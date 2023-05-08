Возвращение цеппелинов: Мир готовится к возобновлению путешествий на дирижаблях

Развитие мировых технологий не стоит на месте. Но очень часто бывает так, что новое — это хорошо забытое старое. В сегодняшних реалиях люди стремятся не только к повышенному комфорту, но и к экологичности транспорта. И может стать снова актуальным такое средство передвижения, как дирижабль. Цеппелины возвращаются!
До катастрофы дирижабля “Гинденбург”, когда погибли 36 человек, этот вид транспорта был очень популярен. Дирижабли намного экономичнее самолётов, быстрее пароходов и на порядок экологичнее, и того, и другого вместе взятого.
В конце 18 века французский математик Жан Батист Мари Шарль Мёнье, изобрёл воздухоплавательный аппарат эллипсовидной формы. Эти аппараты были недолговечными и непрочными. Конструкция была не очень надёжной, они не могли перевозить много людей и грузы. Требовалось создание надёжной жёсткой конструкции. Этим и занялся немецкий граф Фердинанд фон Цеппелин. Именно он подарил этому аппарату своё имя.
Грациозный воздухоплавающий транспорт сигарообразной формы был очень популярным.
Первые цеппелины были построены на водоплавающем заводе графа. Фон Цеппелин истратил на этот проект всё своё состояние, у него даже не осталось денег, чтобы арендовать землю под завод. Дирижабли графа были настолько хороши, что заинтересовали правительство и военных. Граф получил финансирование и началось массовое производство этих аппаратов.
Путешествие цеппелина «Швабен», 1912 год.
Изящные и лёгкие, такие комфортабельные, дирижабли могли перевозить людей даже через океан, и на это не требовались недели! Дирижабли очень эффективно использовались для военно-разведывательных целей во время Первой Мировой войны. Самыми мощными воздухоплавательными державами были Россия и Германия на то время.
Первый подъём дирижабля над Боденским озером в Швейцарии, 1900 год.
Дирижабли совершенствовались и их технологии настолько продвинулись вперёд, что в 1929 году дирижабль «Граф Цеппелин», совершил кругосветное путешествие. Он произвёл всего лишь три промежуточных посадки.
В Советском Союзе дирижабли начали строить в 1923 году на предприятии «Дирижаблестрой». Для строительства этих воздухоплавательных аппаратов использовали конструкторские идеи русского учёного Константина Эдуардовича Циолковского. Годы между Первой и Второй мировой войнами можно назвать «золотым веком» дирижаблестроения.
Первый советский дирижабль.
Закат эпохи этих интересных аппаратов произошёл в 1937 году, после ужасной катастрофы с одним из них. Огромный, роскошный воздушный корабль «Гинденбург» был шедевром конструкторской мысли. Он был величествен и великолепен. Профинансировал его строительство сам Адольф Гитлер. Эта грандиозная машина должна была явить всему миру триумф Третьего рейха.
Дирижабль «Гинденбург» был настоящим гигантом — самым большим в мире на тот момент. На его борту инженеры создали невероятно комфортабельные условия для пассажиров. Там был читальный зал, курительная комната, кухня с электрооборудованием. В каждой каюте был свой туалет, ванная с холодной и горячей водой.
Для того, чтобы поднять этого гиганта в воздух, его создатель Гуго Экнер увеличил объём дирижабля до неслыханных тогда размеров. Он хотел использовать для его наполнения, вместо водорода, который использовали тогда, гелий. Гелий — это инертный газ, он абсолютно невзрывоопасен, это сделало бы «Гинденбург» абсолютно неуязвимым.
Случилось то, что в нашем несовершенном мире происходит довольно часто. В дело вмешалась вездесущая политика. Американцы, на территории которых было единственное месторождение природного гелия, отказались его продавать нацистам. Дирижабль всё же пришлось наполнять водородом.
Катастрофа «Гинденбурга», 1037 год.
На борту были предприняты все меры предосторожности, вплоть до абсурдных. Экипажу пошили специальную форму из антистатического материала, а также обувь на пробковой подошве. Пассажиры при посадке должны были сдать все потенциально пожароопасные вещи. Всё это, к сожалению, не помогло. Перелетев Атлантику, совершая посадку в пункте конечного назначения, на борту дирижабля прогремел взрыв. В огне возникшего пожара погибло 36 человек.
После этой ужасной катастрофы, последовал постепенный упадок в сфере дирижаблестроения. Несмотря на активное применение этих аппаратов во время Второй мировой войны. В СССР проекты разрабатывались до 80-х годов 20 века. Потом началось перестройка, перебои с финансированием и работа в этой сфере заглохла.
Уже в конце 20 века учёные реанимировали дирижаблестроение. С развитием технологий, производство гелия стало простым и дешёвым, а на гелии эти аппараты безопасны. Но пассажирские рейсовые путешествия на цеппелинах не решались совершать.
Российский грузовой дирижабль.
Дирижабль«Цеппелин» .
Дирижабль «Goodyear».
Сейчас во всём мире существует тенденция к разработкам экологичного транспорта. Конструкторы разрабатывают различные проекты дирижаблей. Этим транспортом очень удобно и дёшево перевозить грузы. Также ведутся разработки современных пассажирских дирижаблей. Люди, конечно же, хотели бы возвращения этих грациозных воздухоплавательных кораблей, которые так не похожи на весь наш остальной стандартный транспорт!
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