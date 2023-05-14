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Как устроен Памирский дом

Как устроен Памирский дом

Оказывается, вполне себе можно побывать в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, но при этом совершенно не увидеть быт местных жителей. Тем более, что даже в самые отдаленные уголки нашей планеты с каждым годом приходит цивилизация, которая меняет жизнь людей на более комфортную, но забирает взамен вековые традиции.

А ведь именно «погружение в атмосферу» — это, пожалуй, именно то, что мы и ценим больше всего в далеких поездках. И в тот день судьба особенно этому способствовала.

Погуляв по древней крепости Каах-Кха, мы, проехав буквально сотню метров, увидели одноэтажное здание с интересной раскраской. Надо ли говорить, что любопытство в очередной раз взяло верх?

Как устроен Памирский дом

Неработающие фонтаны у входа. Когда-то у львов из пасти текла вода. Дверь была приоткрыта, мы постучали и зашли внутрь.

Как устроен Памирский дом

Как оказалось, это был краеведческий музей. Пожилой таджикский смотритель сначала показался нам немного сердитым, но на самом деле это было не так. Кстати, обратите внимание на фотографию крепости у него за спиной — та самая башня восточного входа, которую мы чуть было не пропустили.

Как устроен Памирский дом

— Аа, путешественники? Из России? Замечательно, заходите! Сейчас я вам все покажу и расскажу!

Дедушка Ленин и рога крупного скота. Нам сразу стало понятно, что в музее будет интересно.

Как устроен Памирский дом

На соседнем столе расположилась внушительная коллекция минералов, найденных в этих краях.

Как устроен Памирский дом

— Порой приезжают ко мне иностранцы, я им показываю камни, так у некоторых аж руки начинают трястись. Продай, мол, говорят. А как я им продам? Это же музейный экспонат, достояние этих мест. Никак не могу продать, да и права не имею. А некоторые даже обижаются.

Оказывается, в Ваханской долине много древних крепостей, которые не были отмечены на моей карте. Смотритель подробно рассказал про каждую из них, и ближайшие несколько дней мы будем путешествовать по этой фотографии, используя ее для навигации. :)

Как устроен Памирский дом

Цитата из дневника путешествия:
Проезжали мимо музея, решили остановиться. Очень колоритный дедушка рассказал нам про крепость, предметы быта, одежду..

Как устроен Памирский дом

…Показал, как с помощью огнива высекали искры и разжигали огонь.

Как устроен Памирский дом

Рассказывал про историю Ваханской долины, как нападали афганцы, как Таджикистан захотел быть под покровительством Российской Империи.

Как устроен Памирский дом

После чего в этих краях появилась цивилизация, а в Афгане только сейчас начали появляться школы, и еще у них большая убыль населения из-за болезней и отсутствия лекарств.

Как устроен Памирский дом

Юля примеряет музейный экспонат — браслет ручной работы с полудрагоценными камнями.

Как устроен Памирский дом

В Европе на палец надевают кольцо, а в этих краях женщины вешали на пояс такие вот металлические треугольники с интересными узорами, как знак того, что его обладательница замужем.

Как устроен Памирский дом

Позади бюста Ленина — родословная основателя музея вплоть до самого начала древнего рода.

Как устроен Памирский дом

Предметы домашнего быта. Каменные жернова, которыми мололи муку, посуда для воды, горшки, корзины для переноски вещей и многое другое.

Как устроен Памирский дом

А потом дедушка показал нам традиционный памирский дом и рассказал про его устройство. Для большего «погружения в атмосферу» мы облачились в традиционные халаты местных жителей. Очень плотная ткань хорошо согревает и защищает от ветра. Также смотритель посоветовал Юле ходить в этих краях исключительно с покрытой головой, чтобы «сойти за местную». :)))

Как устроен Памирский дом

Уж не знаю, кто именно нарисован на этом портрете, но качество исполнения работы очень высокое, а глубокий и мудрый взгляд изображенного человека, что называется, западает в душу.

Как устроен Памирский дом

Итак, заходим в памирский дом. Пять столбов в честь святого семейства шиитов — главный из них Мухаммед (тот, кто научил людей молитве — самый дальний от меня столб), его двоюродный брат Али (дальний справа, символизирует преданность и соблюдение договора), дочь Мухаммеда Биби Фотима Зухро (ближний слева, покровительница вод и женщин), которую он отдал в жены Али, и двое их сыновей у входа — имам Хасан (земля) и имам Хусейн (огонь). Смерть последних привела к самому большому и серьезному раскула внутри ислама: шииты (меньшинство) и сунниты (более 90%).

Как устроен Памирский дом

Перекрытие над дверью называется Бучковач (символ неба, на которой традиционно вырезаются солярные символы в виде крестообразно расположенных лучей, колес и свастик), там же и находится место жертвоприношений («козлиное место»).

