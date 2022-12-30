Как быстро прочистить слив

Прочистите раковину или ванну с помощью простой коктейльной трубочки. Больше никаких инструментов вам не понадобится! Также не придётся разбирать сифон.







Сделайте на коктейльной трубочке несколько надрезов острыми ножницами.







Лучше с нескольких сторон.







Вставьте трубочку в слив. Поверните её несколько раз, затем потяните.







И вы достанете засор, из-за которого вода стала хуже уходить. Простой способ прочистить раковину!





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