По версии зрителей: 13 самых страшных сцен из фильмов всех времён

Современные фильмы ужасов частенько не радуют нас своими страшными сценами, которые, в большинстве своём, могут напугать только маленького школьника. Все эти скримеры, избитые приёмы и многое другое, что десятки лет, будто заезженная пластинка, крутится в кино, уже никого не удивляют и не пугают. Однако в истории кинематографа были моменты, сцены и кино, которые буквально вызывали мороз по коже, и сегодня мы с вами поговорим именно о таких фильмах.
1. Проклятие (2004) – пугающий мальчик-призрак
Кадр из легендарного фильма Проклятие.
Давайте признаем: маленькие дети могут быть пугающими до чёртиков. А потому этот мальчик, который в одно мгновение казался абсолютно человеческим, в другое уже превращался в страшного, пугающего и всё-таки немного жалкого призрака. После себя он оставляет некое замешательство, чувство гнева и неудовлетворения от того, при каких обстоятельствах погиб ребёнок. И, конечно же, после себя он дарит надежду, что вам больше никогда не придётся видеть его совсем не ангельское детское личико.
2. Призрак Красной реки (2005) – встречи девочек
Кадр из фильма Призрак красной реки.
Единственное, что может быть хуже проживания в новом доме, который застрял на рубеже веков и выглядит, ощущается как один из самых пугающих из рейтинга невероятно странных мест для жительства, так это отсутствие человека, с которым можно было бы поговорить об увечьях, синяках и ранах, которые вы получили во время его сноса. К счастью, у девочки из этого фильма была лучшая подруга, пусть и безликая, пугающая, но всё равно близкая. Однако тот факт, что мы не можем увидеть её лицо, усиливает напряжение и беспокойство по мере всего фильма. И несмотря на весьма оскорбительные посылы самого фильма, что послужили поводом для его нещадной критики за оскорбление мужчин и создание их провокационного образа, фильм подливает масла в огонь своей пугающей атмосферой.
3. Ребёнок Розмари (1968) – Розмари видит лицо своего ребёнка
Кадр из фильма Ребёнок Розмари.
Худший момент после брачной ночи с Сатаной – это невозможность узнать, какие черты после этого унаследует ваш ребёнок – ваши или же папочки-дьявола. К счастью для героини этого фильма, она смогла с помощью пластического хирурга вернуть своему ребёнку нормальное лицо, тем самым давая ему возможность на дальнейшую социализацию. Однако оставался один вопрос: проблемы с глазами, которые вовсе не выглядели как человеческие, из-за чего доктор посоветовал малышу всегда носить тёмные очки. Этот фильм обладал роскошной готической и пугающей атмосферой, которую создал легендарный Роман Полански, и которая по сей день вызывает мурашки на спине.
4. Изгоняющий Дьявола (1973) – Риган поворачивает голову
Кадр из фильма Изгоняющий Дьявола.
Как уже было сказано, дети в фильмах ужасов частенько бывают наиболее пугающими. Взять хотя бы девочку по имени Риган. Если бы в этой сцене, к примеру, её мать так нечеловечески повернула бы голову против часовой стрелки – аудитория, вероятно, даже не вздрогнула бы. Однако тот факт, что это проделывает ребёнок, одержимый Дьяволом и обладающий нечеловеческими способностями, вынуждает нас с восторгом и страхом просматривать эту впечатляющую сцену снова и снова.
5. Мёртвые птицы (2004) – ребёнок под кроватью
Кадр из фильма Мёртвые птицы.
Речь пойдёт ещё об одном ребёнке, которого невозможно не вспомнить. Хоть и предпосылки к этому фильму были весьма неплохие, стоит сразу сказать, что его сценарий был полон ляпов и неточностей, вызывая вопросы у зрителей. Также главные герои сталкиваются с проблемами по собственной глупости, однако всё это можно простить за невероятный, почти что классический финал. И ещё за ребёнка в доме, который появляется ровно в тот момент, когда максимально расслабляешься и ничего не ожидаешь от такого, казалось бы, невероятно глупого фильма.
6. Носферату. Симфония ужаса (1922) – Носферату в дверях
Носферату. А как вам такая симфония ужаса?
