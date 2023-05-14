Как устроен Памирский дом
Оказывается, вполне себе можно побывать в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, но при этом совершенно не увидеть быт местных жителей. Тем более, что даже в самые отдаленные уголки нашей планеты с каждым годом приходит цивилизация, которая меняет жизнь людей на более комфортную, но забирает взамен вековые традиции.
А ведь именно «погружение в атмосферу» — это, пожалуй, именно то, что мы и ценим больше всего в далеких поездках. И в тот день судьба особенно этому способствовала.
Погуляв по древней крепости Каах-Кха, мы, проехав буквально сотню метров, увидели одноэтажное здание с интересной раскраской. Надо ли говорить, что любопытство в очередной раз взяло верх?
Неработающие фонтаны у входа. Когда-то у львов из пасти текла вода. Дверь была приоткрыта, мы постучали и зашли внутрь.
Как оказалось, это был краеведческий музей. Пожилой таджикский смотритель сначала показался нам немного сердитым, но на самом деле это было не так. Кстати, обратите внимание на фотографию крепости у него за спиной — та самая башня восточного входа, которую мы чуть было не пропустили.
— Аа, путешественники? Из России? Замечательно, заходите! Сейчас я вам все покажу и расскажу!
Дедушка Ленин и рога крупного скота. Нам сразу стало понятно, что в музее будет интересно.
На соседнем столе расположилась внушительная коллекция минералов, найденных в этих краях.
— Порой приезжают ко мне иностранцы, я им показываю камни, так у некоторых аж руки начинают трястись. Продай, мол, говорят. А как я им продам? Это же музейный экспонат, достояние этих мест. Никак не могу продать, да и права не имею. А некоторые даже обижаются.
Оказывается, в Ваханской долине много древних крепостей, которые не были отмечены на моей карте. Смотритель подробно рассказал про каждую из них, и ближайшие несколько дней мы будем путешествовать по этой фотографии, используя ее для навигации. :)
Цитата из дневника путешествия:
Проезжали мимо музея, решили остановиться. Очень колоритный дедушка рассказал нам про крепость, предметы быта, одежду..
…Показал, как с помощью огнива высекали искры и разжигали огонь.
Рассказывал про историю Ваханской долины, как нападали афганцы, как Таджикистан захотел быть под покровительством Российской Империи.
После чего в этих краях появилась цивилизация, а в Афгане только сейчас начали появляться школы, и еще у них большая убыль населения из-за болезней и отсутствия лекарств.
Юля примеряет музейный экспонат — браслет ручной работы с полудрагоценными камнями.
В Европе на палец надевают кольцо, а в этих краях женщины вешали на пояс такие вот металлические треугольники с интересными узорами, как знак того, что его обладательница замужем.
Позади бюста Ленина — родословная основателя музея вплоть до самого начала древнего рода.
Предметы домашнего быта. Каменные жернова, которыми мололи муку, посуда для воды, горшки, корзины для переноски вещей и многое другое.
А потом дедушка показал нам традиционный памирский дом и рассказал про его устройство. Для большего «погружения в атмосферу» мы облачились в традиционные халаты местных жителей. Очень плотная ткань хорошо согревает и защищает от ветра. Также смотритель посоветовал Юле ходить в этих краях исключительно с покрытой головой, чтобы «сойти за местную». :)))
Уж не знаю, кто именно нарисован на этом портрете, но качество исполнения работы очень высокое, а глубокий и мудрый взгляд изображенного человека, что называется, западает в душу.
Итак, заходим в памирский дом. Пять столбов в честь святого семейства шиитов — главный из них Мухаммед (тот, кто научил людей молитве — самый дальний от меня столб), его двоюродный брат Али (дальний справа, символизирует преданность и соблюдение договора), дочь Мухаммеда Биби Фотима Зухро (ближний слева, покровительница вод и женщин), которую он отдал в жены Али, и двое их сыновей у входа — имам Хасан (земля) и имам Хусейн (огонь). Смерть последних привела к самому большому и серьезному раскула внутри ислама: шииты (меньшинство) и сунниты (более 90%).
Перекрытие над дверью называется Бучковач (символ неба, на которой традиционно вырезаются солярные символы в виде крестообразно расположенных лучей, колес и свастик), там же и находится место жертвоприношений («козлиное место»).
