Швабен», 1912 год.

Первый подъём дирижабля над Боденским озером в Швейцарии, 1900 год.

Первый советский дирижабль.

Катастрофа «Гинденбурга», 1037 год.

Российский грузовой дирижабль.

Дирижабль«Цеппелин» .

Дирижабль «Goodyear».