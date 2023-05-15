Кто такие птицы

Происхождение птиц долгое время оставалось предметом оживленных дискуссий. За обозримый период времени было выдвинуто несколько научных версий происхождения и родственных связей птиц и возникновения у них полёта, причём в течение более сотни лет они были чисто гипотетическими.







Птицы — потомки динозавров. Они населяют все экосистемы земного шара, включая внутренние части Антарктиды.



Аисты на своем гнезде в Русте в регионе Бургенланд, Австрия. (Фото Robert Jaeger):







Гипотеза о происхождении птиц от динозавров впервые была выдвинута в 1868 году Томасом Гексли. Она основывалась на сравнении строения археоптерикса — животного, жившего около 150 млн лет назад в верхней юре. Он обладал характеристиками типичного пресмыкающегося — особым строением таза и рёбер, зубами, когтистыми лапами и длинным, как у ящерицы, хвостом. При этом окаменелости имели хорошо сохранившиеся отпечатки маховых крыльев, аналогичные таковым у современных птиц.



Африканский марабу — птица из семейства аистовых, наиболее крупный его представитель. (Фото Simon Maina):







Птиц роднит с динозаврами множество общих черт в строении скелета. Среди возможных ближайших родственников птиц также рассматривается авимим — мелкий хищный динозавр из мелового периода.



Дрофа-красотка — вид птиц семейства дрофиных отряда дрофообразных, распространённый в Азии. (Фото Karim Sahib):







Первую попытку систематизации животных предпринял в IV веке до н. э. греческий учёный Аристотель — в своих сочинениях «О частях животных» и «О возникновении животных» он выделил всех известных ему птиц в «высший род» Ornithes. Несмотря на очевидное несовершенство этой системы, вплоть до второй половины XVII века новых попыток классификации животного мира не предпринималось. Лишь к концу XIX века новые исследования заложили основу для современных представлений о системе класса птиц.



Австралийская Шилоклювка. (Фото Mal Carnegie):







Птицы есть везде, даже в Антарктиде. Например, снежный буревестник гнездится в глубине этого материка на расстоянии до 440 км от берега. По краям Антарктического щита местами гнездятся пингвины (императорский, Адели), гигантский буревестник, южнополярный поморник.



Черный бульбуль является членом семейства бульбуль воробьиных птиц. (Фото Ashwini Bhatia):







Населяют птицы и самые безводные пустыни и горы, вплоть до границы вечных снегов. Во время миграций стаи пролетающих гусей и журавлей иногда наблюдали на высоте 7000—9000 м. В 1973 году африканский гриф столкнулся с гражданским самолетом над Кот-д’Ивуаром на высоте 11 277 метров.



Ходулочник — птица семейства шилоклювковых. Занесена в Красную Книгу России. (Фото Sam Yeh):







Несколько семейств птиц приспособились к жизни на море. Отдельные виды пингвинов ныряют на глубину до 300 м, а согласно другой информации, императорский пингвин может достигать глубины 535 метров.



Красноносый зимородок, птица семейства зимородковых. (Фото Roslan Rahman):







Именно способность к полёту определяет особенности данного класса животных, хотя существует относительно небольшое количество (около 60 видов) нелетающих либо почти нелетающих птиц, в ходе эволюции так или иначе утративших способность к полёту, которую имели их предки.



Щеглы. (Фото David Davies):







Полет требует очень больших затрат мышечной энергии, поэтому уровень обмена веществ у птиц чрезвычайно высок и потребность в пище велика: её дневная норма составляет 12—28 % общей массы тела. Если спроецировать эти данные на человека, то 70-килограммовый персонаж должен бы был съедать до 20 кг пищи в сутки, будь он птицей.



Цапля в парке Буши в Лондоне. (Фото John Walton):







Для всех видов птиц характерным является наличие перьев, которые не встречаются у других современных животных. Перья покрывают всё тело птицы, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. Считается, что перья возникли в результате эволюционных преобразований чешуи рептилий.



Утка. (Фото John MacDougall):







Сколько перьев у птицы? Общее число перьев у крупных видов больше, чем у мелких. Например, у колибри около 1000 перьев, у чаек до 6000, а у лебедей — 25 000.



Певчая птица родом из Австралии. (Фото David Stowe):







Перо — почти совершенный механизм. Оно обеспечивает возможность полёта, образуя несущие плоскости (крылья, хвост), и создаёт обтекаемость тела. Перья защищают кожные покровы от механических повреждений. Очень эффективны водозащитная и теплозащитная функции оперения.



Две белые цапли дерутся из-за илистого прыгуна в природном заповеднике Май По в Гонконге, Китай. (Фото Jerome Favre):







Как и любой совершенный механизм, перья требуют тщательного ухода, и птицы ежедневно тратят около 9 % времени на чистку своего оперения, купание и пылевые ванны.



Американская малиновка. (Фото Robin Loznak):







Потомки динозавров не пахнут. Они не имеют потовых желез. Охлаждение тела достигается при помощи высокоразвитой дыхательной системы. Также птицы охлаждаются, находясь в тени либо в воде.



Красноклювая альциона — птица семейства зимородковых. (Фото Rahat Dar):







Нет зубов. Интересно, что у современных птиц отсутствуют зубы — их отчасти заменяют острые края клюва, которым птицы захватывают, удерживают и порой размельчают пищу. В связи с утратой зубов задача размельчения пищи перенесена на желудок.



Два друга-пингвина. (Фото Tobias Baumgaertner):







Дыхательная система птиц также характеризуется признаками приспособления к полёту. Эта система органов у птиц считается одной из самых сложных среди всех групп животных. Чем интенсивнее машущий полёт, тем интенсивнее и процесс дыхания.



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