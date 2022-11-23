Куда исчезли животные из Египта, если они изображены на древних рисунках

Многие столетия ученые пытались разгадать загадки древних цивилизаций
Изобретательность и смекалка древних людей дает фору современным ученым. Многие столетия человечество пыталось понять, как же тысячи лет назад египтяне, римляне, турки, скандинавы смогли возвести гигантские сооружения, оставить наскальную живопись или зашифрованные послания. Novate.ru приоткроет завесу тайн и расскажет о популярных исторических загадках.
1. Индейская цивилизация Кахокия
Город представлял собой поселение из 109 курганов, расположенных у берега реки Миссисипи, напротив города Сент-Луис / Фото: goodfreephotos.com
Северная Америка - родина индейцев, на которой еще за 1000 лет до появления Колумба располагалась древняя цивилизация Кахокия. Город представлял собой поселение из 109 курганов, расположенных на территории 15 км² у берега реки Миссисипи, напротив города Сент-Луис. По тогдашним меркам Кахокия считалась настоящим мегаполисом, ведь ее население в 40 тысяч человек превышало количество жителей европейских столиц. Поселение было окружено плотными рядами частокола, а его обитатели торговали со всем континентом. Кстати, в США первый город с аналогичным количеством населения появился только в XIX столетии. Цивилизация развилась буквально за 50 лет и просуществовала приблизительно до XIII века.
Цивилизация развилась буквально за 50 лет и просуществовала приблизительно до XIII века / Фото: bigenc.ru
Существует три основных версии, почему Кахокия пришла в упадок: политические междоусобицы, проблемы с пропитанием из-за неконтролируемой охоты за дичью или стихийное бедствие. Современные ученые склоняются именно к третьему варианту. По результатам исследования выяснилось, что около 1200 года н.э. в городе произошло наводнение - Миссисипи поднялась на 10-12 метров. Вода погубила посевы, и люди остались на пороге голода. Постепенно жители начали покидать город и к 1400 году в Кахокии не осталось почти никого. Сегодня поселение считается памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Наскальное творчество в пещерах Каппадокии
Черные клетки в самом деле обозначали дома, а вот размытые объекты рядом с ними - растекающуюся лаву с вулкана Хасан / Фото: imagecloud.thepaper.cn
Древние турки, как и другие народы, тоже любили рисовать. Об этом свидетельствуют абстрактные изображения, обнаруженные на стенах пещер в Каппадокии. Причем, шедевр напоминал четко выверенные узоры восточного ковра. Наскальную живопись открыли в 1960 году. Сперва ученые подумали, что перед ними древнейшая карта в мире, представляющая план поселения Чатал. Экспертиза показала, что изображение было сделано 9000 лет назад до н.э. Однако, согласно последним исследованиям, на рисунке оказалась вовсе не карта, а извержение вулкана. Черные клетки в самом деле обозначали дома, а вот размытые объекты рядом с ними - растекающуюся лаву с вулкана Хасан. Благодаря анализу магматических пород ученые выяснили, что извержение произошло приблизительно в тот же период.
3. Просверленный череп из Отранто
Ученые предполагают, что отверстия просверлили в XVIII веке, как раз в момент, когда останки передавали в собор / Фото: r1.mt.ru
В 1480 году морской флот Османской империи захватил город Отранто (современная Италия, область Апулия). Большую часть населения убили или угнали в рабство, а 813 мужчин 15-50 лет, способных воевать, обезглавили. По легенде османы наказали их за то, что апулийцы отказались принять ислам. Спустя три столетия католическая церковь причислила казненных к святым покровителям города, а в 2013 папа римский Франциск канонизировал мужчин.
Однако это не самая любопытная часть истории. Мощи апулийцев хранятся в городском кафедральном соборе, но один череп привлекает особое внимание. На месте затылка и макушки в нем проделано 16 отверстий. Долгое время священники не позволяли исследовать останки, поэтому происхождение дырок оставалось загадкой. Лишь в 2015 году ученые провели экспертизу и пришли к выводу, что в черепе просверливали отверстия ради получения костного порошка. В Средневековье средство считалось эффективным лекарством против многих заболеваний. Особенно ценился порошок насильно убитого человека, а не почившего естественным путем. А самым желанным было средство из черепа умершего святого. Ученые предполагают, что отверстия просверлили в XVIII веке, как раз в момент, когда останки передавали в собор.
4. Шифр викингов
Скандинавы использовали шифр, именуемый ётунвеллур / Фото: static-secure.guim.co.uk
В разных частях Скандинавии ученые находили дощечки с загадочными письменами, которые не были похожи на языки проживающих на тех территориях людей. Позже выяснилось, что скандинавы использовали шифр, именуемый ётунвеллур. Он служил для обмена короткими сообщениями, вроде современных СМС. Долгое время исследователи не могли расшифровать послания, пока однажды не наткнулись на текст, продублированный разными письменностями, в том числе и кодом ётунвеллур. Переведенные фразы не носили секретной информации, а скорее использовались для развлечения или обучения рунам. Например, на табличках было написано: «Поцелуй меня» или «Разгадай, если сможешь».
5. Бетон из Древнего Рима
Древним римлянам удалось изобрести бетон такой же прочности, как и современный / Фото: wikikids101.files.wordpress.com
Древние римляне создали множество архитектурных шедевров, однако долго оставалось непонятным, как им удалось изобрести бетон такой же прочности, как и современный. Разгадка нашлась неподалеку от Неаполя, где находится бездействующий ныне вулкан Кампи-Флегрей. В последний раз он извергался 500 лет назад, а рядом с ним расположилось поселение Поццуоли, основанное на столетие раньше. В 1982 году грунт под итальянским городом начал подниматься с невероятной скоростью. Поццуолийцев пришлось эвакуировать, а ученые приступили к изучению феномена. Ситуация оказалась уникальной, ведь земля попросту должна была треснуть под таким напором, однако ничего не произошло. Так ученые и обнаружили, что рядом с вулканом проходит глубинный процесс, напоминающий производство бетона. Аналогичную химическую реакцию применяли римляне для создания материала и торговли им по всему Средиземноморью.
6. Исчезнувшие животные Древнего Египта
На древних рисунках египтян археологи насчитали 37 представителей фауны / Фото: ds04.infourok.ru
Всем известно, что Египет находится в пустыне, а такие природные условия довольно специфичны для многих животных. Хорошо живется там разве что ящерицам, змеям да верблюдам. Тем не менее, гробницы фараонов, божества, роспись на бытовых предметах и другие свидетельства жизни египтян показывают, что в цивилизации не было никаких проблем с животными. На древних рисунках археологи насчитали 37 представителей фауны. Куда же пропали животные? Древний Египет славился своими плодородными землями, однако на них постепенно наступала пустыня. Большинство зверей (шакалы, зебры, львы, антилопы и другие) не смогли приспособиться к новым условиям и переселились на более благоприятную территорию. В пустыне же остались самые стойкие и неприхотливые.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии