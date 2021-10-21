Самые опасные страны мира – реальный опыт – Топ 7

Реальный опыт посещения самых опасных стран, а так же краткий обзор ночной жизни в некоторых из них.
Путешествуя я и мои знакомые, побывали во многих странах которые включены в список самых опасных многими рейтингами мира. По этому я то же решил составить рейтинг самых опасных мест в которых побывал я и мои друзья и соответственно многое прочувствовали на себе. В конце статьи будет не только фото но и видео из страны №1 этого рейтинга.
Седьмое место Сомали
Как ни странно последние место рейтинга, занимает Сомалиленд, не признанное государство, официально часть Сомали, со столицей городом Харгейса. Сама страна Сомали давно уже известна своими пиратами и уровнем преступности. Столица Сомалиленда – Харгейса отличается от Магадишо в лучшую сторону. В Харгейсе несколько дней был мой друг и в принципе чувствовал себя в безопасности, люди хоть и ходят с автоматами но ни кто не стреляет, хотя возможно до случая, а скорость интернета равна Российскому в крупных городах.
Сам город сплошной блошиный рынок. Уже через несколько часов многие знали кто он и как зовут. Он взял там тур в Лаас-Гил, типа восьмое чудо света, наскальные рисунки первобытных людей. На обратном пути с ним связался глава департамента туризма страны и позвал на беседу. Привезли его туда стали расспрашивать про Россию, про Горбачева, Путина, Украинскую тему обсуди. Путин вызывает у них большое уважение и попросили передать ему, чтоб после России он приехал к ним поработать. Душевно пообщались, дали книгу гостей Сомалиленда, где пишут фамилию, имя, страну, дату пребывания. Русские там фамилии тоже были.
Шестое место Гватемала столица страны Гватемала
Мне приходилось побывать в этом городе проездом, в другой Гватемальский город, наиболее популярный у туристов Антигуа. Сам город вместе с окружающими его природными пейзажами считается одним из самых красивых городов Центральной Америки. Но учитывая то что город граничит с Мексикой, Гондурасом и Сальвадором наркотики играют важную роль в жизни города. В совокупности с большой бедностью населения и огромным оборотом оружия, преступность здесь имеет огромные показатели. У города один из самых высоких показателей убийств в Центральной Америке – 42 на 100 000 жителей.
Пятое место Сальвадор Сан-Сальвадор
Сан-Сальвадор столица Сальвадора с населением около 600 тысяч человек. Статистика показывает, что на 100 000 жителей приходится 45 убийств. Я пробыл в этом городе несколько дней и самое главное что бросалось в глаза это больше количество оружие на руках. Даже в самой захудалой лавчонке может быть охранник с огнестрельным оружием.
В то же время вечером мы попросили таксиста отвезти нас на местную дискотеку, но он отвез нас в стриптиз бар. Стоимость входа 5$ и тебе плюсом дают бутылку пива или порцию виски. В завершения вечера мы шли пьяные по городу в 2 часа ночи и пели песню «Ох напился я пьяный не дойду я до дома», как не странно до отеля мы дошли и нас никто не пытался ограбить.
Четвертое место Гондурас Тегусигальпа
Тегусигальпа столица Гондураса, очень похожа на Сан-Сальвадор, тоже на руках большое количество оружия и в каждой закусочной вооруженный охранник.
Разница в том, что на 100 тысяч жителей города приходиться 102 убийства за год. Вообще самым опасным городом мира считается Гондураский город Сан-Педро-Сула, здесь на 100 тысяч человек приходить 160 убийств в год. Но ни я не мои знакомые в нем не были по этому я его в рейтинг не включил.
Как только мы приехали в Тегусигальпу на автобусе, пожилая пара сказала нам, что бы мы брали только желтое такси и не садились в машину к бомбилам. Гуляю по городу с фотоаппаратами, люди периодически подходили к нам и говорили, что их лучше убрать, иначе могут ограбить.
Вечером мы попросили таксиста отвезти нас в ночной клуб. Он сделал то что мы просили, только этот клуб был очень похож на злачное место. Через какое-то время как мы там расположились к нам подсели две дамы. Следующие действие которое меня удивило, они достали кокаин и принялись его нюхать и все окружающие воспринимали это как обыденность. Следующий момент, который меня удивил это то что в клубе был туалет один на всех и в нём не было двери, то есть все стояли в очереди около туалета ожидая когда придет их черед.
