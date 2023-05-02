Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле

В скандинавской мифологии есть истории о прекрасных бессмертных воинственных девах — валькириях. Сначала их изображали жестокими и зловещими ангелами смерти, которые получали удовольствие от лицезрения кровавых ран на поле битвы и вершили судьбы воинов. Спустя какое-то время образ валькирии романтизировался и они превратились в золотоволосых белокожих девственниц, щитоносиц бога Одина, которые прислуживали избранным погибшим воителям в Валгалле. Но существовали ли валькирии на самом деле и как выглядели? Этими вопросами задались и учёные, когда обнаружили очень интересную археологическую находку.
Все истории о женщинах-воительницах до сих пор считались всего лишь романтическими средневековыми мифами. О валькириях сочиняли поэмы, писали картины, их образы многократно эксплуатировались кинематографом. Но никто не допускал и мысли о том, что они могли существовать на самом деле. Иметь вполне реальный прототип. Столетиями насаждалось гендерное превосходство мужчин над женщинами. Слабому полу всё время приходилось доказывать, что не такой уж он и слабый. Конечно, стоило ли, вопрос спорный. Оставим его для личного рассмотрения.
Но нельзя отрицать достоверные исторические факты о женщинах, которые оставили след в истории отнюдь не как мужние жёны. Истории же о женщинах-викингах, нашедшие своё отражение в древнем скандинавском эпосе, где они стали прообразом валькирий, уже давно будоражат умы.
Женщина-воин.
На кладбище викингов в Бирке (Швеция) в 1889 году было обнаружено захоронение воина. Захоронение было отдельным, на холме и очень хорошо сохранившимся. Могилу отнесли к захоронению высокопоставленного полководца, жившего в 10 веке нашей эры. Рядом с телом воина было обнаружено полное военное снаряжение: меч, боевой топор, бронебойные стрелы, боевой нож и две лошади. На коленях викинга находилась, похожая на шахматы настольная игра, известная как hnefatafl, или King's Table. Этот артефакт предполагал, что это не просто воин, а полководец викингов. Почти 130 лет учёные по умолчанию считали погибшего воина мужчиной.
Валькирий изображали как всадниц, парящих над полем битвы.
Результаты исследований поразили учёных — тело оказалось женским. Анна Кьельстрем, остеолог из Стокгольмского университета заметила, что по останкам можно предположить, что воин был женщиной. Анализ ДНК подтвердил её веру. Археологи находили захоронения женщин-воинов и ранее. Только никто из них не имел при себе подобных артефактов, свидетельствующих о столь высоком ранге.
О женщинах-викингах, которые были воинами даже снимают фильмы.
Учёным с помощью современных компьютерных технологий удалось воссоздать лицо воительницы. Оно оказалось точь-в-точь как образ легендарной валькирии — белоснежная кожа, золотые волосы!
Недавно на кладбище викингов в Солоре (Норвегия) были также обнаружены останки воинов, которые учёные идентифицировали как женские. Эксперты говорят, что останкам около 1000 лет, и череп явно получил страшный удар, возможно, в бою. Археолог Элла Аль-Шамахи, в своём интервью изданию «Daily Mail», сказала: «Я так взволнована, ведь это лицо, которому более 1000 лет — и она внезапно стала очень реальной».
Лицо женщины-воина, воссозданное с помощью современных компьютерных технологий.
В течение десятилетий женщины, как предполагалось, в сражениях участвовали. Эта же последняя находка доказывает, что воительница действительно принимала участие в бою. Первоначально, когда останки были найдены в месте такого большого захоронения викингов, никто не подозревал, что она была воином по единственной причине - она была женщиной. А с этим очень трудно смириться гендерно ориентированным учёным.
Хотя это место захоронения очень важно для археологов и исследователей, но это далеко не единственная могила викингов, найденная в Норвегии. Нейл Прайс, профессор и консультант по археологии, сказал, что он не будет удивлен, найдя больше женщин-воинов.
Возможность того, что у суровых викингов женщины были воительницами, будоражило умы людей давно.
Дик Харрисон, историк из Университета Лунда, назвал это открытие «последней главой большой волны переосмысления эпохи викингов с женской точки зрения». Также он заявил, что многие предубеждения о викингах были сформированы в 19 веке. «То, что произошло за последние 40 лет благодаря археологическим исследованиям, отчасти вызванным феминистскими исследованиями, заключается в том, что женщины были признаны жрицами и лидерами», - сказал он. «Это заставило нас переписать историю».
Валькирия, Петер Николай Арбо, 1869 год.
Несмотря на всю эту политику, такое понятие как женщина-воин находило своё отражение в поп-культуре. Например, нашумевший телесериал «Викинги».
Элла Аль-Шамахи сняла об этом документальный фильм National Geographiс. В фильме она путешествует по Норвегии, показывая зрителям различные места захоронения викингов. Рассказывает о различных методах визуализации и реконструкции их содержания. Сейчас найденные артефакты выставлены в музее истории в Осло.
Конечно, всегда будут сопротивляться представлению о том, что женщины были на полях сражений. Мотивируя это недостатком физической силы. Ведь для того, чтобы успешно победить противника, особенно в эпоху викингов, конечно, требовалась недюжинная сила. Но женщины очень часто своими достижениями в стрельбе из лука, или использовании копья на лошади, опровергают предположение о том, что они не способны сражаться. И теперь, с воссозданным лицом женщины-воина, есть доказательства того, что по крайней мере, некоторые женщины сражались рядом со своими мужчинами плечом к плечу.
Согласно легендам, валькирия забирала душу воина и уносила её в Валгаллу.
И если ты погиб, сражаясь честно,
Тебя в наш мир валькирия внесет.
Во тьме ночной услышишь её песню -
Она тебя в последний путь зовет.
По материалам thevintagenews.com
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