Как из старого мотоцикла 1950-х годов сделать быстрый и стильный боббер

Боббер из старого мотоцикла BMW.

В прошлой жизни это был обыкновенный мотоцикл BMW. | Фото: beautifullife.info.

На мотоцикле стоит оппозитный двигатель BMW R75/7. | Фото: beautifullife.info.

Процесс навешивания агрегатов на раму. | Фото: beautifullife.info.

В верхней части рамы находится топливный бак с кожаными вставками. | Фото: beautifullife.info.

Даже для старых деталей можно применить современную стилистику. | Фото: beautifullife.info.

| Фото: beautifullife.info. Стильный обтекаемый BMW R50/3.| Фото: beautifullife.info.

Компактное сиденье характерно для мотоциклов-бобберов. | Фото: beautifullife.info.

BMW R50/3 1956 года, из которого сделали стильный боббер. | Фото: beautifullife.info.