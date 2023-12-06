Легенды 1980-х: Почему группа «Boney M» заслужила скандальную славу, и что случилось с участниками

40 лет назад в СССР состоялся первый концерт легендарной группы «Boney M». За год до этого в новогоднем телешоу зрители впервые услышали их песню, и с тех пор популярность коллектива в нашей стране не угасала. Таким же успехом они пользовались во всем мире – группа даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как ансамбль, продавший рекордное количество синглов. Даже спустя годы после официального распада группы музыканты продолжали гастролировать в разных странах, правда, состав коллектива часто менялся. А после и вовсе появилось 5 разных групп, выступавших под названием «Boney M»…
Фрэнк Фариан | Фото: 24smi.org
Как это ни парадоксально, группа «Boney M» появилась раньше, чем собрались ее участники. Все началось в 1974 г., когда немецкий продюсер и музыкант Фрэнк Фариан записал песню «Baby do you wanna bump» и выпустил ее под именем Boney M. Так звали героя популярного в то время австралийского сериала. К концу 1975 г. этот хит стал популярным в Голландии и Бельгии, телеканалы заинтересовались исполнителем и начали приглашать его выступить. Сам продюсер не мог этого сделать, так как в записи звучали голоса стилизованного женского хора, и он решил создать группу. Правда, первый ее состав долгое время не выступал на сцене, а просто позировал для фотографий.
Золотой состав группы | Фото: newsmuz.com
Когда же публика захотела не только увидеть, но и услышать группу «Boney M», Фариан представил им новый состав: Мейзи Уильямс, Марсия Баррет, Клаудиа Бэрри и Бобби Фаррелл. При этом идея создать квартет из 3 женщин и 1 мужчины осталась прежней. Вскоре Клаудиа Бэрри покинула группу и занялась сольной карьерой. Ей на смену пришла Лиз Митчелл, и с этого момента началось триумфальное восхождение группы на музыкальный Олимп. Первый же сингл «Daddy cool» и альбом «Take the heat off me», записанный с новыми участниками коллектива, после их выступления в популярном музыкальном телешоу, начал разлетаться по 100 тысяч копий еженедельно. Сингл «Daddy cool» 9 раз становился золотым в разных странах Европы. За ним последовали не менее успешные синглы «Sunny» и «Ma Baker».
Легендарная группа *Boney M* | Фото: 24smi.org
Мейзи Уильямс | Фото: 24smi.org
Несмотря на огромный успех «Boney M», на протяжении всей их деятельности не утихали скандальные слухи о том, что никто из группы не умеет петь, что участники коллектива являются лишь фасадом, а все свои песни на сцене они исполняют под фонограмму. На самом деле у них было две солистки – Лиз Митчелл и Марсия Баррет, которые исполняли все вокальные партии, а остальные голоса на пластинках Фрэнк Фариан создавал наложением. Да он и сам неоднократно «одалживал» собственный голос двум другим участникам, объясняя это так: «Мой голос больше подходит к саунду Boney M, чем голоса Бобби и Мейзи». Однако на сцене приходилось «отдуваться» всем четверым. В подтверждение этого факта группа дала несколько живых концертов.
Марсия Баррет | Фото: 24smi.org
Бобби Фаррелл | Фото: 24smi.org
В отличие от музыкальных критиков, большинству обычных слушателей было абсолютно все равно, живой звук они слышат на концертах или фонограмму. Поклонники «Boney M» приходили на их выступления, чтобы увидеть красочное шоу и потанцевать. В конце 1970-х гг. группа получила несколько музыкальных премий, а также серебряных, золотых и платиновых дисков от музыкальных компаний.
Лиз Митчелл | Фото: 24smi.org
Группа во время гастролей в СССР | Фото: joinfo.ua
В 1978 г. вышел третий альбом группы, ставший самым успешным. Песня «Rivers of Babylon» стала хитом №1 в мире, она разошлась такими тиражами, что говорили, что каждые 4 секунды в мире продавался один этот сингл. Общие официальные тиражи их альбомов превысили 200 млн копий. В том же году «Boney M» приехали в СССР, где дали 10 концертов при полных аншлагах. Артистам даже разрешили снять клипы на Красной площади.
Группа во время гастролей в СССР | Фото: joinfo.ua
В начале 1980-х гг. грянул новый скандал: появились слухи о том, что группа находится на грани распада. Фариан действительно вскоре уволил Бобби Фаррелла, объяснив это тем, что тот требует слишком высоких гонораров. А сам певец жаловался на то, что продюсер не дает ему раскрыть свой вокальный потенциал. После ухода из группы он занялся сольной карьерой, но не смог добиться заметных успехов. А в группе ему тем временем быстро нашли замену. Дважды паузы в гастрольной деятельности «Boney M» были связаны с беременностью и рождением детей у солистки Лиз Митчелл. Только эту исполнительницу продюсер считал незаменимой.
Легендарная группа *Boney M* | Фото: dletopic.ru
Легендарная группа *Boney M* | Фото: 24smi.org
В середине 1980-х гг. группа утратила былую популярность. В 1986 г. они отправились в свое последнее мировое турне, после чего группа в прежнем составе больше не выступала. Лиз Митчелл выпустила сольный альбом, после чего решила собрать свой коллектив, выступая с хитами «Boney M». За этим последовали суды, несколько смен состава участников группы, одному из которых разрешили гастролировать с уточнением «официальный состав», при этом все коллективы получили права на использование песен, сценических образов и названия «Boney M».
*Boney M* в наши дни | Фото: 24smi.org
*Boney M* в наши дни | Фото: 24smi.org
С 1994 г. и до сих пор в разных странах мира выступает 5 составов группы. В Россию чаще всего приезжал коллектив Лиз Митчелл. В 2010 г. мир поразила новость: во время гастролей в России скончался участник группы Бобби Фаррелл. Причиной смерти стала остановка сердца.
Лиз Митчелл в 2018 г. | Фото: 24smi.org
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