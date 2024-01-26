Как вписать серый диван в общую картину интерьера: 7 практичных решений

Когда дело доходит до оформления гостиной, выбор серого дивана открывает безграничные возможности для декорирования и позволяет создавать дизайн с чистого листа. От сдержанного скандинавского стиля до авангардного максимализма - здесь несомненно есть, где разгуляться фантазии и воображению. Мы собрали несколько вдохновляющих идей для гостиной с серым диваном, а также пару советов экспертов, как превратить столь нейтральный вариант в яркий и акцентный предмет интерьера.
1. Выберете свой серый цвет
Найдите свой серый цвет.
Правильное оформление гостиной играет далеко не последнюю роль в создании комфортного и стильного жилого пространства, и чтобы оно выглядело максимально идеально, подумайте не только об оттенке, но и о форме. Поскольку серый — нейтральный цвет, то, как правило, он сочетается с целым рядом других цветовых решений. Но прежде, чем перейти к главному вопросу, нужно решить, какой именно оттенок серого вы хотите: светлый или тёмный. От этого будет зависеть дальнейший дизайн. Например, в комнату с тёмными стенами идеально впишется бледно-серый диван со множеством разноцветных декоративных подушек. Впрочем, для светлых стен подойдут все тёмные оттенки серого. Таким образом, что в первом, что во втором случае вы сможете выгодно сыграть на контрасте, правильно расставив акценты.
2. Игры с глубиной
Играем с цветом и создаём глубину с помощью декоративных элементов.
Чтобы сделать помещение более глубоким и контрастным, следует придерживаться простых правил при выборе цвета. Здесь главным акцентом будут оттенки одной цветовой палитры, идеально подчёркивающие и оттеняющие друг друга. Остановились на тёмно-сером диване? Тогда разбавьте его пастельно серыми цветами, и наоборот – сделали выбор в пользу светлого, добавьте к нему более тёмные и контрастные элементы, будь то подушки или плед. Так же диван можно оттенить напольным ковром и мебелью - как журнальным столиком или тумбой, так и шкафами по всему периметру комнаты. Не последнюю роль в интерьере могут сыграть и шторы. Выбирайте персиковые, пастельно розовые, мятные, пудровые и пепельные оттенки.
3. Создаём уют
Создаём уют с помощью цветов, оттенков и различных деталей. \ Фото: bing.com.
Серый цвет необязательно должен быть холодным – выбирайте с коричневыми оттенками, чтобы сделать обстановку теплее. А еще лучше сочетайте серый диван со множеством тёплых нейтральных тонов, чтобы создать уютную и гостеприимную атмосферу. Не бойтесь разбавить «серость» бежевыми, терракотовыми, зелёными, землисто-жёлтыми, охровыми цветами. Чтобы сделать комнату более уютной и комфортной добавьте натуральные элементы декора, такие как дерево, камень, комнатные растения, статуэтки из слоновой кости или мягкий шерстяной ковёр.
4. Общая картина
Не забываем про общую картину интерьера.
Несмотря на то, что диван является ключевым элементом для гостиной, важно, чтобы остальные предметы максимально вписались в общую картину. Проектируя интерьер гостиной вокруг серого дивана, подумайте о том, чтобы сочетать его с геометрической мебелью разных форм для создания контрастов.
5. Выбираем покрытие
Уделяем особое внимание покрытию. \ Фото: cdn.media.amplience.net.
При выборе дивана так же не стоит забывать и о покрытии. Выбирайте такое, которое будет долгие годы служить верой и правдой, сохраняя свой внешний вид, несмотря на длительную эксплуатацию. Материал должен быть износостойким и поддаваться лёгкой чистке. При этом на поверхности не должны оставаться пятна, разводы, вытянутые петли, катышки и прочие «дефекты».
6. Картины\фотографии
Акцентируйте внимание.
В большинстве случаев произведения искусства – неотъемлемая часть интерьера. Поэтому, чтобы придать помещению более уютную атмосферу, стоит подумать о выборе картины или художественных фотографиях. Их можно разместить как раз над диваном. Такой дизайнерский ход не только привлечёт внимание с первых же минут, а и сыграет акцентную роль на двух предметах одновременно.
7. Освещение
Подбираем светильники.
Освещение — неотъемлемая часть любого помещения, в том числе и гостиной. Поэтому, у вас должен быть хотя бы один светильник, сочетающийся с серым диваном. Это может быть как стеклянный плафон, так и классический абажур, выполненный в современном стиле. При выборе обязательно обратите внимание не только на цвет, а и на форму осветительного прибора. Как минимум она должна гармонично сочетаться с диваном, а максимум – идеально вписываться в общий интерьер.
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