7 знаковых исторических событий, о которых по разным причинам умалчивает школьная программа

«Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя», - когда-то давно сказал французский мыслитель Вольтер. Русский современник Вольтера, Михаил Ломоносов, утверждал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Великая поэтесса Марина Цветаева говорила: «Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра». Эти мудрые мысли отражают всю важность для человечества истории как науки. Чтобы в будущем избежать ошибок, нужно их знать. В истории есть множество знаковых событий о которых образовательная программа стыдливо умалчивает...
1. Как Папа Григорий IX стал виновником начала Чёрной чумы
Картина с изображением папы Григория IX 1880 год.
Конечно, сделал он это не специально. Просто он настолько ненавидел кошек, что начал против них настоящую вендетту. Чёрных представителей рода кошачьего объявили воплощением самого сатаны. Их нужно было полностью истребить. Первый законопроект на папском престоле у Григория стал именно этот документ, призывающий к повсеместному уничтожению несчастных животных. Опубликован он был 13 июня 1233 года.
Большая часть Европы была под властью римско-католической церкви. Поэтому все немедля и с величайшим усердием приступили к исполнению папского повеления. Кошки довольно быстро были побеждены. Но загвоздка в том, что во времена средневековья, эти животные служили в основном для борьбы с грызунами. Ведь в то время крыс бродило по улицам городов великое множество.
После ликвидации главного врага, существование злобных вредителей стало чрезвычайно вольготным. Количество их невероятно возросло. Крысы переносили блох. Те, в свою очередь, были переносчиками той самой грозной бубонной чумы, которая унесла 50 с лишним миллионов человеческих жизней по всей Европе.
Чума убила больше 50 миллионов человек и сократила население Европы более чем вдвое.
2. Взрыв «Султаны»
Это была самая крупная катастрофа на море в истории США. Только на уроках истории об этом не очень любят рассказывать. Этот корабль был спущен на воду в Цинциннати в 1863 году. По лицензии на борт имели право подниматься до 376 человек. Во время Гражданской войны судно использовали для доставки войск и припасов.
Рисунок парохода «Султана» за день до взрыва 26 апреля 1865 года в Хелене, штат Арканзас.
24 апреля 1865 года «Султана» пришвартовалась в Виксбурге, штат Миссисипи. Там нужно было забрать солдат Союза и военнопленных конфедератов. За каждого солдата платили по 5 долларов, а за офицера — по 10. Компания в алчной погоне за наживой ужасно перегрузила корабль. На борт взяли две с половиной тысячи человек. Это больше чем в 5 раз превышало возможности «Султаны».
Рисунок взрывающейся «Султаны», 28 апреля 1865 год.
В пути случилась авария и взорвались 2 из 4 котлов. Те, кто не погиб от взрыва, скончались от ожогов. Об этом стесняются говорить по ряду причин. Историки считают, что возможно, эту катастрофу затмило убийство Авраама Линкольна и радость от окончания войны.
3. Расовая резня в Талсе, 1921 год
Ещё одно тёмное пятно в истории Соединённых Штатов — это расовая резня в Талсе. Об этом тоже не говорят. По масштабам эта трагедия сравнима с печально известной Варфоломеевской ночью. В течение 18 часов, толпа белых атаковала дома, предприятия и жителей преимущественно афроамериканского района Гринвуд в Талсе, штат Оклахома.
Вздымающийся дым во время резни в Талсе, 1 июня 1921 год.
Всё началось с того, что темнокожего подростка по имени Дик Роуленд обвинили в нападении на лифтёра Сару Пейдж. Молодого человека арестовали. Тем временем невменяемая толпа собралась вокруг здания суда округа Талса, требуя от властей выдачи Дика, желая его линчевать. Некоторые афроамериканцы, ветераны Первой мировой войны, предложили властям свои услуги для защиты парня, но им отказали. Те вооружились и вернулись в здание суда.
Через час по району распространились слухи, что белые взяли здание штурмом. Началась паника, беспорядочная стрельба и всеобщий хаос. Толпа вооружилась и бросилась грабить и жечь дома в Гринвуде. По официальным данным погибло 36 человек, но историки говорят, что их количество в десять раз больше. До сих пор власти об этом происшествии запрещают говорить.
Часть района Гринвуд сгорела дотла во время резни в Талсе.
4. Смерть космонавта
В СССР должно было быть всё хорошо. Поэтому если что-то где-то шло не так, то это тщательно скрывали. Правду о многих событиях граждане узнали лишь десятилетия спустя после падения Советского Союза. Один из таких случаев — это смерть первого космонавта. И это не Юрий Гагарин. В космос должен был отправиться совсем другой человек по имени Валентин Бондаренко. Во время тренировочного упражнения в борокамере пилот совершил фатальную глупую ошибку.
Валентин Бондаренко и Юрий Гагарин.
После того как Бондаренко снял с себя медицинский датчик, он обработал кожу спиртом. Использованную ватку пилот неаккуратно бросил на горячую плиту, где до этого готовил себе чай. Ватка вспыхнула, Валентин попытался погасить пламя рукавом. Атмосфера в камере состояла из кислорода на 100%. Космонавт в мгновение ока превратился в живой факел. Пока открыли двери, Бондаренко успел получить ожоги третьей степени всего тела. Он только и смог прошептать еле слышно: «Слишком больно… сделайте что-нибудь, чтобы прекратить боль». Валентин скончался через несколько часов.
Место захоронения Валентина Бонадренко.
Об этом трагическом инциденте стало известно лишь четверть века спустя.
5. Самая ужасная голодовка в истории
Это была страшная страница в истории СССР.
О голодоморе 30-х годов слышали многие. Этот факт долгие годы скрывался и замалчивался советскими властями. Виной всему была неразумная политика, которая стоили нескольким миллионам людей жизни. Со стороны кажется, что скрыть подобный факт просто невозможно, но на самом деле оказалось, что нет ничего невозможного.
Западная пресса невольно стала соучастником этого преступления. Издания скрывали или преуменьшали масштабы катастрофы. Дело в том, что Сталин организовал сразу несколько хорошо подготовленных туров для зарубежных СМИ. Репортёры приезжали и их водили по магазинам, где полки ломились от продуктов. Улицы были вычищены, а крестьян изображали надёжные товарищи из партии. После этого газеты писали, что все слухи о голоде — это враньё, а Украина вообще «цветущий сад».
Сталин организовывал специальные туры для зарубежных журналистов, чтобфы доказать, что всё хорошо.
Голод удалось победить полностью лишь к 1937 году. Результаты переписи населения были строго засекречены. Только в последние годы этому событию дают справедливые оценки. Конечно, политические спекуляции на этом вопросе, наверное, неизбежны. Всё это на совести тех, кто это творит.
Памятник жертвам голодомора 30-х годов.
6. Взрыв Уолл-стрит
Задолго до бойни 11 сентября 2001 года Нью-Йорк уже успел стать жертвой ещё одного ужасного террористического акта. Во время обеденного перерыва 16 сентября 1920 года на самой оживлённой улице главного финансового района города припарковался неприметный фургон, запряжённый лошадьми. Всего несколько мгновений спустя он взорвался. В фургоне было установлено взрывное устройство с таймером.
Сдетонировало взрывное устройство с таймером.
Несколько десятков человек погибли сразу. Больше трёх сотен получили тяжёлые ранения. На следующий день, несмотря на произошедшее, на Уолл-стрит всё было как обычно. Вину на себя за этот теракт так никто и не взял. По сей день в США не знают что это было. Предполагается, что за это несут ответственность последователи итальянского анархиста Луиджи Галлеани. Доказательств же этого нет.
7. Крупнейшая на тот момент ядерная катастрофа в мире
Наверное, большинство людей при словах «ядерная катастрофа» сразу скажут про Чернобыль. Более продвинутые назовут Фукусиму. В СССР же была ещё одна ядерная катастрофа, похожая по масштабам. В 1957 году случилась авария на АЭС в городе Кыштым на юге России. Точно так же как и в Чернобыле, главной причиной катастрофы стали ошибки в проектировании. Точнее система охлаждения. Она не подлежала ремонту и рабочие просто отключили бак с охлаждающей жидкостью более чем на год. Действительно, кому нужны системы охлаждения в Сибири?
Ядерная катастрофа в Кыштыме.
Оказалось, что радиоактивные отходы очень даже нуждаются в охлаждении. В результате неконтролируемого повышения температур, состояние достигло критической точки и прогремел ужасающей силы взрыв. От него почти 200-тонная бетонная крышка взлетела в воздух как пробка от шампанского. Радиоактивные вещества разлетелись на 20000 квадратных километров.
Об ужасной аварии в Кыштыме заговорили лишь после Чернобыльской катастрофы.
Авария разрушила больше 10 тысяч домов. От радиоактивного излучения пострадало больше 270 000 людей. Этот неприглядный факт тоже тщательно скрывали. Лишь после чернобыльской катастрофы общественность узнала о Кыштымской аварии.
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