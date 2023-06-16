7 пешеходных мостов мира, от прогулки по которым вряд ли кто-нибудь откажется

Мосты всегда считались уникальным достижением человечества, ведь очень часто это не просто банальные переправы, а знаковые достопримечательности региона. Инженеры и архитекторы вкладывали в создание грандиозных конструкций все силы, знания и душу, чтобы они выполняли не только практическую функцию, но и стали произведением искусства. Сегодняшний обзор посвящен самым неординарным пешеходным мостам мира, от прогулки по которым вряд ли откажется даже опытный турист.
1. Карлов мост в Праге (Чешская Республика)
Карлов мост – главная достопримечательность и визитная карточка Праги (Чехия). | Фото: rope-park.com/ ytmturizm.com.tr.
Карлов мост (чеш. Karlův most) - один их грандиозных мостов Чехии, сохранившийся со времен Средневековья. Мощный каменный 520 м мост соединил берега бурной реки Влтавы, став довольно востребованной переправой из Малой Страны в Стере Место (исторический центр города). Он является первым каменным мостом Праги, который был возведен вместо двух предыдущих, разрушившихся от времени и наводнений.
Карлов мост часто становился местом боев, принесших славу защитникам Праги (Работа бр. Адольфа и Карла Либшеров, события 1648 г.). | Фото: ready2travel.ru.
Отличительной чертой этой переправы являются средневековые башни, возведенные в строгом готическом стиле и то, что помимо привычных функций он был местом проведения рыцарских турниров, городских ярмарок, показательных судов и даже казней. Также по Карлову мосту проходили королевские коронационные процессии, во времена военных противостояний на нем велись ожесточенные бои. Именно поэтому он и является главной достопримечательностью города.
Это именно те места, к которым нужно прикоснуться, чтобы исполнились заветные мечты (Статуя Св. Яна Непомуцкого, Карлов мост). | Фото: niann.ru/ ready2travel.ru.
Начиная с XVIII ст. Карлов мост стал исключительно пешеходным, и с тех пор его украсили 30 скульптурами, с которыми связаны самые невероятные легенды и поверья. Особенно «отличился» образ Святого Яна Непомуцкого, вылитый из бронзы. По сведениям авторов Novate.Ru, туристы ждут от него исполнения желаний, поэтому все заветные места статуи отполированы до блеска.
2. Ужасающий мост «Вздохов», ведущий в деревню Шахарах (Йемен)
Мост «Вздохов» расположен на высоте 300 м над глубоким ущельем в горах Йемена. | Фото: yemeneconomist.com/ masterok.livejournal.com.
Несмотря на то, что пешеходный мост «Вздохов», расположенный над глубоким ущельем горной гряды Йемена вызывает страх и ужас до дрожи в коленях, он давно уже превратился в главную достопримечательность. Знали бы зодчие, создавшие уникальное в своем роде сооружение, которое должно было стать главным заслоном от турецких набегов, что спустя 300 лет не будет отбоя от «полчищ» туристов, устремляющихся в экстремальное путешествие только чтобы увидеть этот мост.
Местные жители утверждают, что во время опасности этот мост можно уничтожить за пару минут (Йемен). | Фото: yemeneconomist.com.
Несмотря на солидный возраст, каменной переправой и по сей день пользуются местные жители, чтобы перейти из одной горной деревни-крепости в другую.
3. Зрелищный подвесной мост Трифт (Швейцария)
Благодаря этому подвесному мосту можно очень быстро добраться в Trift-Gletscher, расположенном в кантоне Вале. | Фото: bloganchoi.com/ livejournal.com.
Подвесной мост, зависший над озером Трифт, что около Гадмена (Швейцария), расположен на высоте 100 м, и у рискнувших его пересечь он вызывает немало различных эмоций. Чтобы преодолеть 170 м раскачивающейся переправы (при любом порыве ветра или малейшего движения любого участника) нужно быть довольно смелым, а иногда и отчаянным человеком. Но как бы там ни было, перед тем, кто пересилит свои страхи и окажется на середине моста, откроется восхитительная картина, которая вызовет немало положительных эмоций и оставит незабываемые воспоминания.
4. Мост Бритиш Петролеум (BP Bridge) в Чикаго (США)
285-метровый мост BP Bridge появился в Чикаго в 2004 г. и с тех пор стал самым излюбленным местом для прогулок. | Фото: daybedsmag.com/ abitant.com.
