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Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Соленый чай, варенье из шишек, расписные козули – чего только не попробуешь в России, если отвлечься от щей, блинов и окрошки! Список блюд, которые серьезно расширят ваши представления о нашей кухне.

Горячие бурятские позы


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Приезжаешь в Бурятию, ничего не подозревая, а там на каждом углу предлагают «горячие позы». Признаться, при виде таких вывесок о еде думаешь в последнюю очередь. Но только поначалу, пока не попробуешь эту квинтэссенцию национальной кухни бурят и монголов. Предупреждаем: забыть этот вкус невозможно, мы пытались. Позы, а по-бурятски буузы, – это близкие родственники мантов и более дальние – хинкали и китайских баоцзы. Они в несколько раз больше пельменей и с дыркой наверху. Начинка – мясная, с небольшим количеством лука. Готовят позы на пару, а потом едят руками. Секрет в том, чтобы сначала надкусить тесто и с наслаждением втянуть горячий мясной бульон, а уже потом впиваться зубами в сочную начинку.

Жареный папоротник


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Папоротник обожают не только в Малайзии и Таиланде – это обычный продукт на Дальнем Востоке России. Пригодными для еды считаются молодые побеги папоротника орляка (Pterídium aquilínum), которые собирают, пока не развернулись листья. Урожай замачивают в соленой воде, затем промывают и отваривают — только после этой подготовки папоротник можно тушить, жарить или использовать в салатах. Сезон сбора побегов короткий, поэтому папоротник часто засаливают впрок. Если правильно приготовить, на вкус напоминает грибы. Чем не очередной дальневосточный деликатес?

Варенье из сосновых шишек


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Шаль и варежки из овечьей шерсти, меховая шапка, красивый нож, горный чай и мед – с Кавказа можно привезти уйму замечательных сувениров. Но если вы ищете что-то по-настоящему необычное, берите варенье из сосновых шишек. Поначалу смолянистое лакомство настораживает, но, когда распробуешь, то с удовольствием отправляешь в рот ложку за ложкой.
Особенно здорово уплетать такое варенье с травяным чаем на веранде отеля с видом на Главный Кавказский хребет. Не бойтесь откусить кусок шишки: развариваясь, они становятся мягкими.

Кулебяка с вязигой


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Вместо советских газет до обеда лучше читать Гиляровского – про кулебяку с начинкой в двенадцать ярусов, да про круглый пирог во всю тарелку с рыбным фаршем и вязигой. Аппетит приходит мгновенно, но что за вязига такая? Интригующее название попадается и в других книгах, да хотя бы в акунинском «Азазеле». Рассказываем: вязига – это хорда осетровых рыб, длинная лента, которую достают из рыбьего позвоночника. Пироги и кулебяки с вязигой – традиционные блюда русской кухни, но сейчас встречаются редко. Увидите в меню – заказывайте без раздумий. А если вам повезло раздобыть саму вязигу, то можно испечь кулебяку дома.

Чай с солью и маслом


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

«Чаю?» – угощает гостеприимный калмык или бурят. Вы с предвкушением берете чашку, делаете глоток – и округляете глаза. Да он же соленый! С молоком и маслом! Все так: чай с солью, немного похожий на суп, – традиционный напиток кочевников. Его до сих пор охотно пьют в Тибете, Монголии, Бурятии, Калмыкии и других районах Центральной Азии. Попробуйте провести день в горах на пронизывающем ветру, перегоняя на новое пастбище упрямых яков или баранов, и вы поймете, что сытный молочный чай – хорошая штука. Масло снимает раздражение в горле, соль помогает поддерживать водно-солевой баланс.

Талкан


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Еще один практичный продукт – талкан, крупа или мука из жареного ячменя. Талкан не нужно варить. Залил кипятком – готов сытный обед для долгого перехода в горах или на охоте. А для городского жителя, который вечно спешит, это полезный завтрак. В России талкан традиционно едят в горном Алтае, добавляя в соленый молочный чай, или просто заливая кипятком и смешивая с сахаром, сметаной или маслом. Больше всех любят талкан в Тибете, где его называют цампой. Насыпав цампу в пиалу, тибетцы добавляют к ней измельченный сухой сыр и щедрый кусок масла, после чего наливают туда же соленого чаю и размешивают все до состояния очень густой каши. Блюдо получается весьма экзотическое, не каждому иностранцу по вкусу, а тибетцы ничего, едят по несколько раз на дню.

Бутоны калужницы болотной


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Про каперсы – типичную пряную добавку в средиземноморской кухне – слышали все. Нераспустившиеся бутоны кустарника каперс колючий маринуют, а потом используют в салатах, супах, закусках и соусах. Если в ваших краях каперсы не продают или просто хочется чего-то оригинального, можно пустить в дело бутоны других растений – например, калужницы болотной, которая растет повсюду в России. Пикантность (в прямом и переносном смыслах) в том, что калужница болотная слабо ядовита, сырой ее есть нельзя. Зато если бутоны отварить, а потом замариновать, они становятся безвредными. Так утверждают любители этого блюда. Сами мы дегустировать отказываемся.

Козули


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

На русском Севере, в Поморье, делают козули – нарядные пряники, которые жалко есть. Выпечку в виде оленей, петухов, домиков, барашков и чего угодно еще расписывают разноцветной глазурью. Раньше козули лепили из ржаного теста раз в год, в канун Рождества. Маленькие объемные фигурки животных должны были принести в дом достаток и удачу. Сегодня чаще делают плоские сладкие козули с характерным ароматом жженого сахара. Не пропустите их, если доведется побывать в Архангельском крае, или испеките дома сами.

Калитки

Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Другая северная выпечка, на этот раз из Карелии, – калитки. Если вы на диете, за карельский стол не садитесь: удержаться от лишней парочки этих маленьких открытых пирожков невозможно. На привычные нам пышные пироги калитки совсем не похожи. Тесто для них замешивают без дрожжей, с простоквашей или сметаной, на ржаной муке. Типичной начинкой раньше была каша: не хотите ли отведать пирогов с перловкой или ячневой крупой? Сейчас в основном пекут калитки с картошкой. Перед тем как отправить калитки в жаркую печь, их смазывают маслом или сметаной, а потом едят с супом, молоком или чаем.

Шхомчхантхупс


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Это диковинное адыгейское блюдо хочется попробовать, просто чтобы запомнить его название. Но когда узнаешь, что это суп с каштанами – теми самыми, которые насыпают в кульки на рождественских базарах в Европе, мимо точно не пройдешь. Если в Адыгею вы пока не собираетесь, но готовы к кулинарным экспериментам, шхомчхантхупс легко приготовить самому. Сварите фасоль и каштаны и заправьте суп зажаркой и зеленью. Только не обдирайте пышное дерево во дворе – скорее всего, там растет конский каштан, несъедобный.

Строганина и расколотка


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Свежемороженая рыба, которую виртуозно настрогали на аппетитно закрученные ломтики, – вот что такое строганина. Папайи и манго на севере не найдешь, зато хорошей рыбы – полно. На строганину идет лучшая: муксун, осетр, нельма, омуль, чир. Рыбные стружки берут руками и обмакивают в соль, черный перец и «маканину» – особый соус. Говорят, на трескучем северном морозе строганина мгновенно согревает. Самое аутентичное место для знакомства со строганиной – чум, затерянный на просторах Ямала или Якутии. Но ресторан тоже сгодится, тем более строганину можно попробовать даже в Москве. А на Байкале делают еще и расколотку: замороженного омуля отбивают молотком или обухом топора, снимают шкуру и руками разделяют рыбу на кусочки. Едят расколотку так же, как и строганину: с солью и перцем.

Хреновина


Дюжина неожиданных блюд нашей кухни

Честно говоря, ничего необычного в хреновине нет. Но мы все равно включили ее в список – за лингвистическую и кулинарную остроту. Хреновина – это приправа из протертых помидоров, чеснока и хрена, иногда с добавлением черного или красного перца и с прочими вариациями. Готовят ее в основном на Урале, в Сибири и в Поволжье, а в Казахстане она известна под именем «огонек». Кое-где похожий соус называют аджикой, но буквоеды заметят, что в настоящей аджике помидоров сроду не бывало, зато полно пряных трав. Пробуйте и выясняйте, какая хреновина вам по вкусу.

Источник: статья Скайсканера «Дюжина неожиданных блюд русской кухни»


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