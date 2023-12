Легенды 1980-х: Почему группа «Boney M» заслужила скандальную славу, и что случилось с участниками

Фрэнк Фариан | Фото: 24smi.org

40 лет назад в СССР состоялся первый концерт легендарной группы «Boney M». За год до этого в новогоднем телешоу зрители впервые услышали их песню, и с тех пор популярность коллектива в нашей стране не угасала. Таким же успехом они пользовались во всем мире – группа даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как ансамбль, продавший рекордное количество синглов. Даже спустя годы после официального распада группы музыканты продолжали гастролировать в разных странах , правда, состав коллектива часто менялся. А после и вовсе появилось 5 разных групп, выступавших под названием «Boney M»…Как это ни парадоксально, группа «Boney M» появилась раньше, чем собрались ее участники. Все началось в 1974 г., когда немецкий продюсер и музыкант Фрэнк Фариан записал песню «Baby do you wanna bump» и выпустил ее под именем Boney M. Так звали героя популярного в то время австралийского сериала. К концу 1975 г. этот хит стал популярным в Голландии и Бельгии, телеканалы заинтересовались исполнителем и начали приглашать его выступить. Сам продюсер не мог этого сделать, так как в записи звучали голоса стилизованного женского хора, и он решил создать группу. Правда, первый ее состав долгое время не выступал на сцене, а просто позировал для фотографий.Когда же публика захотела не только увидеть, но и услышать группу «Boney M», Фариан представил им новый состав: Мейзи Уильямс, Марсия Баррет, Клаудиа Бэрри и Бобби Фаррелл. При этом идея создать квартет из 3 женщин и 1 мужчины осталась прежней. Вскоре Клаудиа Бэрри покинула группу и занялась сольной карьерой. Ей на смену пришла Лиз Митчелл, и с этого момента началось триумфальное восхождение группы на музыкальный Олимп. Первый же сингл «Daddy cool» и альбом «Take the heat off me», записанный с новыми участниками коллектива, после их выступления в популярном музыкальном телешоу, начал разлетаться по 100 тысяч копий еженедельно. Сингл «Daddy cool» 9 раз становился золотым в разных странах Европы. За ним последовали не менее успешные синглы «Sunny» и «Ma Baker».Несмотря на огромный успех «Boney M», на протяжении всей их деятельности не утихали скандальные слухи о том, что никто из группы не умеет петь, что участники коллектива являются лишь фасадом, а все свои песни на сцене они исполняют под фонограмму. На самом деле у них было две солистки – Лиз Митчелл и Марсия Баррет, которые исполняли все вокальные партии, а остальные голоса на пластинках Фрэнк Фариан создавал наложением. Да он и сам неоднократно «одалживал» собственный голос двум другим участникам, объясняя это так: «». Однако на сцене приходилось «отдуваться» всем четверым. В подтверждение этого факта группа дала несколько живых концертов.В отличие от музыкальных критиков, большинству обычных слушателей было абсолютно все равно, живой звук они слышат на концертах или фонограмму. Поклонники «Boney M» приходили на их выступления, чтобы увидеть красочное шоу и потанцевать. В конце 1970 -х гг. группа получила несколько музыкальных премий, а также серебряных, золотых и платиновых дисков от музыкальных компаний.В 1978 г. вышел третий альбом группы, ставший самым успешным. Песня «Rivers of Babylon» стала хитом №1 в мире, она разошлась такими тиражами, что говорили, что каждые 4 секунды в мире продавался один этот сингл. Общие официальные тиражи их альбомов превысили 200 млн копий. В том же году «Boney M» приехали в СССР, где дали 10 концертов при полных аншлагах. Артистам даже разрешили снять клипы на Красной площади.В начале 1980-х гг. грянул новый скандал: появились слухи о том, что группа находится на грани распада. Фариан действительно вскоре уволил Бобби Фаррелла, объяснив это тем, что тот требует слишком высоких гонораров. А сам певец жаловался на то, что продюсер не дает ему раскрыть свой вокальный потенциал. После ухода из группы он занялся сольной карьерой, но не смог добиться заметных успехов. А в группе ему тем временем быстро нашли замену. Дважды паузы в гастрольной деятельности «Boney M» были связаны с беременностью и рождением детей у солистки Лиз Митчелл. Только эту исполнительницу продюсер считал незаменимой.В середине 1980-х гг. группа утратила былую популярность. В 1986 г. они отправились в свое последнее мировое турне, после чего группа в прежнем составе больше не выступала. Лиз Митчелл выпустила сольный альбом, после чего решила собрать свой коллектив, выступая с хитами «Boney M». За этим последовали суды, несколько смен состава участников группы, одному из которых разрешили гастролировать с уточнением «официальный состав», при этом все коллективы получили права на использование песен, сценических образов и названия «Boney M».С 1994 г. и до сих пор в разных странах мира выступает 5 составов группы. В Россию чаще всего приезжал коллектив Лиз Митчелл. В 2010 г. мир поразила новость: во время гастролей в России скончался участник группы Бобби Фаррелл. Причиной смерти стала остановка сердца.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: