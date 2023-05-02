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Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле


Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле

В скандинавской мифологии есть истории о прекрасных бессмертных воинственных девах — валькириях. Сначала их изображали жестокими и зловещими ангелами смерти, которые получали удовольствие от лицезрения кровавых ран на поле битвы и вершили судьбы воинов. Спустя какое-то время образ валькирии романтизировался и они превратились в золотоволосых белокожих девственниц, щитоносиц бога Одина, которые прислуживали избранным погибшим воителям в Валгалле. Но существовали ли валькирии на самом деле и как выглядели? Этими вопросами задались и учёные, когда обнаружили очень интересную археологическую находку.

Все истории о женщинах-воительницах до сих пор считались всего лишь романтическими средневековыми мифами. О валькириях сочиняли поэмы, писали картины, их образы многократно эксплуатировались кинематографом. Но никто не допускал и мысли о том, что они могли существовать на самом деле. Иметь вполне реальный прототип. Столетиями насаждалось гендерное превосходство мужчин над женщинами. Слабому полу всё время приходилось доказывать, что не такой уж он и слабый. Конечно, стоило ли, вопрос спорный. Оставим его для личного рассмотрения.
Но нельзя отрицать достоверные исторические факты о женщинах, которые оставили след в истории отнюдь не как мужние жёны. Истории же о женщинах-викингах, нашедшие своё отражение в древнем скандинавском эпосе, где они стали прообразом валькирий, уже давно будоражат умы.


Женщина-воин.


Женщина-воин.

 

На кладбище викингов в Бирке (Швеция) в 1889 году было обнаружено захоронение воина. Захоронение было отдельным, на холме и очень хорошо сохранившимся. Могилу отнесли к захоронению высокопоставленного полководца, жившего в 10 веке нашей эры. Рядом с телом воина было обнаружено полное военное снаряжение: меч, боевой топор, бронебойные стрелы, боевой нож и две лошади. На коленях викинга находилась, похожая на шахматы настольная игра, известная как hnefatafl, или King's Table. Этот артефакт предполагал, что это не просто воин, а полководец викингов. Почти 130 лет учёные по умолчанию считали погибшего воина мужчиной.
Валькирий изображали как всадниц, парящих над полем битвы.

Валькирий изображали как всадниц, парящих над полем битвы.

 

Результаты исследований поразили учёных — тело оказалось женским. Анна Кьельстрем, остеолог из Стокгольмского университета заметила, что по останкам можно предположить, что воин был женщиной. Анализ ДНК подтвердил её веру. Археологи находили захоронения женщин-воинов и ранее. Только никто из них не имел при себе подобных артефактов, свидетельствующих о столь высоком ранге.
О женщинах-викингах, которые были воинами даже снимают фильмы.

О женщинах-викингах, которые были воинами даже снимают фильмы.

 

Учёным с помощью современных компьютерных технологий удалось воссоздать лицо воительницы. Оно оказалось точь-в-точь как образ легендарной валькирии — белоснежная кожа, золотые волосы!
Недавно на кладбище викингов в Солоре (Норвегия) были также обнаружены останки воинов, которые учёные идентифицировали как женские. Эксперты говорят, что останкам около 1000 лет, и череп явно получил страшный удар, возможно, в бою. Археолог Элла Аль-Шамахи, в своём интервью изданию «Daily Mail», сказала: «Я так взволнована, ведь это лицо, которому более 1000 лет — и она внезапно стала очень реальной».
Лицо женщины-воина, воссозданное с помощью современных компьютерных технологий.

Лицо женщины-воина, воссозданное с помощью современных компьютерных технологий.

 

В течение десятилетий женщины, как предполагалось, в сражениях участвовали. Эта же последняя находка доказывает, что воительница действительно принимала участие в бою. Первоначально, когда останки были найдены в месте такого большого захоронения викингов, никто не подозревал, что она была воином по единственной причине - она была женщиной. А с этим очень трудно смириться гендерно ориентированным учёным.
Хотя это место захоронения очень важно для археологов и исследователей, но это далеко не единственная могила викингов, найденная в Норвегии. Нейл Прайс, профессор и консультант по археологии, сказал, что он не будет удивлен, найдя больше женщин-воинов.
Возможность того, что у суровых викингов женщины были воительницами, будоражило умы людей давно.

Возможность того, что у суровых викингов женщины были воительницами, будоражило умы людей давно.

 

Дик Харрисон, историк из Университета Лунда, назвал это открытие «последней главой большой волны переосмысления эпохи викингов с женской точки зрения». Также он заявил, что многие предубеждения о викингах были сформированы в 19 веке. «То, что произошло за последние 40 лет благодаря археологическим исследованиям, отчасти вызванным феминистскими исследованиями, заключается в том, что женщины были признаны жрицами и лидерами», - сказал он. «Это заставило нас переписать историю».
Валькирия, Петер Николай Арбо, 1869 год.

Валькирия, Петер Николай Арбо, 1869 год.

 

Несмотря на всю эту политику, такое понятие как женщина-воин находило своё отражение в поп-культуре. Например, нашумевший телесериал «Викинги».
Элла Аль-Шамахи сняла об этом документальный фильм National Geographiс. В фильме она путешествует по Норвегии, показывая зрителям различные места захоронения викингов. Рассказывает о различных методах визуализации и реконструкции их содержания. Сейчас найденные артефакты выставлены в музее истории в Осло.

Конечно, всегда будут сопротивляться представлению о том, что женщины были на полях сражений. Мотивируя это недостатком физической силы. Ведь для того, чтобы успешно победить противника, особенно в эпоху викингов, конечно, требовалась недюжинная сила. Но женщины очень часто своими достижениями в стрельбе из лука, или использовании копья на лошади, опровергают предположение о том, что они не способны сражаться. И теперь, с воссозданным лицом женщины-воина, есть доказательства того, что по крайней мере, некоторые женщины сражались рядом со своими мужчинами плечом к плечу.
Согласно легендам, валькирия забирала душу воина и уносила её в Валгаллу.

Согласно легендам, валькирия забирала душу воина и уносила её в Валгаллу.

 

И если ты погиб, сражаясь честно,
Тебя в наш мир валькирия внесет.
Во тьме ночной услышишь её песню -
Она тебя в последний путь зовет.

По материалам thevintagenews.com

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Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле

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Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом делеПодписаться на мой Instagram
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