Белый гриб из монтажной пены для дачного участка

Замечательный декор для участка, сделанный своими руками, — большой белый гриб, совсем как настоящий, отличающийся, пожалуй, только размерами. Этот необыкновенно красивый декоративный элемент вы без труда сможете сделать самостоятельно!

Ножка гриба — это пластиковая бутылка, заполненная песком или водой. Шляпка — коробка из-под конфет. Каждый элемент напениваем монтажной пеной слоями, чтобы они успевали подсыхать.



Шляпку следует посадить на ножку при помощи четырёх гвоздей и монтажной пены. Форму грибу придаём обыкновенным канцелярским ножом.



Далее гриб следует загрунтовать обойным клеем, затем — фасадной штукатуркой.



Дожидаемся высыхания.



И наносим в завершении акриловую грунтовку.







Осталось дождаться, пока гриб подсохнет, и нанести краску, как подскажет фантазия.



В конце работы обязательно нанести лак. Декор в виде белого гриба для участка готов!

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