Священный огонь, остановленные войны и другие мифы вокруг Олимпийских игр

Перед каждой Олимпиадой информационное пространство переполняется познавательный статьями о их древних традициях родом из античной Греции. Очень многие из описанных традиций или их связи с современными играми — миф. Встречается и обычная путаница разных, но схожих античных обычаев.
Греки не несли ниоткуда священный огонь
«Доставлять огонь» с родины олимпийских игр придумал большой любитель факельных шествий Геббельс.истинную историю стыдливо закрывают глаза, повторяя выдумки нацистов. По счастью, остальные находки Третьего Рейха в Олимпийские игры не попали.
Все изображения греков с Олимпийским огнём — современные.
Из-за Олимпиады греки не просто останавливали войны
Жители местности, где проводились игры, добились полного запрета на ведение войны с ними — чтобы земля, на которой пройдут игры, не была осквернена пролитой в сражении кровью. Притом сами они спокойно и неоднократно нападали на соседей. Да, как можно догадаться, игры имели прежде всего религиозную природу, хотя о ней распространяются не очень охотно.
Женщин допускали на Олимпиады
Но только жриц Деметры. Вероятно, и сами игры изначально происходят от праздника урожая. Есть совсем уж загадочная теория, что боролись во время игр поначалу за право быть мужем Деметры — и это оправдывает отсутствие женщин: богини ревнивы. Впрочем, теория не подтверждается ни одним известным текстом, а в обозримом истории игры посвящали Зевсу.
Награждение победителей олимпийских игр.
Также известен случай, когда разрешение посмотреть игры один раз, постфактум, получила мать и по совместительству тренер их победителя, Ференика Каллипатера. Что означает, что её просто не стали убивать, когда заметили среди тренеров.
Тем не менее, игры довелось побеждать и женщине. Дело в том, что в них входили гонки на колесницах, и победителями считались не возницы, а владельцы коней. Первой женщиной, выставившей колесницу на игры и первой же победившей их стала спартанская царевна Киниска.
Первые современные игры не пытались повторять античные
Даже если принять за теорию, что колесницы просто заменили велосипедами, а бег в доспехах — тяжёлой атлетикой, программу всё равно трудно назвать совпадающей. Так, например, на античных играх не соревновались в плавании — да это было бы и неудобно, больших бассейнов древние греки не рыли. А такой вид дисциплины первых современных олимпийских игр, как гимнастика, просто оскорбил бы античных атлетов — он был к лицу только циркачам, людям в те времена не слишком уважаемым. Ещё пара отличий: в первых современных играх не было кулачного боя, а в античных не было тенниса, прыжков в высоту и толкания ядра.
Античные олимпийские игры включали в себя соревнование герольдов.
Стадионы не так уж напоминали современные
Да, зрительные места действительно располагалась амфитеатром, но на самой арене стадиона не было овальной дорожки для бегунов — бегали на античных играх только по прямой, и если на длинную дистанцию, то просто разворачивались в конце дорожки.
Дух на играх царил не слишком демократический
Вообще, когда говорят, что в Древней Греции царила демократия, забывают добавить, что «демосом» с гражданскими правами были далеко не все. На играх не допускались к прямому участию не только женщины, но и невольники, негреки и греки, лишённые гражданских прав.
Дело, помимо общего снобизма древних греков, было ещё и в том, что игры имели религиозное значение. Поэтому все родственники и тренеры участников перед играми должны были поклясться, что не будут совершать преступлений (участие мужчины из семьи преступников осквернили бы празднество), а участники клялись, что десять месяцев перед играми только и занимались, что подготовкой к ним — словно жрецы или… священные жертвы. Все клятвы произносились перед статуей Зевса.
Чтобы участвовать в играх, мало было быть умелым спортсменом.
Победителю не надевали лавровый венок
Лавровым венцом отмечали в других случаях, а чемпиону доставался венок из оливы — одного из священных деревьев древних греков, связанного с культом плодородия. Кроме того, в руки чемпиону давали пальмовые ветви и ставили на бронзовый треножник. Поскольку бронзовые треножники использовались также для принесения жертв богам, символическое значение помещения на него лучшего из лучших и отборного из отборных кажется очевидным.
Текст: Лилит Мазикина.
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