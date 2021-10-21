Самые опасные страны мира – реальный опыт – Топ 7

Реальный опыт посещения самых опасных стран, а так же краткий обзор ночной жизни в некоторых из них.

Путешествуя я и мои знакомые, побывали во многих странах которые включены в список самых опасных многими рейтингами мира. По этому я то же решил составить рейтинг самых опасных мест в которых побывал я и мои друзья и соответственно многое прочувствовали на себе. В конце статьи будет не только фото но и видео из страны №1 этого рейтинга.



Седьмое место Сомали

Шестое место Гватемала столица страны Гватемала

Пятое место Сальвадор Сан-Сальвадор

Четвертое место Гондурас Тегусигальпа

Третье место Никарагуа Манагуа

Второе место Венесуэла Каракас

Первое место Эфиопия Аддис-Абеба (район Чечня), долина реки Омо