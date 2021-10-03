Хитрые примочки, которые помогут решить все проблемы, связанные с одеждой и обувью

Бытовые неприятности случаются с каждым.

Это может быть и расстегнутая ширинка, и поставленное жирное пятно. Все эти мелочи доставляют немало хлопот и способны изрядно подпортить настроение.

Мы собрали 17 способов разобраться с проблемами, связанными с одеждой и обувью.

1. Пятна от отбеливателя

Пятна от отбеливателя на черном.

Единственный способ спасти любимую черную кофточку, на которой появились пятна от отбеливателя или пятновыводителя, - использовать маркер. Аккуратно закрасьте черным обесцветившиеся участки и можете быть спокойны до следующей стирки.

2. Галстук

В жизни любого мужчины наступает момент, когда нужно надеть костюм и завязать галстук. Для новичка это может оказаться непростой задачей. Самый доступный способ завязать галстук - набросить широкий конец галстука на узкий, обернуть вокруг, а затем вывести его через образовавшуюся петлю.

3. Пятна от тонального крема

Пятна от тонального крема.

Избавиться от пятен тонального крема на одежде и полотенцах поможет пена для бритья. Нанесите немного пены на загрязненный участок, потрите, а после постирайте обычным образом. Единственное замечание, данный способ работает только со свежими загрязнениями.

4. Пятна на коже

Чистка изделий из кожи.

Пятна на кожаных изделиях - явление редкое. Однако, если загрязнения уже появились, избавиться от них будет непросто. Справиться с пятнами поможет уксус. Нанесите его на мягкую щетку и аккуратно трите пятна до тех пор пока они не исчезнут.

5. Примерка

Примерка джинсов.

Есть маленькая хитрость, которая позволит определить, походит ли вам понравившаяся модель джинсов, без примерки. Просто оберните пояс джинсов в застегнутом виде вокруг собственной шеи. Если пояс брюк хорошо сомкнулся на затылке, не висит и не давит, значит джинсы стоит примерить.

6. Жирные пятна

Свежие жирные пятна.

Чтобы жирные пятна не доставили проблем в дальнейшем, сразу после их образования посыпьте их тальком или детской присыпкой. Она впитает в себя жир, и пятна отстираются обычным порошком или мылом без применения агрессивной химии.

7. Заклепка на джинсах

Канцелярская скрепка вместо пуговицы.

Оторвавшуюся заклепку на джинсах может временно заменить небольшой биндер. Для этой цели лучше выбрать зажим потуже, чтобы он крепко держал пояс брюк.

8. Свежесть

Лимонная свежесть для одежды.

Вернуть одежде, которая давно лежала в шкафу, свежеть поможет смесь воды и лимонного сока. Распылите небольшое количество полученной смеси на одежду, и они вновь обретут приятный аромат.

9. Лакированная кожа

Блеск лакированной кожи.

Чтобы ношеные ботиночки из лакированной кожи снова засияли, протрите их средством для чистки стекол.

10. Экспресс-глажка

Глажка утюжком.

Плойку можно использовать не только для выравнивания волос, но и для разглаживания мелких складок на одежде. Так, с помощью утюжка для волос можно максимально быстро прогладить воротничок, манжеты или низ рубашки.

11. Заедающая молния

Молния, которая заедает.

Спасти молнию, которая заедает, поможет воск, грифель карандаша или вазелин. Хорошенько потрите выбранным средством проблемный участок молнии, чтобы «собачка» легко скользила.

12. Сушка одежды

Ускорить сушку одежды.

Если нужно ускорить процесс высыхания одежды, лучше всего воспользоваться теплым махровым полотенцем. Просто разложите вещи на полотенце и скрутите в плотный рулон, хорошенько сдавите рулон руками в разных местах. Махровые волокна впитают в себя лишнюю влагу, вещь высохнет быстрее.

13. Шерстяные изделия

Уход за шерстяными изделиями.

Положите шерстяной свитер на несколько часов в морозильник, чтобы в процессе стирки он не полинял и не деформировался.

14. Катышки

Катышки на одежде.

Если ваши брюки или джемпер обросли катышками, избавьтесь от них с помощью одноразового бритвенного станка.

15. Ширинка

Фиксатор собачки.

Расстегнутая ширинка - проблема, знакомая каждому. Так что, если «собачка» на ваших брюках то и дело сползает вниз, прикрепите ее к пуговице с помощью обычной резинки или кольца от ключей.

16. Кожаная куртка

Новая куртка из кожи.

Новая кожаная куртка кажется слишком блестящей и неуютной? Выходите гулять в ней в дождливую погоду. Влага уберет излишний блеск, кожа смягчится, а изделие приобретет слегка поношенный вид.

17. Застежка

Альтернативная застежка.

Потерянную застежку от пусета, успешно заменит кусочек мягкой стирательной резинки. Такая хитрость позволит надежно застегнуть сережку и избавит от необходимости тратиться на покупку новых.

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