6 причин, почему Ирландия была самым крутым средневековым королевством

Когда речь заходит о Средневековье, российский обыватель вспоминает скорее материковые земли Европы — немецкие, французские или итальянские. Но особое место в пространстве и культуры средневековой Европы занимала островная Ирландия — оплот христианской веры на севере и страна крайне пассионарных святых. Есть длинный список причин, по которым средневековая Ирландия действительно крута, но в этой статье мы обойдёмся коротким.
Католики вне романского мира: действительно «особый путь»
По большей части Европы христианство распространялось «по дорогам римлян», и римская культура, даже после падения Западной Римской Империи, доминировала на континенте. Она словно «выравнивала» местные культуры и на всё накладывала свой отпечаток. Далёкая же островная Ирландия никогда не входила в «Римский мир» (Pax Romana) и, несмотря на то, что рано приняла христианство и в дальнейшем всегда была верна его «римской» (католической) версии, развивалась действительно своими дорогами. Её культура оставалась самобытной, и римское влияние чувствовалось только в латинских религиозных текстах.
В некотором роде Ирландия стала альтернативным центром католической культуры, и для Европы особое значение получили ирландские святые и ирландское монашество. Самый знаменитый святой Ирландии — креститель Патрик, который, по легенде, избавил остров от змей. Мало кто в России знает, что Русская православная церковь тоже его почитает — Патриков (Патрикеев, Патрикиев) можно поздравлять с именинами 30 марта. Но сам он родился в римской Британии и в Ирландию попал только в шестнадцать лет — его привезли из набега среди других обращённых в рабство. До того Патрик был сыном богатого римского офицера-декуриона. В рабстве Патрик и принял христианство.
Святой Патрик принял христианство, став рабом ирландцев.
Другая знаменитая святая Ирландии, Бригитта, родилась в рабстве: её отцом был король Лейнстер, который, естественно, ложась со своими рабынями, и не думал предохраняться. Именно с отцом Бригитты связано одного из её знаменитых чудес. У короля была ручная лиса, которая умела по команде показывать разные трюки. Один из придворных случайно убил королевскую лису, и король приговорил его к смерти. Тогда Бригитта пошла в лес, подманила дикую лисицу и, спрятав её под плащом, принесла отцу. К удивлению короля, лесной зверь отлично исполнял всё те же трюки по команде — и король отпустил приговорённого, получив себе новую лису.
До нашествия викингов Ирландию можно было назвать страной монастырей. Но викинги так любили разорять эти заведения, что ирландские монахи стали массово сбегать на материк — и несли с собой туда ирландскую версию монастырской католической культуры. Правда, страдали только монастыри на побережье, а вот в глубине острова продолжали спокойно «работать» центрами образованности и духовности.
Свята Бригитта прославилась добротой к бедным и дрессированной лисой.
Ирландцы не выбрасывали достижения язычества
Раннее христианское духовенство Европы рьяно старалось уничтожить все памятники предыдущей языческой культуре. Доставалось даже декоративным мраморным статуям из домов римского чиновничества — каждую скульптуру рассматривали как возможное изображение языческого божества. Что уж говорить о построенных ещё в неолите (позднем каменном веке) сооружениях из каменных глыб. Глыбы разбирали на материал для церквей или просто разбивали и разбрасывали.
В Ирландии все или почти все святые для языческого времени места сохранились, хотя их интерпретация изменилась. Сохранился и институт таких важных для языческого ирландского общества людей, как филиды — особые хранители традиции, которых считают тесно связанными с языческими жрецами-друидами и даже предполагают, что после христианизации многие друиды спокойно перешли в филиды, поскольку были, говоря условно, людьми одной касты или одного теста. Сравните это с тем, как настороженно обычно после христианизации в других местах относились к людям искусства, сохранявшим даже в остаточном виде языческие традиции и память о языческой истории, вроде скоморохов на Руси или сказителей в других местах.
Ирландские филиды учились своему мастерству двенадцать лет и имели семь ступеней мастерства.
Что касается языческих святынь, одни из них превратились в места, где показывали чудо знаменитые ирландские святые, а другие — стали просто местом, где живут волшебные существа, сиды (эльфы), которыми стали также и старые боги. Предания о сидах не вымарывались ирландскими христианами, хотя образ самих сидов, может быть, получил немного негативных красок — но не стоит думать, что эти существа были исключительно благими до прибытия на остров христианства.
Ирландские предания о сидах подарили нам через много веков классическое фэнтези. Образ прекрасных эльфов, живущих в стране, где нет несовершенства, но постоянно ищущих и находящих контакта с людьми из менее совершенного мира — и особенно эльфиек, влюбляющихся в смертных мужчин — можно проследить во многих произведениях двадцатого века, включая «главное фэнтези», трилогию Толкина «Властелин колец».
Рисунок Уилла Уортингтона.
В Ирландии понимали всю ценность литературы
Именно здесь в Средние Века приняли закон об авторском праве. Правда, королю, который издал закон, пришлось из-за этого сражаться и в результате он потерял три тысячи воинов на поле боя — для средневековой Ирландии то было большим числом. В общем, защита авторских прав копьём и мечом оказалась хлопотным делом.
