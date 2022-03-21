Ривер Феникс - яркая звезда Голливуда и «крёстный отец» Леонардо Ди Каприо
«Сиддхартха», песня Битлз и птица возрождения - все в этом предложении верно, и ошибок быть не может. Ведь у этих слов есть одна общая светлая идея. Имя ей — Ривер Джуд Феникс. И это действительно светлая личность. Об этом говорят его волосы цвета пшеницы, безграничный яркий талант и стремление к солнцу. Пресса и публика провозгласили его секс-символом, но Ривер отказывался вращаться в привычных кругах шоу-бизнеса. А ещё он никогда не улыбался на публике.
Гессе, Джон Леннон и папа придумали имя
Ривер Джуд Боттом — имя данное при рождении./ Фото: open.az
Арлин работала секретарем в родном Бронксе, Джон был бывшим католиком. Судьба свела их вместе, когда девушка уехала из отчего дома и начала путешествовать автостопом. Меньше, чем через год, они поженились. 23 августа 1970 года о в год антивоенных демонстраций рождается сын.
Кадр из фильма «Останься со мной», 1986 год./ Фото: open.az
Кто знает, может, эти события также не прошли бесследно. Мальчик, при всей утонченности, стал открытым бунтарем против ненависти, войны и неравенства. Первое имя Фениксу было дано в честь реки жизни из романа Гессе «Сиддхартха», второе, спасибо «хиповым» маме и папе, из любви к песне Beatles «Hey Jude». Также среди поклонников Ривера, принято использовать испанский вариант его имени, Рио.
«Я хамелеон и растворяюсь в моём окружении»
Мама, а мы «Дети Бога»?
Ривер великолепный./ Фото: vine.co
Когда ребенку было 2 года, родители стали миссионерами секты «Дети Бога». Ривер с малых лет жил в нищете и в грязных мыслях последователей «Любви Иисуса». Неважно, взрослый ты или кроха, а быть «Невестой Христа» обязан. В секте у Боттомов родились маленькие адепты сестры Ривера — Рейн, Либерти и брат — Хоакин, который в Голливуде сейчас является суперзвездой. По мере передвижения миссионерских миссий все дети были рождены в разных городах.
Мальчик модельной внешности./ Фото: vine.co
«Мне казалось, если я буду играть на гитаре и петь с сестрой, то мы на следующий же день попадем на телевидение»
«Дети Бога» не помогали своим собственным детям в финансовом плане. Боттомы жили очень бедно. Но Ривер и Рейн смогли взять судьбу семьи в свои маленькие, но творческие руки. Гитара, музыка и детская непосредственность стали единственным средством для заработка. Через несколько лет Арлин и Джон покинули секту. Какое–то время они жили при церкви в Венесуэле. В этот период дети стали понимать, что такое природа, и как к ней нужно относиться.
Ривер с гитарой./ Фото: ru.fanpop.com
Увидев однажды, как рыбак убивает свою добычу, Рио и Хоакин убеждают всю семью стать веганами. Вскоре, пробравшись на грузовое судно, семья возвращается во Флориду, в родной дом Арлин. В 1978 году рождается последний ребенок Боттомов - девочка Саммер. Через год, семья официально берет себе новую фамилию — Феникс, в знак начала новой и счастливой жизни. Так начинается история Голливудской звезды Ривера Джуда Феникса.
Ривер Феникс – яркая звезда Голливуда
Кадр из фильма «На холостом ходу», 1988 год./ Фото: foto.meta.ua
Каждый из детей Фениксов обладал недюжинным талантом, и только время решало, когда они станут известными. В этом процессе помогали звёзды, ведь Джон нашел работу у агента по кастингам на NBC. Именно он организовал встречу для пяти ребят с детским агентом Айрис Бертон. Она настолько вдохновилась ими, что согласилась курировать абсолютно всех. С 10 лет Ривер успешно снимается на телевидении в разных проектах до 1985 года.
Рождённый для Голивуда./ Фото: fanparty.ru
«Я стараюсь лгать как можно больше во время интервью»
Наравне с молодыми Итаном Хоуком и Джейсоном Прессоном Риверу Фениксу достается главная роль в фильме «Исследователи». Затем в 1986 выходит одна из лучших работ не только самого актера, но и всех экранизаций С. Кинга – «Останься со мной». После он снимается в двух фильмах с Харрисоном Фордом, а также в 17 лет получает номинации на «Оскар» и «Золотой Глобус» за фильм «На холостом ходу».
«Я стараюсь лгать как можно больше во время интервью». Ривер Феникс./ Фото: open.az
Выход в 1991 году картины Гаса Ван Сента «Мой личный штат Айдахо» делает из Ривера культовую личность и «секс–символ». Критики были довольны актером и пророчили ему безупречное будущее.
Кадр из фильма «Мой личный штат Айдахо», 1988 год./ Фото: open.az
Он чувствовал окружающий мир всем телом. Ему не нужна была слава и особо не нужна была актерская стезя. Музыка его группы Aleka’s Attic являлась большей отдушиной. Но и в кино он полностью отдавался своей роли, ведь Рио был человеком ответственным и знал, что от него зависят другие люди.
Ривер Феникс и Киану Ривз./ Фото: fanparty.ru
«Наркомания не только для плохих людей или отморозков – это универсальная болезнь»
31 октября 1993 года Ривер скончался на руках у своего брата от передозировки наркотиков. Произошло это у клуба «Viper Room», совладельцем которого был Джонни Депп. Трагедия не позволила завершить, оставшиеся недельные съемки Рио в картине «Дурная Кровь». Режиссер Джордж Слейзер много лет боролся за то, чтобы она не была потеряна и забыта.
Ривер Феникс – «отец» Леонардо Ди Каприо
Ривер Феникс и Осень./ Фото: foto.meta.ua
Помимо «Дурной Крови», Ривер должен был сыграть в картинах «Полное Затмение» и, по слухам, в «Дневник Баскетболиста». После его смерти главное место в этих фильмах занял молодой Леонардо Ди Каприо.
Сценические близнецы Ривер Феникс и Леонардо Ди Каприо./ Фото: fanparty.ru
С тех пор, существует городская легенда, что, благодаря схожим типажам он стал реинкарнацией таланта Феникса. И Лео не раз говорил, что своему успеху он обязан именно — Риверу Фениксу.
БОНУС
Вечность на воспоминания... / Фото: pociall.com
«Не смотри на мир слишком трезво — сопьешься!» Ривер Феникс
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