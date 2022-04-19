«Прощай, жестокий мир». Самые жуткие и необычные самоубийства в истории

Самоубийство стало настоящим бичом для многих культур и цивилизаций. Во все времена, начиная с Древнего Рима, и заканчивая информационным веком компьютеров, многие люди по той или иной причине принимали фатальное решение самостоятельно сказать «Прощай» этому жестокому миру.
В этой статье мы расскажем вам о самых жутких и изобретательных способах, которые люди придумали, чтобы расквитаться с собственной жизнью.
Свежая кровь и мозги на Канале 40
В способе расстаться с жизнью, который выбрала для себя знаменитая американская телеведущая Кристин Чаббак, казалось бы, нет ничего шокирующего и удивительного, кроме самого того факта, что человек добровольно принял решение уйти из жизни. Каждый час миллионы людей во всем мире используют огнестрельное оружие, чтобы поставить в своей жизни жирную и решительную точку. В этом случае больше поражает ответ на вопрос не «как?», а «где?».
Телеведущая, которая, по свидетельствам многих людей, долго страдала от депрессии, сделала так, что ее последние слова действительно прозвучали на всю страну. Когда во время утреннего новостного шоу, которая она вела, случился вынужденный технический перерыв на восьмой минуте прямого эфира, женщина посмотрела прямо в камеру и произнесла знаменитую фразу: «В соответствии с политикой нашего Канала 40, который всегда показывает своим зрителям свежую кровь и кишки во всей красе, сегодня мы подготовили для вас нечто новое – первое в истории самоубийство в прямом эфире». Ведущая и впрямь не обманула своих зрителей – девушка достала пистолет, приставила его к правому виску и спустила курок. Свежей крови в этот день на Канале 40 было предостаточно.
«Дорогая, я тебя ненавижу»
Некто Геральд Меллин выбрал весьма необычный и оригинальный способ отомстить своей ненавистной женушке. Узнав, что благоверная готовит бумаги для развода, Геральд поспешил воплотить свой жуткий замысел в жизнь. Мужчина умышленно позвонил адвокату и отменил страховку на свою жизнь, после чего, очевидно, провел лучшие несколько дней в своей жизни, тратя направо и налево деньги, полученные по астрономическим кредитам, которые мститель оформил на себя, назвав поручателем свою вторую половинку. А теперь самое интересное. Когда все деньги были успешно потрачены, Меллин надел на шею петлю, второй конец которой был привязан к дереву, сел в свою машину и со всей силы навалился на педаль газа. Длины веревки хватило ровно настолько, чтобы автомобиль успел выехать на оживленную улицу, и оторванная голова Геральда живописно вылетела на проезжую часть на глазах у тысяч шокированных свидетелей.
Победитель по смерти
Везение человека, о котором мы расскажем ниже, многим покажется просто невероятным, однако, эта история действительно развернулась в Австралии в 1995 году. Один мужчина, который решил свести счеты со своим бренным телом, долго думал над способом самоубийства, ведь, как известно, многие способы расстаться с жизнью носят весьма ненадежный характер. В итоге австралиец решил остановиться на огнестрельном оружии, причем выбрал для расправы над собой охотничий дробовик, чтобы выстрел уж точно пришелся наверняка. Приставив ружье к груди, незадачливый самоубийца спустил курок. Какого же было его удивление, когда выстрел, сбивший его с ног и проделавший в теле зияющую сквозную дыру, не только не убил его, но даже не задел ни один жизненно важный орган.
Невзирая на подобный знак свыше, мужчина твердо решил довести дело до конца, поэтому с горем пополам поднялся, приставил к челюсти пистолет и пальнул еще раз. В этот раз все обстояло намного хуже, однако, пуля, которая снесла стрелку всю нижнюю часть лица, снова не смогла положить конец его мучениям. Мужчине хватило сил, чтобы проползти еще около 120 метров, перезарядиться и,наконец, закончить эту печальную историю только с третей попытки.
Когда мужское достоинство летит к чертям…
Первое место в списке наших изощренных самоубийц, несомненно, занимает полумифический герой, который по легендам жил в Микронезии в конце 16-го века, со звучным именем Изокелекель. Легенда гласит, что когда этот самый Изокелекель вышел помолиться к пруду одним ясным утром, то увидел свое отражение в воде и осознал, что стал настолько старым, что больше не сможет сражаться. Воин решил отважно посмотреть смерти в лицо и отрыть ей свои объятия, для чего взял длинную веревку и согнул молодое пальмовое деревцо так, чтобы его верхушка поравнялась с его поясом. Герой привязал один конец веревку к дереву, а второй к своему мужскому достоинству и отпустил бедную пальму, после чего его мужское достоинство в прямом смысле этого слова полетело ко всем чертям. Самоубийца, очевидно, скончался от потери крови и жуткого вида того зрелища, который не захотел бы лицезреть в своей жизни ни один мужчина.
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