Ривер Феникс - яркая звезда Голливуда и «крёстный отец» Леонардо Ди Каприо

Гессе, Джон Леннон и папа придумали имя

Ривер Джуд Боттом — имя данное при рождении./ Фото: open.az

Кадр из фильма «Останься со мной», 1986 год./ Фото: open.az

Мама, а мы «Дети Бога»?

Ривер великолепный./ Фото: vine.co

Мальчик модельной внешности./ Фото: vine.co

Ривер с гитарой./ Фото: ru.fanpop.com

Ривер Феникс – яркая звезда Голливуда

Кадр из фильма «На холостом ходу», 1988 год./ Фото: foto.meta.ua

Рождённый для Голивуда./ Фото: fanparty.ru

«Я стараюсь лгать как можно больше во время интервью». Ривер Феникс./ Фото: open.az

Кадр из фильма «Мой личный штат Айдахо», 1988 год./ Фото: open.az

Ривер Феникс и Киану Ривз./ Фото: fanparty.ru

Ривер Феникс – «отец» Леонардо Ди Каприо

Ривер Феникс и Осень./ Фото: foto.meta.ua

Сценические близнецы Ривер Феникс и Леонардо Ди Каприо./ Фото: fanparty.ru

Вечность на воспоминания... / Фото: pociall.com