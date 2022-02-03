Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Очень часто, когда речь заходит об известных исторических личностях, из памяти всплывают образы, известные со школьной скамьи или навязанные кинематографом. Как правило, это зрелые мужчины или вовсе умудренные жизнью старцы. В этом обзоре представлены знаменитые персоны, которых трудно узнать в молодом возрасте.









Чарли Чаплин

Уинстон Черчилль

Дмитрий Иванович Менделеев

Лев Николаевич Толстой

Чарльз Диккенс

Альберт Эйнштейн

Махатма Ганди

Чарлз Дарвин