Как сделать шаблон для подрезки керамической плитки

В некоторых случаях при укладке керамической плитки необходимо снять фаску, чтобы состыковать две плитки под углом.

Эту операцию можно сделать с помощью ручной дисковой пилы и алмазного диска. Но дополнительно потребуется самодельный шаблон.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить такой шаблон из пластиковой трубы, а также, как им пользоваться.

Необходимые материалы:

пластиковая труба диаметром 150 мм;

пластиковая труба диаметром 20 мм;

крепёж — болты с барашковыми гайками.

Своим личным опытом изготовления самодельного шаблона для подрезки керамической плитки с нами поделился автор YouTube канала Roberto Araújo Construção Civil.

Основные этапы работ

Первым делом от пластиковой трубы диаметром 150 мм отрезаем кусок подходящей длины. Разрезаем его вдоль (просто делаем один рез снизу вверх).

После этого нагреваем заготовку строительным феном и выравниваем. Должен получиться лист пластика.

Получившуюся заготовку размечаем ровно по центру (чертим прямую линию вдоль заготовки), после чего сгибаем обе половинки под требуемым углом.

На следующем этапе нам потребуется пластиковая труба диаметром 20 мм. Разрезаем ее вдоль, нагреваем строительным феном и придаем нужную форму. Приклеиваем получившуюся заготовку по центру шаблона.

Дальше необходимо будет прорезать дисковой пилой линию сгиба на шаблоне, чтобы получилась прорезь под пильный диск.

В завершении останется только прикрепить пластиковый шаблон к опорной подошве дисковой пилы. Это можно сделать с помощью болтов с барашковыми гайками. Самодельное приспособление готово к работе.

Надеваем шаблон на керамическую плитку в том месте, где нужно снять фаску. После этого снимаем фаску при помощи дисковой пилы.

Видео по теме

Подробнее о том, как своими руками сделать шаблон для подрезки керамической плитки, показано в авторском видеоролике ниже.