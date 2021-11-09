15 самых свежих идей для интерьера маленькой кухни

Мебель замысловатой формы, обилие декора - приемы, которые однозначно не подходят для того, чтобы сделать маленькую кухню стильной и современной. Но не стоит отчаиваться.

Ведь эффектные способы, которые помогут сделать интерьер маленькой кухни актуальным, существуют. При этом она не потеряет ни единого сантиметра полезного пространства.

1. Яркий холодильник

Интерьер маленькой кухни с холодильником необычного цвета.

Холодильник есть на любой, даже самой маленькой, кухне. Так почему бы не превратить его в украшение комнаты? Достаточно лишь выбрать модель необычного цвета, которая станет яркой акцентной деталью. Если найти цветной холодильник не удалось, то можно оклеить виниловой пленкой обычный.

2. Домашняя мини-галерея

Декор кухонных стен.

Почему-то картины и постеры редко используются для декора маленькой кухни. И абсолютно зря. Ведь картины не занимают ни единого сантиметра ее площади, но при этом делают интерьер стильным и необычным. Для того чтобы изображение не подвергалось воздействию негативны внешних факторов, защитите их стеклом.

3. Эффектный кирпич

Кирпич для отделки маленькой кухни.

Кирпичная отделка чаще всего встречается в гостиной. Но что мешает использовать ее на кухне?

4. Уютная гостиная зона

Ведь кирпич - материал-лидер по способности создавать уютную атмосферу в помещении. Но не стоит забывать, что все поверхности на кухне подвергаются испытаниям перепадами температуры и влажности. А пористая структура кирпича особенно подвержена подобным влияниям. Поэтому лучше покрыть кирпич слоем прозрачного лака.

Удобный уголок для гостей.

Без зоны для приема пищи не обходится ни одна маленькая кухня. Но стоит заменить привычный обеденный стол мягким уголком - и обеденная зона превращается в уютную гостиную. Миниатюрный уголок позволит рационально использовать пустующее место в углу.

5. Практичный и необычный шкаф

Вместительный шкаф в интерьере маленькой кухни.

Навесные шкафчики или открытые полки - привычные варианты для дизайна верхней части кухонного гарнитура. Но высокий шкаф, напоминающий гардеробный, также будет уместен. Его вместительность пригодится в маленькой кухне, где нередко ощущается недостаток мест для хранения нужных предметов. Чтобы высокий шкаф не выглядел слишком массивным, лучше выбрать модель светлого цвета.

6. Блеск металла

Интерьер маленькой кухни с металлическими элементами.

Металл - один из из самых практичных материалов, в том числе, в интерьере маленькой кухни. Кроме того, любые отражающие поверхности визуально увеличивают пространство. Такое свойство металла незаменимо в интерьере маленькой кухни. Но для того чтобы не поцарапать металлические мебельные фасады, необходимо использовать неабразивные чистящие средства.

7. Игры в шахматы

Контрастная отделка пола.

Даже самый скучный интерьер маленькой кухни преобразится, если для отделки пола использовать контрастную черно-белую плитку. Такая шахматная поверхность обладает уникальным свойством - она гармонично вписывается в любую обстановку: от хай-тек до кантри.

8. Яркие стулья

Цветные стулья разнообразят интерьер маленькой кухни.

Стулья - также незаменимая мебель в интерьере маленькой кухни. Обычный обеденный гарнитур прекрасно справится со своим прямым назначением, но не добавит эстетики дизайну кухни. Простое решение - использовать стулья разных цветов. При этом совсем не обязательно подбирать стулья одинаковой формы. Разноцветный комплект оживит интерьер маленькой кухни.

9. Цвет и свет

Гармоничный интерьер маленькой кухни.

Выбирать для оформления маленькой кухни цвета, которые редко используются в этом помещении - простой, но эффектный способ преобразить пространство. Например, черный и зеленый, разбавленный светлыми вставками. Остается добавить в интерьер необычные подвесные светильники - и маленькая кухня станет самой стильной комнатой в доме.

10. Максимум дерева

Дерево никогда не выходит из моды.

Существует мнение, что деревянная мебель на кухне - пережиток прошлого. Но дизайнеры создают лаконичные комплекты из дерева, которые выглядят более чем современно. Пол, для отделки которого выбрано аналогичное дерево, что и для кухонных фасадов, выглядит гармонично. Такой прием позволяет зрительно увеличить пространство кухни благодаря отсутствию видимых границ между горизонтальными и вертикальными поверхностями.

11. Пестрый кухонный фартук

Необычный кухонный фартук из разных плиток.

Кухонный фартук, сложенный из разных плиток, сделает интерьер маленькой кухни выразительным и необычным. Для того чтобы укладка плитки не стала источником нежелательных проблем, нужно подбирать плитку одинакового размера.

12. Посуда вместо декора

Разноцветная посуда становится украшением интерьера.

Открытые полки вместо шкафчиков с дверцами - отличное решение для маленькой кухни. Но чтобы полки выглядели эстетично, нужно задуматься об их наполнении. Идеальным вариантом станет разноцветная посуда, которая дополнительно станет декором в комнате.

13. Эффектная акцентная стена

Акцентная стена в интерьере маленькой кухни.

Оклеивать обоями стены, близкие к зоне приготовления пищи - не самое разумное решение. Но в качестве отделки для других стен они будут уместны. Особенно, если выбрать вариант с яркими принтом. Тогда одна из стен на кухне станет акцентной.

14. Дуэт винтажа и кантри

Кухня в стиле кантри.

Стиль кантри - лидер по способности создавать уютную обстановку в помещении. Пожалуй, конкурировать с ним может лишь винтажное оформление. А комбинация винтажа и кантри поможет создать стильный интерьер маленькой кухни, производящий неизгладимое впечатление.

15. Необычное вертикальное хранение

Стена как система хранения.

Блестящая металлическая посуда способна украсить интерьер маленькой спальни. Оригинальным способом ее хранения станет перфорированная панель на стене, оборудованная крючками.