В сакральном аспекте Бучковач указывает границу между небом и землей. К ее середине прибивают рога горного козла для защиты дома от нечистой силы.
Памирский дом («Чид») является религиозной святыней и символом чистоты для каждого исмаилита. Дом состоит из трехуровневого настила. Первый уровень — рядом и вокруг с местом разведения огня означает «неодушевленный мир», Второй уровень, который устанавливается выше и вокруг первого уровня означает «растительный мир» или же «вегетативная душа», Третий уровень настила — устанавливается выше второго уровня и означает «животный мир» или же «чувственная душа». В связи с тем, что первый уровень олицетворяет «неодушевленный, неживой мир», то устанавливается намного ниже, чем второй и третий уровень.
Завершающим элементом памирского дома является «Чорхона»— ступенчатый четырехярусный купол, устанавливаемый над балками по середине помещения. Каждый ярус символизирует какую— либо стихию. Первый ярус символизирует «Дом Земли», второй ярус — «Дом Воды», третий ярус — «Дом Ветра» и четвертый, самый верхний ярус символизирует «Дом Огня». Четвертый ярус одновременно символизирует солнце, он открыт для проникновения света и устанавливается в последнюю очередь.
Считается, что через это отверстие проходит в дом естественный природный и божественный луч света. Это отверстие, имеющее в поперечнике около 0,75м, называют руз. На ночь его закрывают для сохранения тепла.
В символике памирского дома руз является сакральным центром, пуповиной, через которое осуществляется связь обитателей дома с небесами. Недаром с глубокой древности памирский дом служит не только для защиты от непогоды, но также является храмом, где приносятся жертвы и произносятся молитвы — люди общаются с Всевышним.
На самом деле, за те два часа, что мы провели в музее, его смотритель рассказал нам очень и очень много всего интересного как про дом и обустройство быта, так и про историю этих мест. От предложенных нами денег за интересную экскурсию он отказался, сказав, что и без того весьма рад немногочисленным посетителям. Но попросил оставить в книге отзыв и прислать потом фотографии по почте.
Смотрителя зовут Мирзоев Одинам Хамад. Если будете проезжать «нижней» дорогой по Ишкашимскому району в Горном Бадахшане — очень рекомендую этот музей к посещению, узнаете много нового и интересного. Напоив на прощание чаем, дедушка попрощался с нами.
Что же, едем дальше. Дорога здесь одна.
Вот именно как-то так я представлял себе трассу по высокогорью, но только не хватало солнца. Кстати, четыре хмурых дня подряд на Памире — это настоящая погодная аномалия, и Одинам сказал нам, что вообще на своем веку такого не припоминает.
Далее у нас по новому плану была крепость Даршай, мимо которой, если бы не сделанная в музее фотография карты, мы бы проехали дальше. Вот как выглядит дорога туда. Если про нее не знаешь — в жизни не найдешь.
Собственно, руины древней крепости. Когда-то она занимала немалую площадь на нескольких уровнях, а сейчас осталась лишь куча булыжников, по которым приблизительно можно понять границы построек.
Стены. Интересно, чем они закрывали окна, ведь стекол-то не было? Даже летом здесь холодно и сильный ветер, а уж что творилось зимой — страшно представить.
Если пройти до края холма, на котором стоит крепость, то внизу можно увидеть горную реку, очень шумную и с грязной водой.
Может быть, мы зря лезли на вершину холма, чтобы просто увидеть эти камни.
Но с другой стороны — Памир, древние руины, Ваханская долина, земли Афганистана на дальнем берегу… Когда еще мы здесь побываем?
Одинокое дерево на островке посередине реки Пяндж.
Вообще во время длинного путешествия ход мыслей и твои потребности постепенно начинают меняться. Дома многочисленная реклама вокруг постоянно убеждает, что тебе обязательно нужно купить что-то новое. А я помню то чувство радости, когда мы увидели небольшой водопад и поняли, что здесь можно пополнить запасы воды на борту.
Еще одиночка. Деревья, как видите, встречаются здесь не так уж часто.
Ущелье и высокие горы.
Чуть ближе.
Не с первого раза, но все-таки нашли отличное место для ночевки. Подъем по склону горы был достаточно крутой, но это означало, что никто сегодня нас не потревожит.
Болтая вечером с женой, мы гадали, кто же был изображен на том портрете в музее…
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