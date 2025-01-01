7 самых интересных экранизаций английской классики, в которых прекрасно всё - от сюжета до игры акте

Экранизировать классические литературные произведения всегда непросто. Далеко не всем режиссёрам удаётся передать дух эпохи, да к тому же кинематографисты не всегда бережно относятся к первоисточнику, навязывая зрителям собственное видение событий. Но всё же есть фильмы, снятые по произведениям английских авторов, которые заслуживают самого пристального внимания зрителей. В этих картинах действительно прекрасно всё: атмосфера, актёрская игра, сюжет и режиссура.
«История Дэвида Копперфильда», 2019 год, Великобритания, США, режиссёр Армандо Ианнуччи
Кадр из фильма «История Дэвида Копперфильда».
Экранизация известного произведения Чарльза Диккенса покоряет с первых же кадров, даже несмотря на то, что фильм невозможно назвать лёгким. Каким образом режиссёру удалось добиться полной эмоциональной вовлечённости зрителей в картину, непонятно, но факт остаётся фактом: равнодушных после просмотра обычно не бывает.
«Барри Линдон», 1975 год, Великобритания, США, режиссер Стэнли Кубрик
Кадр из фильма «Барри Линдон».
Этот фильм с полным правом называют лучшим творением режиссёра. Со времени его создания прошло уже почти полвека, а история, повествующая об авантюристе Барри Линдоне, рассказанная впервые писателем Уильямом Теккереем, остаётся по-прежнему актуальной. Стэнли Кубрику удалось совместить в картине веселье с нотками грусти и заставить зрителя задуматься о причинах появления такого героя, как Линдон.
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», 1981 год, СССР, режиссер Игорь Масленников
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
В общем-то, весь цикл фильмов Игоря Масленникова о британском сыщике можно назвать настоящим шедевром, но среди всех частей и критики, и зрители называют лучшим фильм о собаке Баскервилей. Совершенно потрясающий актёрский состав, удивительные натурные съёмки, увлекательный сюжет, который держит зрителя в непреходящем напряжении, - всё это и сделало фильм столь популярным.
«Грозовой перевал», 2011 год, Великобритания, режиссер Андреа Арнольд
Кадр из фильма «Грозовой перевал».
История двух поколений семейных кланов Эрншо и Линтон, снятая по мотивам одноименного романа Эмили Бронте, покоряет зрителя своей удивительной атмосферностью и приоткрывает завесу тайны над тем, как страдания и страсти управляют жизнями людей. Несмотря на то, что произведение неоднократно экранизировалось, фильм Андреа Арнгольда можно смело назвать одним из лучших.
«Морис», 1987 год, Великобритания, режиссер Джеймс Айвори
Кадр из фильма «Морис».
Одноименный роман Эдварда Моргана Форстера основан на личных переживаниях автора, и режиссёр попытался в экранизации передать, в первую очередь, испытываемые главным героем чувства. Режиссёр обошелся с литературным оригиналом очень бережно, сумел сохранить нетронутыми все диалоги, да и вообще добиться максимального сходства с произведением. Если расхождения и есть, то они весьма незначительны. Драма отношений людей с нетрадиционной ориентацией раскрыта в фильме со всеми подробностями, иногда довольно жестокими.
«Бестолковые», 1995 год, США, режиссер Эми Хекерлинг
Режиссёр не просто экранизировала роман Джейн Остин «Эмма», она придала ему современную окраску, переместив героев из XIX века в конец века XX. При этом Эми Хекерлинг невозможно упрекнуть в пренебрежении к литературному оригиналу, ей удалось продемонстрировать, насколько классическая литература может быть вневременной. И цитаты из книги, написанной больше ста лет назад, по-прежнему актуальны, о чём говорит их широкое распространение в молодёжной среде.
«Маленькая принцесса», 1995 год, США, режиссер Альфонсо Куарон
Кадр из фильма «Маленькая принцесса».
В основу фильма легла одноименная повесть Фрэнсис Ходжсон Бернетт, написанная ещё в 1905 году. Правда, режиссёр переместил главную героиню во времени, решив, что действие его фильма должно происходить во времена Первой мировой войны. Альфонсо Куарону удалось многое изменить в первоисточнике, но сохранить при этом атмосферу волшебства. Удивительно, но детское произведение Бернетт, реализованное в кино, вдруг оказалось интересно не только детям, но и взрослым.
