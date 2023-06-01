По версии зрителей: 13 самых страшных сцен из фильмов всех времён

1. Проклятие (2004) – пугающий мальчик-призрак

Кадр из легендарного фильма Проклятие.

2. Призрак Красной реки (2005) – встречи девочек

Кадр из фильма Призрак красной реки.

3. Ребёнок Розмари (1968) – Розмари видит лицо своего ребёнка

Кадр из фильма Ребёнок Розмари.

4. Изгоняющий Дьявола (1973) – Риган поворачивает голову

Кадр из фильма Изгоняющий Дьявола.

5. Мёртвые птицы (2004) – ребёнок под кроватью

Кадр из фильма Мёртвые птицы.

6. Носферату. Симфония ужаса (1922) – Носферату в дверях

Носферату. А как вам такая симфония ужаса?

7. Паранормальное явление (2007) – Кэти стаскивают с кровати и тащат по коридору

Кадр из фильма Паранормальное явление.

8. Шесть демонов Эмили Роуз (2005) – сцена с демоном в спальне

Кадр из фильма Шесть демонов Эмили Роуз.

9. Психо (1960) – сцена в душе

Сцена в душе из фильма Психо.

10. Лестница Иакова (1990) – сюрреалистичные откровения

Кадр из фильма Лестница Иакова.

11. Восставший из Ада (1987) – встреча с сенобитами

Сцена из фильма Восставший из Ада.

12. Хэллоуин (1978) – оживший Майкл Майерс

Кадр из фильма Хэллоуин.

13. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999) – финальная сцена

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света.