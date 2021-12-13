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Белый гриб из монтажной пены для дачного участка

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка

Замечательный декор для участка, сделанный своими руками, — большой белый гриб, совсем как настоящий, отличающийся, пожалуй, только размерами. Этот необыкновенно красивый декоративный элемент вы без труда сможете сделать самостоятельно!

Ножка гриба — это пластиковая бутылка, заполненная песком или водой. Шляпка — коробка из-под конфет. Каждый элемент напениваем монтажной пеной слоями, чтобы они успевали подсыхать.

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка
Белый гриб из монтажной пены для дачного участка


Шляпку следует посадить на ножку при помощи четырёх гвоздей и монтажной пены. Форму грибу придаём обыкновенным канцелярским ножом.

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка


Далее гриб следует загрунтовать обойным клеем, затем — фасадной штукатуркой.

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка


Дожидаемся высыхания.

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка


И наносим в завершении акриловую грунтовку.

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка


Осталось дождаться, пока гриб подсохнет, и нанести краску, как подскажет фантазия.

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка

 

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка


В конце работы обязательно нанести лак. Декор в виде белого гриба для участка готов!

Белый гриб из монтажной пены для дачного участка

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