Мало кто действительно смотрел этот древний фильм, который рассказывает историю вампира, чьё имя максимально близко к классическому графу Дракуле. Однако Макс Шрек, сыгравший роль графа Орлока – это образец того, как легко сотворить по-настоящему тихий, леденящий, экранный ужас. Эта конкретная сцена, где граф впервые появляется в своём доме, поистине гениальна. Суровый антураж, гардероб героя и блики мрачного освещения создавали неповторимую готическую атмосферу. Но именно невероятный ум Шрека и его возможности передачи эмоций и чувств с помощью мимики и жестов, сделал этот момент максимально напряженным для зрителя. Вампир Шрека был настоящим олицетворением нежити из легенд – охотника, вечно голодного ночного хищника и странствующей, потерянной души. Этот образ вмещал в себя намного больше, чем любой другой прототип вампира в последующих фильмах.
7. Паранормальное явление (2007) – Кэти стаскивают с кровати и тащат по коридору
Кадр из фильма Паранормальное явление.
По большей части серия фильмов «Паранормальное явление» была попросту плагиатом всего того, что так хорошо работало в картине «Ведьма из Блэр». Однако исключением была именно эта сцена. Простой обыватель никогда не сможет понять, как именно она была сделана, но одно это точно: это было идеально, совершенно неожиданно и психологически ужасно. Эта сцена была единственной, ради которой стоило бы посмотреть эту картину, и которая действительно заслуживала своего внимания спустя часы напряженного наблюдения за отсутствием событий на ленте.
8. Шесть демонов Эмили Роуз (2005) – сцена с демоном в спальне
Кадр из фильма Шесть демонов Эмили Роуз.
Смотреть этот фильм достаточно тяжело сразу по нескольким причинам. Хотя бы потому, что он не совсем верно излагал и раскручивал детали и события реальной трагедии. Однако то, как снят фильм и то, как он проецирует потрясающе жуткую атмосферу, действительно заслуживает внимания, в частности те сцены, которые были необычайно хорошо выполнены. Коронным стало изображение одержимости Эмили Роуз главной актрисой, которой удалось с невероятной точностью передать состояние девушки. От глубоких визгов, похожих на крик банши, до болезненных деформаций тела и демонических выражений на лице – Дженнифер Карпентер пленила зрителей от и до аж до финальных титров. И самой жуткой и пугающей сценой в фильме стала, конечно же, сцена в спальне Эмили, где бушующий демон пытается взобраться по стене.
9. Психо (1960) – сцена в душе
Сцена в душе из фильма Психо.
Этот фильм Альфреда Хичкока был одним из самых первых фильмов о серийных убийцах и, конечно же, имел наибольшее количество кассовых сборов среди всех предыдущих ужастиков. Знаменитая сцена в душе показала нам Джанет Ли, будущую мать Джейми Ли Кёртис, в новом амплуа, которое в дальнейшем положит начало особым жанрам в кино. Также у Хичкока было то, чего не было у его бесчисленных подражателей – творческая гениальность. Один только его талант смог сделать «Психо» мрачным шедевром, и именно он гарантировал, что именно эта сцена установит новый стандарт «наказаний» для привлекательных красоток в фильмах подобной тематики.
10. Лестница Иакова (1990) – сюрреалистичные откровения
Кадр из фильма Лестница Иакова.
Ужас этой невероятной истории виден даже невооруженным глазом не только зрителям, но и главному герою, который вынужден наблюдать всё происходящее. Действительно ли те образы, которые видит Джейкоб Сингер, реальны или же они просто плод его больного воображения? И если они действительно существуют – то какая их главная цель, являются ли они злыми или же наоборот, несут в себе нечто большее? Великолепный сюжет этого фильма с отлично прописанным сценарием и чувством глубокого сюрреализма происходящего привёл к одной из наиболее шокирующих концовок в кино.
11. Восставший из Ада (1987) – встреча с сенобитами
Сцена из фильма Восставший из Ада.
