Прошлое в настоящем: 14 точных прототипов из мира моды, красоты и искусства

«Новое – это хорошо забытое старое».

1. Девушки рекламируют шифоновые платья и маски

Фотографы: Эдвард Стейхен (Edward Steichen) и страстный историк моды Лайла Рамзи.

2. Сравнение современных идей мира моды с идеями прошлого

Фотограф: Ги Бурден.

3. Платье из коллекции Christian Dior

Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года и актриса Майли Сайрус в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad).

4. Реклама часов из коллекции Christian Dior

Голливудская красавица Шарлиз Терон стала лицом не только культового аромата, но и невероятно стильных часов от Dior.

5. Тейлор Свифт в образе Миа Фэрроу

Тейлор Свифт на обложке юбилейного номера People.

6. Картина в современной модной интерпретации

Сэр Джон Эверетт Милле «Офелия», 1851 года и Сирша Ронан Vogue, 2011 года.

7. Iris Bianchi и Деми Мур на огромном стуле

Авторы фотографий: Мелвин (1963 год) и Марк Селиджер (2010 год).

8. «Лебединый ворот и муфта – одна из радостей жизни»

Эпатажная Бьорк в 2011 году появилась на красной ковровой дорожке в платье-лебеде, которое должно было символизировать плодородие.

9. Леопардовые пятна

Верушка с гепардом на цепи, демонстрирующая тенденции нового сезона - шкуры животных и цепи, а латиноамериканский Vogue в 2013 году украшал снимок Наги Сакаи, где гепарда заменили на леопарда.

10. Поединок с едой

Воссоздание знаменитого снимка Ман Рейя в цвете.

11. Девушка и питон

Воссоздание работы Ричарда Аведона - Настасья Кински с питоном.

12. Пенелоп и модель Жизель Бюндхен в платье Giorgio Armani и ожерелье Roberto Cavalli

Фотограф современности Питер Линдберг воссоздал легендарный образ Пенелопы.

13. Манекены

Работа знаменитого американского фотографа моды Хорст П. Хорст (Horst P. Horst).

14. С зеркальцем у окна

Знаменитый снимок «Бергстрем над Парижем» 1976 года Хельмута Ньютона был повторён Джампаола Шугром в 2011 году .