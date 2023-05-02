Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле

Женщина-воин.

Валькирий изображали как всадниц, парящих над полем битвы.

О женщинах-викингах, которые были воинами даже снимают фильмы.

Лицо женщины-воина, воссозданное с помощью современных компьютерных технологий.

Возможность того, что у суровых викингов женщины были воительницами, будоражило умы людей давно.

Валькирия, Петер Николай Арбо, 1869 год.

Согласно легендам, валькирия забирала душу воина и уносила её в Валгаллу.