Чем подкормить розы для стимулирования роста базальных побегов

Каждый садовод знает, насколько важна прикорневая подкормка для роз. Внесение удобрений под корень необходимо для того чтобы розы дали больше базальных побегов, что сделает кустики более сильными и крепкими.



Более того, такая подкормка поможет увеличить количество бутонов и сделает их более крупными.







За день до подкормки розарий следует обидно полить, чтобы хорошо увлажнить почву.

Для приготовления подкормки наполните бочку объемом 200 литров водой (воду следует наливать за несколько дней до планируемой даты приготовления удобрения, чтобы она успела прогреться).

Удобрения для стимулирования роста базальных побегов состоит из следующих компонентов:



изабион — 600 мл (из расчета 30 мл на 10 литров воды);



комплексное удобрение «Мастер» с содержанием 13% азота, 40% фосфора и 13% калия — 500 грамм (из расчета 25 грамм на 10 литров воды);



гумат калия (разводится по инструкции на упаковке) — 5 таблеток на 200 литров воды;



препарат VIVA — 600 мл (из расчета 30 мл на 10 литров воды).





Растворите все препараты в бочке. Для подкормки одного кустика используйте 5 литров раствора.







Подробно о том, как стимулировать рост базальных побегов роз в этом видео:



