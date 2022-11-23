Куда исчезли животные из Египта, если они изображены на древних рисунках

Многие столетия ученые пытались разгадать загадки древних цивилизаций

1. Индейская цивилизация Кахокия

Город представлял собой поселение из 109 курганов, расположенных у берега реки Миссисипи, напротив города Сент-Луис / Фото: goodfreephotos.com

Цивилизация развилась буквально за 50 лет и просуществовала приблизительно до XIII века / Фото: bigenc.ru

2. Наскальное творчество в пещерах Каппадокии

Черные клетки в самом деле обозначали дома, а вот размытые объекты рядом с ними - растекающуюся лаву с вулкана Хасан / Фото: imagecloud.thepaper.cn

3. Просверленный череп из Отранто

Ученые предполагают, что отверстия просверлили в XVIII веке, как раз в момент, когда останки передавали в собор / Фото: r1.mt.ru

4. Шифр викингов

Скандинавы использовали шифр, именуемый ётунвеллур / Фото: static-secure.guim.co.uk

5. Бетон из Древнего Рима

Древним римлянам удалось изобрести бетон такой же прочности, как и современный / Фото: wikikids101.files.wordpress.com

6. Исчезнувшие животные Древнего Египта

На древних рисунках египтян археологи насчитали 37 представителей фауны / Фото: ds04.infourok.ru