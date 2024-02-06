Как картины в доме влияют на его энергетику

Картины называют «быстрым фэн-шуем» (или «быстрым балансом»). С помощью изображений легче всего нормализовать энергию в доме, сбалансировать ее, чтобы она нигде не останавливалась, не застаивалась.







Дом — это второе тело человека, и все в нем должно быть устроено гармонично. А картины, которые вы выбираете для своего жилища, могут сильно повлиять на то, какая энергия будет преобладать. Особенно осторожно нужно подходить к выбору изображений для спальни и кухни. В местах, где мы спим и едим, все должно быть заряжено положительной энергией.

Об основных правилах, которые нужно знать, чтобы изображения в доме приносили пользу и не вредили жизни и самочувствию, рассказывает специалист по фэн-шуй Лариса Нестеренко.



Не дробите цельное изображение

Чего не должно быть в изголовье кровати

Избавьтесь от картин с одиночными символами

«Картины роста» помогут в отношениях

Картины для комнат с окнами на перекресток

Подлинники могут навредить

Выбирайте «легкие» картины, без неразрешенных проблем

Найдите правильное место для современного искусства

Не вешайте дома фотографии умерших людей

Изображения для финансового благополучия

Зона у входной двери

Рамки и рамы тоже важны

Правила с зеркалами

Картины должны вам нравиться!

Сейчас очень модно делить рисунок — делать, к примеру, триптих. Так поступать ни в коем случае нельзя. Триптих допустим, если это три законченных изображения, объединенные одной темой. Разбивать же единую картину на куски крайне нежелательно. К примеру, ветка распускающейся сакуры — позитивное и хорошее изображение, но если его разрезать на три части, гармония теряется.Самым тщательным образом стоит подбирать картины и изображения, которые висят над кроватью. Во сне вы абсолютно расслаблены, все образы и символы проникают в вас, принося либо пользу, либо вред. Вешать в изголовье изображения воды ни в коем случае нельзя, потому что она «будет смывать» все ваши любовные отношения. Кроме того вода — это измена.Нужно также следить, чтобы в зоне над изголовьем не проходили линии разрывов. Здесь не должно быть стыка обоев. Рисунок обоев тоже не должен разрываться. Если вы разместили у изголовья изображение цветов, то на первом плане должны быть два цветка. Если на картине три равных по размеру цветка, то это создаст образ «третьего лишнего» — того, кто может вмешиваться в ваши отношения.Одиночные символы — это преобладание в картинке исключительно энергии инь (черное, женское, внутреннее, земное, тяжелое) или только энергии янь (белое, мужское, внешнее, небесное, легкое). К примеру, вы повесили картину, а на ней изображено одинокое полусухое дерево на обрыве — это инь. Сам знак не очень хороший, он может навредить.Стоит избегать и картин с энергией янь. Например, изображений дорог или мостов, по которым движутся большие потоки машин, видов больших городов – это янь. Несут такие картины лишь одиночество.Для улучшения отношений мужчины и женщины, а также для тех, кто хочет устроить свое счастье, подойдут так называемые «картины роста». Изображения должны быть наполнены возрождающейся силой — например, весенние сюжеты, солнечные, сочные. Птицы прилетают, природа оживает, все распускается. Это дает заряд, приток сил. Картин с тусклыми осенними сюжетами, на которых мы видим опавшие листья, серость и тоску, лучше избегать.Если у вас много картин, и вы развешиваете их на стене не в один ряд, а одни — выше, другие — ниже, то нужно стараться, чтобы линия их расположения стремилась вверх — к правому верхнему углу.Стоит позаботиться о правильных картинах, если у вас угловые квартиры, или окна комнаты выходят на перекресток. Сильное влияние пространства извне нужно обезвредить. Можно повесить картину, которая несет изменение энергии — например, с видами красивого водопада. Этот образ «смоет» негативную информацию (однако, помните, что такое решение не подходит для спальни).Для угловых комнат (в том числе, для спален) благоприятными будут изображения розы, пионов и лотоса. Традиционно эти образы считаются символами здоровья, равновесия, баланса, пары — особенно лотос.С авторскими картинами, подлинниками нужно быть осторожными. Их лучше вешать в больших пространствах, в специальных залах или в больших коридорах. Если же это небольшие комнаты, где вы часто находитесь, лучше вешать копии картин, если уж вам очень хочется именно это полотно. Неизвестно, какая энергетика была у художника, когда он писал картину, поэтому лучше обезопасить себя.Сетевые магазины товаров для дома сейчас предлагают в большом количестве различные недорогие и легкие изображения, которые можно использовать для баланса пространства. В картинах не должна чувствоваться неразрешенная проблема художника.С современным актуальным искусством стоит быть осторожнее. Непонятные изображения, эксперименты с формами и цветом порой несут в себе разрушающую силу. Если и вешать в доме картины, сложные для понимания и восприятия, то лучше размещать их, например, в кабинете.Если человек ушел в мир иной, не нужно, чтобы его фотографии занимали слишком много места среди живых, даже если это самый близкий и родной человек. Фотографии и изображения умерших, будь то родственники или известные люди (ученые, писатели, артисты), несут негативную энергию.Существует пять энергий: воды, дерева, огня, земли, металла. Все, что связано с деньгами, относится к стихии дерева, поэтому деревья и растения благоприятны для дома. Они хороши и как изображения, и в живом виде.Кроме того, нужно позаботиться о символах большого притока — к ним относятся изображения водопада и других водных стихий, в том числе и картины с рыбками. Главное — это правильно разместить картины с водой. Лучшее для них место — в восточной части дома.Нельзя не брать в расчет иконы и изображения святых, если мы хотим обезопасить свое жилье. Над дверью, к примеру, можно повесить икону Георгия Победоносца.Многие не обращают внимания на рамки — это неправильно. Треснувшие или расшатанные рамки отрицательно сказываются на общей энергетике дома. Цвет обрамления изображений в доме не должен напрягать глаза или вызывать дискомфорт.Плохой знак, если картина падает. Чтобы отвести от себя негатив и предупредить неприятное событие, после падения картины нужно поменять рамку или раму.Нужно очень осторожно относиться к размещению зеркал в доме. В последнее время стало модным создавать в интерьере дома мозаики из стекла со своеобразным эффектом разбитого зеркала — то есть когда используются различные неровные зеркальные куски: острые и дробные. Это очень плохо с точки зрения фэн-шуй. Острые линии, разрывы, трещины будут провоцировать на ссоры и разлуки.Стоит осторожно подходить к часам с зеркальными элементами. Рассмотрим, к примеру, часы с зеркальным циферблатом, из которого как бы вылетают зеркальные бабочки. Выглядит симпатично, но если человек повесит такие часы в доме, у него будут проблемы со временем.Важно следить за тем, чтобы напротив входной двери не было зеркала. В зеркале не должно отражаться ни кусочка входной двери, иначе не будет денег. Это табу.Размещать зеркало в спальне можно только в том случае, если спящий человек не отражается в нем хотя бы частично. И уж тем более откажитесь от зеркал на потолке над кроватью.Главное правило, если вас что-то смущает в картине, если она хоть чем-то вас не устраивает — не вешайте ее в доме. Часто бывает, что картину подарил кто-то из близких, и вы, не желая обидеть этого человека, отдаете его подарку чуть ли не лучшее место в доме.Если вам не нравится изображение, если оно вызывает неприятные эмоции, ни в коем случае не вешайте его. Нужно доверять своей интуиции и чувствам.