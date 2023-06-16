7 пешеходных мостов мира, от прогулки по которым вряд ли кто-нибудь откажется

1. Карлов мост в Праге (Чешская Республика)

Карлов мост – главная достопримечательность и визитная карточка Праги (Чехия). | Фото: rope-park.com/ ytmturizm.com.tr.

Карлов мост часто становился местом боев, принесших славу защитникам Праги (Работа бр. Адольфа и Карла Либшеров, события 1648 г.). | Фото: ready2travel.ru.

Это именно те места, к которым нужно прикоснуться, чтобы исполнились заветные мечты (Статуя Св. Яна Непомуцкого, Карлов мост). | Фото: niann.ru/ ready2travel.ru.

2. Ужасающий мост «Вздохов», ведущий в деревню Шахарах (Йемен)

Мост «Вздохов» расположен на высоте 300 м над глубоким ущельем в горах Йемена. | Фото: yemeneconomist.com/ masterok.livejournal.com.

Местные жители утверждают, что во время опасности этот мост можно уничтожить за пару минут (Йемен). | Фото: yemeneconomist.com.

3. Зрелищный подвесной мост Трифт (Швейцария)

Благодаря этому подвесному мосту можно очень быстро добраться в Trift-Gletscher, расположенном в кантоне Вале. | Фото: bloganchoi.com/ livejournal.com.

4. Мост Бритиш Петролеум (BP Bridge) в Чикаго (США)

285-метровый мост BP Bridge появился в Чикаго в 2004 г. и с тех пор стал самым излюбленным местом для прогулок. | Фото: daybedsmag.com/ abitant.com.

Глядя на необычные формы конструкции и материал, из которого сделан мост, можно сразу определить руку мастера (BP Bridge, проект Фрэнка Гери). | Фото: abitant.com.

5. Мост Моисея в городке Хальстерен (Нидерланды)

Вдохновившись библейским чудом пророка Моисея, архитекторы Ро Костер и Ад Кил решили спрятать мост в …воде. | Фото: interestingengineering.com/ bigpicture.ru.

Для создания конструкции моста использовалась акойя, древесину которой называют «титаном» из-за ее особой прочности и устойчивости к различным воздействиям. | Фото: expostroy.ru.

6. «Мост ДНК» в Сингапуре (Республика Сингапур)

Изысканная конструкция в форме спиральной молекулы ДНК в темное время суток подсвечивается яркими неоновыми огнями. | Фото: singaporegid.ru/ commons.wikimedia.org.

7. Пешеходный мост-трансформер Rolling Bridge в Лондоне (Великобритания)

Обычный с виду мост раз в неделю трансформируется в гигантский восьмигранник (Rolling Bridge, Лондон). | Фото: orangesmile.com/ idoorway.mirtesen.ru.

В пятницу, ровно в полдень, начинается фантастическое представление с пешеходным мостом в главной роли (Rolling Bridge, Лондон). | Фото: lamtrip.com.