Пешеходный мост BP Bridge, имеющий балочную конструкцию, находится в Чикаго и соединяет не края пропасти, а всего лишь два городских парка. Но от этого он не стал менее впечатляющим и полезным. Оказывается, подобного строения нет нигде в мире, а все потому, что его создателем является гениальный архитектор – Фрэнк Гери. Мэтр архитектуры, создающий современные шедевры, не мог допустить строительство банального пешеходного моста через оживленную автостраду, поэтому миру явилась «гигантская серебристая змея с чешуйчатой шкурой».
Глядя на необычные формы конструкции и материал, из которого сделан мост, можно сразу определить руку мастера (BP Bridge, проект Фрэнка Гери). | Фото: abitant.com.
Его извилистые формы ярко выделяются на изумрудных холмах «Миллениум-парка», пересекают Коламбус-драйв и украшают территорию парка имени Гранта. Мост был построен из нержавеющей стали, которая стала основой конструкции со сплошными бортиками вместо перил; железобетона и массива дерева. Это сооружение является не обычным коммуникационным средством, оно стало многофункциональным арт-объектом, выполняющим роль шумоизоляционного барьера, отгораживающего парк от шумной автомагистрали, оригинальной прогулочной зоной и смотровой площадкой, с которой открывается захватывающий вид на прилегающие районы Чикаго.
Интересный факт: Мост Бритиш Петролеум (BP Bridge) создан на средства двух компаний, которые выделили в общей сложность 20 млн. дол.
5. Мост Моисея в городке Хальстерен (Нидерланды)
Вдохновившись библейским чудом пророка Моисея, архитекторы Ро Костер и Ад Кил решили спрятать мост в …воде. | Фото: interestingengineering.com/ bigpicture.ru.
В Нидерландах появилась фантастическая переправа, которая в прямом смысле слова рассекает водную гладь – это мост Моисея (Moses Bridge). Довольно уникальная переправа получила общенародное признание и в год открытия стала победительницей в номинации «Лучшее сооружение 2011 года». На создание столь оригинальной конструкции авторов проекта вдохновил Библейский сюжет, в котором пророк Моисей сумел заставить расступиться воды Красного моря. Поэтому они и решили «спрятать» пешеходный мост в воды фортификационного рва, окружающего Fort de Roovere.
Для создания конструкции моста использовалась акойя, древесину которой называют «титаном» из-за ее особой прочности и устойчивости к различным воздействиям. | Фото: expostroy.ru.
Теперь переправу сложно заметить издалека и неосведомленные люди даже догадаться не смогут, что через ров перекинут мост. Такой визуальный эффект достигается благодаря тому, что борта полностью деревянной (!) переправы по верхней кромке совпадают с уровнем воды.
6. «Мост ДНК» в Сингапуре (Республика Сингапур)
Изысканная конструкция в форме спиральной молекулы ДНК в темное время суток подсвечивается яркими неоновыми огнями. | Фото: singaporegid.ru/ commons.wikimedia.org.
В самом центре Сингапура расположен 280-метровый пешеходный мост «The Helix Bridge», который имеет форму человеческой ДНК. Он стал соединительной пешеходной переправой через бухту Marina между двумя огромными районами города Marina Bay и Marina Center. Начиная с момента открытия в 2010 г. он превратился в главную достопримечательность Сингапура и считается красивейшим мостом мира. Особенно популярны смотровые площадки (всего их создано 4), с которых открывается восхитительный вид на футуристические здания и фантастические инженерные сооружения, которыми славится уникальный в своем роде город-государство.
7. Пешеходный мост-трансформер Rolling Bridge в Лондоне (Великобритания)
Обычный с виду мост раз в неделю трансформируется в гигантский восьмигранник (Rolling Bridge, Лондон). | Фото: orangesmile.com/ idoorway.mirtesen.ru.
Это, пожалуй, самый единственный мост в мире, который имеет ценность не столько в качестве переправы, сколько в его возможности трансформироваться. То этой причине он и привлекает огромное количество туристов, старающихся запечатлеть процесс сворачивания и разворачивания уникальной конструкции. Такой необычный ритуал происходит лишь 1 раз в неделю, все остальное время 12-метровый мост служит ничем не примечательной переправой через канал.
В пятницу, ровно в полдень, начинается фантастическое представление с пешеходным мостом в главной роли (Rolling Bridge, Лондон). | Фото: lamtrip.com.
Зато в пятницу, ровно в полдень, начинается удивительное во всех отношениях «представление» – Rolling Bridge эффектно начинает превращаться в огромный восьмигранник, с оригинальным сплетением металлических труб внутри конструкции.
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