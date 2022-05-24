Прошлое в настоящем: 14 точных прототипов из мира моды, красоты и искусства

«Новое – это хорошо забытое старое».
Порой кажется, что новое модное течение или направление в искусство является оригинальной творческой идеей. Но достаточно оглянуться в прошлое, чтобы понять, что всё это было, было, было… В нашем обзоре наглядные примеры того, как органично модные тренды прошлого вошли в жизнь современного человека.
1. Девушки рекламируют шифоновые платья и маски
Фотографы: Эдвард Стейхен (Edward Steichen) и страстный историк моды Лайла Рамзи.
2. Сравнение современных идей мира моды с идеями прошлого
Фотограф: Ги Бурден.
3. Платье из коллекции Christian Dior
Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года и актриса Майли Сайрус в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad).
4. Реклама часов из коллекции Christian Dior
Голливудская красавица Шарлиз Терон стала лицом не только культового аромата, но и невероятно стильных часов от Dior.
5. Тейлор Свифт в образе Миа Фэрроу
Тейлор Свифт на обложке юбилейного номера People.
6. Картина в современной модной интерпретации
Сэр Джон Эверетт Милле «Офелия», 1851 года и Сирша Ронан Vogue, 2011 года.
7. Iris Bianchi и Деми Мур на огромном стуле
Авторы фотографий: Мелвин (1963 год) и Марк Селиджер (2010 год).
8. «Лебединый ворот и муфта – одна из радостей жизни»
Эпатажная Бьорк в 2011 году появилась на красной ковровой дорожке в платье-лебеде, которое должно было символизировать плодородие.
9. Леопардовые пятна
Верушка с гепардом на цепи, демонстрирующая тенденции нового сезона - шкуры животных и цепи, а латиноамериканский Vogue в 2013 году украшал снимок Наги Сакаи, где гепарда заменили на леопарда.
10. Поединок с едой
Воссоздание знаменитого снимка Ман Рейя в цвете.
11. Девушка и питон
Воссоздание работы Ричарда Аведона - Настасья Кински с питоном.
12. Пенелоп и модель Жизель Бюндхен в платье Giorgio Armani и ожерелье Roberto Cavalli
Фотограф современности Питер Линдберг воссоздал легендарный образ Пенелопы.
13. Манекены
Работа знаменитого американского фотографа моды Хорст П. Хорст (Horst P. Horst).
14. С зеркальцем у окна
Знаменитый снимок «Бергстрем над Парижем» 1976 года Хельмута Ньютона был повторён Джампаола Шугром в 2011 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии