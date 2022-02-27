Загородный дом, «слившийся» с природным ландшафтом

Загородный дом, построенный в районе вулкана Гекла (Исландия).
На почти безжизненной территории вулканического горного хребта Гекла (на юге Исландии) есть настоящий зеленый «островок». Но, если присмотреться, то там можно заметить жилой дом, скрытый прямо в холмике.
Архитекторский проект студии Studio Granda.
Извержения вулканов в Исландии приводят к тому, что почва на многие километры вокруг лишается практически всякой растительности. Однако на острове относительно недавно стала действовать экологическая программа по восстановлению лесных массивов путем высадки саженцев различных деревьев на некоторых участках земли. Именно на одном из таких «оазисов» архитектурная студия Studio Granda реализовала строительство частного дома.
Загородный дом, построенный в районе вулкана Гекла (на юге Исландии).
Издалека кажется, что дом интегрирован прямо в холм. Но насыпь была сделана искусственным путем. Само жилище находится под аркой, выполненной из монолитного бетона, поддерживаемого контрфорсами. Земляная насыпь обеспечивает в доме комфортный микроклимат и хорошую гидроизоляцию.
Дом в Исландии. Интерьер.
Внутри жилища площадью 68,4 квадратных метров расположены спальня, ванная комната, прихожая и кухня. С двух противоположных сторон вместо стен установлены огромные стеклопакеты от пола до потолка. Таким образом, хозяевам открывается отличный вид на бескрайний суровый ландшафт.
Частный дом, интегрированный в природный ландшафт.
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