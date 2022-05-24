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Прошлое в настоящем: 14 точных прототипов из мира моды, красоты и искусства


Прошлое в настоящем: 14 точных прототипов из мира моды, красоты и искусства

«Новое – это хорошо забытое старое».

Порой кажется, что новое модное течение или направление в искусство является оригинальной творческой идеей. Но достаточно оглянуться в прошлое, чтобы понять, что всё это было, было, было… В нашем обзоре наглядные примеры того, как органично модные тренды прошлого вошли в жизнь современного человека.

1. Девушки рекламируют шифоновые платья и маски


Фотографы: Эдвард Стейхен (Edward Steichen) и страстный историк моды Лайла Рамзи.

Фотографы: Эдвард Стейхен (Edward Steichen) и страстный историк моды Лайла Рамзи.

 

2. Сравнение современных идей мира моды с идеями прошлого


Фотограф: Ги Бурден.

Фотограф: Ги Бурден.

 

3. Платье из коллекции Christian Dior


Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года и актриса Майли Сайрус в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad).

Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года и актриса Майли Сайрус в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad).

 

4. Реклама часов из коллекции Christian Dior


Голливудская красавица Шарлиз Терон стала лицом не только культового аромата, но и невероятно стильных часов от Dior.

Голливудская красавица Шарлиз Терон стала лицом не только культового аромата, но и невероятно стильных часов от Dior.

 

5. Тейлор Свифт в образе Миа Фэрроу


Тейлор Свифт на обложке юбилейного номера People.

Тейлор Свифт на обложке юбилейного номера People.

 

6. Картина в современной модной интерпретации


Сэр Джон Эверетт Милле «Офелия», 1851 года и Сирша Ронан Vogue, 2011 года.

Сэр Джон Эверетт Милле «Офелия», 1851 года и Сирша Ронан Vogue, 2011 года.

 

7. Iris Bianchi и Деми Мур на огромном стуле


Авторы фотографий: Мелвин (1963 год) и Марк Селиджер (2010 год).

Авторы фотографий: Мелвин (1963 год) и Марк Селиджер (2010 год).

 

8. «Лебединый ворот и муфта – одна из радостей жизни»


Эпатажная Бьорк в 2011 году появилась на красной ковровой дорожке в платье-лебеде, которое должно было символизировать плодородие.

Эпатажная Бьорк в 2011 году появилась на красной ковровой дорожке в платье-лебеде, которое должно было символизировать плодородие.

 

9. Леопардовые пятна


Верушка с гепардом на цепи, демонстрирующая тенденции нового сезона - шкуры животных и цепи, а латиноамериканский Vogue в 2013 году украшал снимок Наги Сакаи, где гепарда заменили на леопарда.

Верушка с гепардом на цепи, демонстрирующая тенденции нового сезона - шкуры животных и цепи, а латиноамериканский Vogue в 2013 году украшал снимок Наги Сакаи, где гепарда заменили на леопарда.

 

10. Поединок с едой


Воссоздание знаменитого снимка Ман Рейя в цвете.

Воссоздание знаменитого снимка Ман Рейя в цвете.

 

11. Девушка и питон


Воссоздание работы Ричарда Аведона - Настасья Кински с питоном.

Воссоздание работы Ричарда Аведона - Настасья Кински с питоном.

 

12. Пенелоп и модель Жизель Бюндхен в платье Giorgio Armani и ожерелье Roberto Cavalli


Фотограф современности Питер Линдберг воссоздал легендарный образ Пенелопы.

Фотограф современности Питер Линдберг воссоздал легендарный образ Пенелопы.

 

13. Манекены


Работа знаменитого американского фотографа моды Хорст П. Хорст (Horst P. Horst).

Работа знаменитого американского фотографа моды Хорст П. Хорст (Horst P. Horst).

 

14. С зеркальцем у окна


Знаменитый снимок «Бергстрем над Парижем» 1976 года Хельмута Ньютона был повторён Джампаола Шугром в 2011 году.

Знаменитый снимок «Бергстрем над Парижем» 1976 года Хельмута Ньютона был повторён Джампаола Шугром в 2011 году.

 

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Прошлое в настоящем: 14 точных прототипов из мира моды, красоты и искусства

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Прошлое в настоящем: 14 точных прототипов из мира моды, красоты и искусстваПодписаться на мой Instagram
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