Как устроен Памирский дом

В сакральном аспекте Бучковач указывает границу между небом и землей. К ее середине прибивают рога горного козла для защиты дома от нечистой силы.

Как устроен Памирский дом

Памирский дом («Чид») является религиозной святыней и символом чистоты для каждого исмаилита. Дом состоит из трехуровневого настила. Первый уровень — рядом и вокруг с местом разведения огня означает «неодушевленный мир», Второй уровень, который устанавливается выше и вокруг первого уровня означает «растительный мир» или же «вегетативная душа», Третий уровень настила — устанавливается выше второго уровня и означает «животный мир» или же «чувственная душа». В связи с тем, что первый уровень олицетворяет «неодушевленный, неживой мир», то устанавливается намного ниже, чем второй и третий уровень.

Как устроен Памирский дом

Завершающим элементом памирского дома является «Чорхона»— ступенчатый четырехярусный купол, устанавливаемый над балками по середине помещения. Каждый ярус символизирует какую— либо стихию. Первый ярус символизирует «Дом Земли», второй ярус — «Дом Воды», третий ярус — «Дом Ветра» и четвертый, самый верхний ярус символизирует «Дом Огня». Четвертый ярус одновременно символизирует солнце, он открыт для проникновения света и устанавливается в последнюю очередь.

Как устроен Памирский дом

Считается, что через это отверстие проходит в дом естественный природный и божественный луч света. Это отверстие, имеющее в поперечнике около 0,75м, называют руз. На ночь его закрывают для сохранения тепла.

В символике памирского дома руз является сакральным центром, пуповиной, через которое осуществляется связь обитателей дома с небесами. Недаром с глубокой древности памирский дом служит не только для защиты от непогоды, но также является храмом, где приносятся жертвы и произносятся молитвы — люди общаются с Всевышним.

Как устроен Памирский дом

На самом деле, за те два часа, что мы провели в музее, его смотритель рассказал нам очень и очень много всего интересного как про дом и обустройство быта, так и про историю этих мест. От предложенных нами денег за интересную экскурсию он отказался, сказав, что и без того весьма рад немногочисленным посетителям. Но попросил оставить в книге отзыв и прислать потом фотографии по почте.

Как устроен Памирский дом

Смотрителя зовут Мирзоев Одинам Хамад. Если будете проезжать «нижней» дорогой по Ишкашимскому району в Горном Бадахшане — очень рекомендую этот музей к посещению, узнаете много нового и интересного. Напоив на прощание чаем, дедушка попрощался с нами.

Как устроен Памирский дом

Что же, едем дальше. Дорога здесь одна.

Как устроен Памирский дом

Вот именно как-то так я представлял себе трассу по высокогорью, но только не хватало солнца. Кстати, четыре хмурых дня подряд на Памире — это настоящая погодная аномалия, и Одинам сказал нам, что вообще на своем веку такого не припоминает.

Как устроен Памирский дом

Далее у нас по новому плану была крепость Даршай, мимо которой, если бы не сделанная в музее фотография карты, мы бы проехали дальше. Вот как выглядит дорога туда. Если про нее не знаешь — в жизни не найдешь.

Как устроен Памирский дом

Собственно, руины древней крепости. Когда-то она занимала немалую площадь на нескольких уровнях, а сейчас осталась лишь куча булыжников, по которым приблизительно можно понять границы построек.

Как устроен Памирский дом

Стены. Интересно, чем они закрывали окна, ведь стекол-то не было? Даже летом здесь холодно и сильный ветер, а уж что творилось зимой — страшно представить.

Как устроен Памирский дом

Если пройти до края холма, на котором стоит крепость, то внизу можно увидеть горную реку, очень шумную и с грязной водой.

Как устроен Памирский дом

Может быть, мы зря лезли на вершину холма, чтобы просто увидеть эти камни.

Как устроен Памирский дом

Но с другой стороны — Памир, древние руины, Ваханская долина, земли Афганистана на дальнем берегу… Когда еще мы здесь побываем?

Как устроен Памирский дом

Одинокое дерево на островке посередине реки Пяндж.

Как устроен Памирский дом

Вообще во время длинного путешествия ход мыслей и твои потребности постепенно начинают меняться. Дома многочисленная реклама вокруг постоянно убеждает, что тебе обязательно нужно купить что-то новое. А я помню то чувство радости, когда мы увидели небольшой водопад и поняли, что здесь можно пополнить запасы воды на борту.

Как устроен Памирский дом

Еще одиночка. Деревья, как видите, встречаются здесь не так уж часто.

Как устроен Памирский дом

Ущелье и высокие горы.

Как устроен Памирский дом

Чуть ближе.

Как устроен Памирский дом

Не с первого раза, но все-таки нашли отличное место для ночевки. Подъем по склону горы был достаточно крутой, но это означало, что никто сегодня нас не потревожит.

Как устроен Памирский дом

Болтая вечером с женой, мы гадали, кто же был изображен на том портрете в музее…

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