Третье место Никарагуа Манагуа
Манагуа поставил на третье место из-за того что моя знакомая пара, едва не лишилась там жизни, хотя в большинстве рейтингов этот город не фигурирует в числе самых опасных. Это пара наняла такси, якобы официальное в аэропорту. По дороге к ним подсели еще двое, мужик и здоровенная баба и сели так что они оказались между ними. Через какое-то время, местные просто приставили к ним ножи и сказали что бы они отдавали всё что есть. Забрав всё они стали требовать номер кредитки на которой были очень приличные средства, но им каким то чудом удалось убедить преступников, что этой картой можно оплачивать только отели. В определённый момент грабители были уже готовы убить эту пару, что бы просто напросто избавиться от свидетелей. И опять же им невероятными усилиями удалось убедить бандитов, что они ни кому ничего не скажут лишь бы сохранили им жизнь.
В то же время лично я, побывав в Никарагуа и в том числе в Манагуа, не сталкивался не с какими признаками враждебности и насилия. В местных кафе, к нам относились с большим почтением узнав, что мы из России. По самому Манагуа ездиют Российские автомобили и автобусы с надписью Никарагуа – Россия.
Вечером мы попросили таксиста что бы он отвез нас в ночной клуб и рассказал нам о ночной жизни, столицы Никарагуа. Таксист рассказал, что при желании в Манагуа можно получить всё, включая наркотики и проституток от 8-10$ самые дешёвые, которые обитают в злачных местах и по несколько сотен, которые находятся в дорогих ресторанах и в казино.
В конечном итоге он привез нас на улицу на которой находилось сразу несколько увеселительных заведений. В этом месте мы познакомились с местной молодёжью и не плохо провели время.
Второе место Венесуэла Каракас
Венесуэла практически постоянно входит в рейтинги самых опасных стран для посещений занимая верхние строчки рейтингов. В то же время путешественники и туристы посещают эту страну, например для того, что бы побывать на самом высоком водопаде в мире Анхель и отдохнуть на острове Маргарита. Огромный уровень преступности в Венесуэле связан с большой бедностью как самой страны, так же и его населения. Еще не маловажный фактор в стране существует черный рынок валюты, который в разы отличается от официального, по этому все иностранцы едут в страну с наличными, а иностранца там чувствуют за версту. Чувствуют, как бандиты, так и коррумпированные полицейские, которые сами не прочь поживится. Многие путешественники дают рекомендации, что находясь в Каракасе выходить на улицу не более чем с 20$ и с самым дешёвым фотоаппаратом.
Мой знакомый находясь в Каракасе в командировке, вышел вечером из отеля за сигаретами, а вернулся со сломанной рукой и в трусах.
Первое место Эфиопия Аддис-Абеба (район Чечня), долина реки Омо
Я считаю Эфиопию одной из самых интересных и колоритных стран для путешественников ищущих новых ощущений, не только из тех стран в которых мне удалось побывать, но и вообще в мире. Саму страну можно было бы назвать достаточно безопасной за исключением некоторых регионов, например: район Чечня в Аддис-Абебе и долина реки Омо.
Считается, что район Чечня получил своё название из-за того что Чечню эфиопы считают, чем то очень далеким и страшным. По этому так был назван самый злачный район в Аддис-Абебе. Мало какой таксист повезёт туда туриста вечером, так как для местной гапоты ограбить белого считается высшим шиком. Да и сам по себе уровень преступности там очень велик в связи с большой бедностью населения. Местные девушки выходят вечерами на улицу предлагая интимные услуги от 2-3$.
В самой Аддис-Абебе не считая район Чечня, в большей степени развита мелкая преступность – карманные кражи и т.п.
Долина реки Омо уникальнейшее место в котором проживают племена сохраняющие свой уклад жизни на протяжении тысячелетий. Все бы ничего но в в этом регионе проживают два племени которые считаются самыми агрессивными в мире. Наиболее известное племя Мурси, менее известное племя Сурма. Племя Сурма не получило такой известности как Мурси в виду того что находится в очень трудно доступном месте. Но это племя не менее агрессивное, а возможно из-за того что имеет меньший контакт с цивилизацией даже боле агрессивное чем Сурма.
Один гид, украинец, 20 лет проживающий в Эфиопии, отправился наладить контакт с этим племенем, что бы возить туристов. Так ему там сломали дубиной ногу и покатили джип, так что ему пришлось срочно валить, рад что жив остался.
Племя Мурси, более доступное для путешественников и 95% туров к ним проходит спокойно, так как гиды возят туристов к уже знакомым племенам и стараются не отходить от маршрутов. Но в противном случае последствия могут быть не предсказуемыми, что в принципе с нами и произошло.
Все приключения в племени Мурис вы сможете увидеть в данном видео.
Видео путешествие в племя Мурси
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии