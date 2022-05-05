Характер нордический: 5 потрясающих апартаментов в скандинавском стиле

Несколько примеров, демонстрирующих красоту скандинавского стиля в дизайне интерьера.
У многих скандинавский стиль ассоциируется с холодом и скукой. Однако дизайнеры доказывают обратное и создают невероятно уютные и стильные апартаменты. Эти примеры демонстрируют, насколько хорош интерьерный дизайн стран Северной Европы.
Простота, минимализм и функциональность — вот три кита, на которых держится эстетика скандинавского стиля, который зародился в 50-х годах ХХ века в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Но при том, что скандинавы отдают приоритет практичности, они не забывают о красоте и уюте.
1. Светлая студия с яркими акцентами
Первый пример - светлая студия с яркими акцентами.
Природные линии, плавные переходы из одного пространства в другое, натуральные материалы, солнечный свет — из этих простых составляющих дизайнеры и архитекторы создают комфортные апартаменты.
Кухня, оформленная в светлых тонах с использованием таких натуральных материалов, как дерево и мрамор.
2. Светло-серая студия с геометрическими формами
Второй пример - студия в светло-серых тонах с использованием необычных геометрических форм.
Изюминкой данного интерьера является геометрия: светильники, лампы, часы и ножки столов смотрятся очень оригинально. А в кухне изумительно смотрится плитка с орнаментом в серо-коричневой цветовой гамме.
Главное украшение кухни - уникальная плитка с узором в серо-коричневых оттенках.
3. Теплая квартира с желтыми акцентами
Третий пример - светлые апартаменты с акцентами в желтой цветовой гамме.
Из-за довольно долгих зим и небольшого количества солнечных дней скандинавские дизайнеры начали создавать открытые, светлые и практичные пространства. Для обеспечения психологического комфорта они стараются создать в домашних условиях теплый климат и уютную атмосферу со всеми необходимыми вещами под рукой.
Светлая и уютная спальня в скандинавском стиле.
4. Уютная квартира с использованием зоологических мотивов
Спальня, оформленная, как домик для маленькой птички.
Эта спальня напоминает домик, в котором обитает маленькая птичка. Цветные шкафы и аксессуары делают комнату яркой и комфортной. В кухне главными акцентами являются изображение зебры на стене и необычные светильники в виде объемных треугольников.
Белая кухня выглядит очень оригинально благодаря геометрическим светильникам, а также изображению зебры на стене.
5. Яркая студия с большим количеством цветных акцентов
Пятый пример - апартаменты, которые смело можно назвать разноцветными.
В скандинавских странах, где индустриализация немного запоздала, огромное влияние имели ремесленные традиции. Поэтому особое место занял органический дизайн с использованием дерева в качестве основного материала. Здесь дерево отлично сочетается с разноцветными коврами, подушками и картинами.
Кухня в голубой цветовой гамме выглядит очень стильно и оригинально.
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