Несмотря на то, что этот фильм имел довольно предсказуемый финал, он всё равно ошеломил публику. Хоть и в целом мало кому нравятся кровавые фильмы, «Восставший из Ада» был невероятно красиво создан и обработан, оставляя при этом зрителей неуверенными в том, что основная мысль заключается в том, что грань между болью и удовольствием очень тонка и мрачна, а любопытство и интерес к жестокому является наказанием для самого себя. Эта сцена из фильма подарила зрителям максимальное количество мурашек и по сей день попадает во многие топы и сравнения. Здесь можно было увидеть последствия для тех людей, которые овладевают, наконец, легендарной металлический коробкой-головоломкой. Запертая в больнице и скучающая Кирсти узнает, как открыть головоломку, делает это и вокруг всё меняется. Она следует за открывшимся порталом, и, видя там жестокие и невероятные вещи, попросту сбегает обратно в комнату. Когда портал закрывается и Кирсти думает, что теперь она в безопасности, стены в комнате начинают осыпаться, окутанные блеском туманного света. Пульсирующий красный цветок, который раскрывает свои лепестки, багровая кровь, которая льётся на героиню, приглушенные стоны на заднем плане – всё это подано под великолепным соусом из пышной, оркестровой музыки. Никакой типичной мелодии, исключительно запретные, тайные звучания. И когда она становится громче и громче – зритель против воли чувствует нервозность, испуг и начинал дрожать с головы до пят, испытывая чувство смешанного любопытства. Когда музыка достигает своей кульминации, а стены разрываются от белого света, сенобиты, наконец, выходят наружу. Во главе с Пинхедом в его кожаном наряде, они строго смотрят на зрителя, сбивая его дыхание, а гладкий, слегка прохладный голос побуждает кровь с новой силой бежать по венам. Даже спустя столько лет просмотр этой сцены вызывает дрожь в коленях и желание поскорее закурить полученный стресс.
12. Хэллоуин (1978) – оживший Майкл Майерс
Кадр из фильма Хэллоуин.
На протяжении всей саги «Хэллоуин», Майк Майерс умирает чаще, чем миллиардеры ездят на отдых на острова. Но именно в этом первом фильме это вызывает настоящий, панический ужас. Весь фильм можно было наблюдать, как Лори (Джейми Ли Кёртис) находит останки своих друзей, защищает детей, о которых она заботилась, сражается с убийцей в маске и, наконец, уничтожает его. Это заставляет испытывать массу разных эмоций – радость, страх, панику и, наконец, расслабленное удовольствие от мысли, что всё, наконец, закончилось. Эта дикая ночь в Хэддонфилде буквально пропускает эмоции зрители через мясорубку. Обессиленная и психологически травмированная, Лори поворачивается спиной к телу убийцы, открывая дверь, чтобы покинуть, наконец, этот безумный дом. Она вдыхает свежий воздух, уверенная в своей свободе, в то время как зритель видит за её плечом, как пугающая фигура якобы мёртвого Майкла Майерса вновь поднимается на ноги, что вызвало у многих людей панический крик, дрожащие конечности и попкорн, разлетевшийся по всему кинозалу.
13. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999) – финальная сцена
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света.
Этот фильм ужасов имел максимально ограниченный бюджет, не имел какой-либо выгоды за собой от студии и не надеялся на успех в прокате, и скорее представлял собой нечто, большее похожее на чью-то домашнюю съёмку. В нём не было даже основной музыкальной темы или фоновой музыки. Сценарий был максимально упрощен, а на лицах «звёзд» не было кисточки гримёра. Во время, когда этот фильм только вышел, его продвижение сделало максимум, чтобы привлечь к нему неискушенных зрителей. Многие до похода в кино даже не догадывались, что фильм представлял собой выдумку, а не документальную картину. Эта картина позиционирует себя как история от опытного рассказчика. Жуткое путешествие, в котором принимают участие трое главных героев, было тем, что невозможно забыть после просмотра. Фильм смущал, заставлял нас сомневаться, вызывал самые разные эмоции, утомляя при каждом повороте в глухом лесу. Однако внушающие страх события достигли своего пика в кульминационном моменте. Он был мрачным, дезориентирующим и абсолютно ужасным, хотя бы потому, что аудитория не смогла увидеть, что же на самом деле произошло. Это ещё раз подтвердило теорию о том, что настоящее зло всегда остаётся неуловимым.
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