Особое место в ирландском обществе занимали уже упомянутые филиды, чьё название часто переводят как «поэты» или «арфисты». Эти странствующие сказители с арфой не просто скитались, рассказывая о подвигах и неудачах королей прошлого, но и слагали новые песни, каждая из которых легко губила репутацию или превращала подвиг во всеирландскую славу, а славу — во всеобщий почёт и стремительный взлёт наверх по карьерной и общественной лестнице. Все, от мала до велика, и женщины, и мужчины, и слуги, и короли, жили с оглядкой на филидов и их суждения.
Кроме того, филиды хранили память о том, что сейчас назвали бы судебными прецедентами, так что с ними можно было советоваться в сложных случаях, сохраняли неприкосновенными старые священные места, меняя им легенду на более приемлемую для христиан, и способствовали сохранению литературной традиции. Когда христиане сделали письменность более или менее распространённой, филиды добавили к своим обязанностям также ведение исторических записей, что укрепило их положение в обществе.
Высказываются теории, что филиды и друиды были для ирландских язычников тем же, что каста брахманов в Индии и, собственно говоря, трудно могут быть отделены друг от друга, потому что каждый филид был наполовину готовым друидом и наоборот. В любом случае, развитая устная литература ирландцев и тот факт, что её основные хранители не были уничтожены, повлияла на то, что в Средние Века была развита и ирландская письменная (вполне христианская) литература.
В любом случае, когда англичане колонизировали Ирландию и пытались вовсю подавить национальное самосознание, они пытались запрещать и арфы — главный инструмент филида, хранителя ирландской гордости и истории. Эффекта это особого не дало. А арфа до сих пор, кстати, красуется на гербе страны.
В Ирландии были сильны литературные традиции, что повлияло и на традиции книгоизготовления.
Ирландия была одним из центров западной учёности
В шестом веке, пока римоцентричная Европы переживала недавнее крушение империи на фоне климатического бедствия и чумы, а германские и славянские племена разоряли всё на своём пути, отделённая от континента Ирландия чувствовала себя неплохо: культура у неё была своя, независимая от Рима, чума хоть и дошла, но довольно поздно, в стране прибавлялось монахов, в монастырях культивировались образованность и духовность, филиды освоили письменность… В общем, в шестом веке Ирландия превратилась в альтернативный центр западной учёности и опережала по количеству образованных людей практически всю Европу.
В монастырях воспитывались десятки богословов, которые потом уезжали на разорённый и одичавший континент и успешно там проповедовали. Как ни странно, богословы Ирландии также значительно сохранили чуждую им латинскую культуру для Европы и позже, когда из-за викингов переселялись в другие страны, помогали восстанавливать её уже там. А ирландские книги — в основном, конечно, духовного содержания — были высочайшими по качеству, включая красоту и проработку иллюстрации, в современной им Европе.
Миниатюра из ирландской книги.
Ирландцы были настоящими модниками
Иностранцы обращали внимание на пристрастие ирландцев к ярким цветам в одежде и нелюбовь к штанам в тёплое время года. В общем-то, распространённость штанов у мужчин Европы была напрямую связана с распространением верховой езды, а в Ирландии выживали только невысокие лошадки, пригодные для того, чтобы тянуть телегу, но не для скачек — так что неудивительно, что брюки как повседневная деталь одежды приживались плохо.
Вообще Ирландия была очень бедная ресурсами, и большинство доступных для одежды тканей были или чёрными, или кремовыми — цвета овечьей шерсти. Крашеные в яркие цвета ткани были баснословно дороги. Но ирландцы победнее и тут выкручивались: носили плащи, сделанные в стиле пэчворк, из квадратных лоскутов разного цвета. Побольше чёрного, немного кремового (чернорунных овец было больше), пара участков зелёного или красного. В какой-то момент распространились также полосатые ткани. А без штанов ирландцы отлично себя чувствовали даже в эпоху Возрождения. На радость любительницам мускулистых мужских ног, надо полагать.
Ирландские наёмники эпохи Возрождения. Рисунок Альбрехта Дюрера.
У ирландцев была своя тайная письменность
Не то, чтобы этот секрет охраняли ценой чьей-то жизни, но никому, похоже, не хотелось вникать в письменность, которая выглядит как скопище засечек на длинной линии. Кстати, именно из-за того, как выглядят слова, написанные огамическим письмом, есть теории, что они или происходят от тайного узелкового письма, вроде того, которым пользовались коренные народы Южной Америки, или являются памятью о деванагари — индийской письменности, которая также выглядит как нанизанные на одну ниточку сложные узелки. То и другое, правда, очень сомнительно. В любом случае, это уникальная, абсолютно самостоятельная европейская письменность.
Появилось огамическое письмо, предположительно, в четвёртом веке, а активнее всего использовалось в пятом-шестом. Далеко не всё, написанное этой тайнописью, содержит секреты или описание исторически значимых событий. Так, одна из самых знаменитых записей огамическим письмом, сделанная монахом, гласит, что ему плохо после того, как он накануне перебрал с пивом.
Интересно, что название письма совпадает в ирландском с названием надгробных камней, да и использовались огамические надписи активнее всего на таких камнях. Вместо пробелов в нём использовались знаки начала и конца фразы. Строки надо было читать или слева направо, или снизу вверх, а всего букв было двадцать.
Если посмотреть на эти надгробья, становится ясно, что огамическое письмо идеально для того, чтобы быстро и просто нанести надпись на камень с прямой длинной гранью в качестве основной линии.
Текст: Лилит Мазикина.
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