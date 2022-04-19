«Прощай, жестокий мир». Самые жуткие и необычные самоубийства в истории

Самоубийство стало настоящим бичом для многих культур и цивилизаций. Во все времена, начиная с Древнего Рима, и заканчивая информационным веком компьютеров, многие люди по той или иной причине принимали фатальное решение самостоятельно сказать «Прощай» этому жестокому миру.







В этой статье мы расскажем вам о самых жутких и изобретательных способах, которые люди придумали, чтобы расквитаться с собственной жизнью.



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