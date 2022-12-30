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Как быстро прочистить слив

Прочистите раковину или ванну с помощью простой коктейльной трубочки. Больше никаких инструментов вам не понадобится! Также не придётся разбирать сифон.

Как быстро прочистить слив

Сделайте на коктейльной трубочке несколько надрезов острыми ножницами.

Как быстро прочистить слив

Лучше с нескольких сторон.

Как быстро прочистить слив

Вставьте трубочку в слив. Поверните её несколько раз, затем потяните.

Как быстро прочистить слив

И вы достанете засор, из-за которого вода стала хуже уходить. Простой способ прочистить раковину!

Как быстро прочистить слив
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