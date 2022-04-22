Как из старого мотоцикла 1950-х годов сделать быстрый и стильный боббер

Боббер из старого мотоцикла BMW.
Компания энтузиастов из австрийского города Грац построила уникальный боббер на базе старого BMW. От ретро-байка осталась только рама, но мастера создали настоящий шедевр.
В прошлой жизни это был обыкновенный мотоцикл BMW. | Фото: beautifullife.info.
Работники магазина автозапчастей Titan купили на распродаже раму ретро-мотоцикла BMW R50/3 1956 года выпуска, которая много лет валялась на чердаке. Мастера сняли с рамы заднюю подвеску, а также сделали новое крепление карданного вала.
На мотоцикл установили новые вилки с прогрессивными пружинами Wirth. На изготовление и сборку всей конструкции было потрачено около 70 человеко-часов.
На мотоцикле стоит оппозитный двигатель BMW R75/7. | Фото: beautifullife.info.
Процесс навешивания агрегатов на раму. | Фото: beautifullife.info.
Колеса также являются произведением искусства реставраторов. На оригинальные ступицы посажены новые 18-дюймовые ободы на спицах. Резина – классические покрышки Avon Mk II.
В верхней части рамы находится топливный бак с кожаными вставками. | Фото: beautifullife.info.
Даже для старых деталей можно применить современную стилистику. | Фото: beautifullife.info.
Стильный обтекаемый BMW R50/3. | Фото: beautifullife.info.
Далее мастера искали двигатель и коробку передач конца 1970-х – начала 1980-х годов. Им попались хорошо сохранившиеся агрегаты с мотоцикла BMW R75/7, к тому же, по приемлемой цене. Двигатель рабочим объемом 745 кубических сантиметров был доработан: установлена цилиндро-поршневая группа увеличенного диаметра. Теперь мотор на 1070 «кубиков» выдает максимальную мощность 70 лошадиных сил. Поле покраски термостойкой эмалью двигатель закрепили на раме, приделали выпускные трубы с «рыбьими хвостами» на конце.
Довершает конструкцию мотоцикла 17-литровый бензобак ручной работы.
Компактное сиденье характерно для мотоциклов-бобберов. | Фото: beautifullife.info.
BMW R50/3 1956 года, из которого сделали стильный боббер. | Фото: beautifullife.info.
Мотоцикл раскрашен в черный, синий и белый цвета, традиционные для баварской компании. Маленькое одноместное сиденье сделано из кожи и прострочено синей ниткой. Его сделали специалисты греческой фирмы Autostop, которая также изготавливает кожаные салоны для Toyota, Ford и Chrysler. В результате получился один из самых крутых байков-бобберов на основе мотоцикла BMW.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии