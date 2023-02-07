Чем прославились легендарные женщины-преступницы, которые сводили с ума мужчин и сыщиков

Пёрл Харт: последняя грабительница дилижансов







Пёрл Харт в женском и мужском костюме.

Мэри Фрит: первая театральная актриса Англии

Мэри Фрит была самой популярной преступницей своего времени.

Мария Тарновская: роковая женщина Декаданса

Полагают, что Тарновская владела гипнозом. Но на руку ей были и настроения эпохи Декаданса.

Тарновская и граф Комаровский.