Прочистите раковину или ванну с помощью простой коктейльной трубочки. Больше никаких инструментов вам не понадобится! Также не придётся разбирать сифон.
Сделайте на коктейльной трубочке несколько надрезов острыми ножницами.
Лучше с нескольких сторон.
Вставьте трубочку в слив. Поверните её несколько раз, затем потяните.
И вы достанете засор, из-за которого вода стала хуже уходить. Простой способ прочистить раковину!
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Как быстро прочистить слив
Прочистите раковину или ванну с помощью простой коктейльной трубочки. Больше никаких инструментов вам не понадобится! Также не придётся разбирать сифон.
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