7 знаковых исторических событий, о которых по разным причинам умалчивает школьная программа

1. Как Папа Григорий IX стал виновником начала Чёрной чумы

Картина с изображением папы Григория IX 1880 год.

Чума убила больше 50 миллионов человек и сократила население Европы более чем вдвое.

2. Взрыв «Султаны»

Рисунок парохода «Султана» за день до взрыва 26 апреля 1865 года в Хелене, штат Арканзас.

Рисунок взрывающейся «Султаны», 28 апреля 1865 год.

3. Расовая резня в Талсе, 1921 год

Вздымающийся дым во время резни в Талсе, 1 июня 1921 год.

Часть района Гринвуд сгорела дотла во время резни в Талсе.

4. Смерть космонавта

Валентин Бондаренко и Юрий Гагарин.

Место захоронения Валентина Бонадренко.

5. Самая ужасная голодовка в истории

Это была страшная страница в истории СССР.

Сталин организовывал специальные туры для зарубежных журналистов, чтобфы доказать, что всё хорошо.

Памятник жертвам голодомора 30-х годов.

6. Взрыв Уолл-стрит

Сдетонировало взрывное устройство с таймером.

7. Крупнейшая на тот момент ядерная катастрофа в мире

Ядерная катастрофа в Кыштыме.

Об ужасной аварии в Кыштыме заговорили лишь после Чернобыльской катастрофы.