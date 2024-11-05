Ноу-хау 60-х годов: зачем в СССР был нужен шкафчик под окном

Советский шкафчик под окном/ фото: colodu.club, ria.ru
По сей день в старых многоквартирных домах можно обнаружить под подоконником две необычные дверцы. Это двери шкафчика, но не простого, а с важной функцией. Итак, зачем же был нужен такой шкаф в советских квартирах, давайте узнаем!
Кто придумал шкафчик под окном
Советские многоквартирные дома/ фото: pro-dachnikov.
С конца 1950-х годов в Советском Союзе строители начали массово возводить многоквартирные дома. Квартиры были типовыми и малогабаритными - с небольшими кухнями, тесными прихожими, низкими потолками и проходными комнатами. Но такое жилье могла получить любая семья, которая в этом нуждалась. Люди были рады отдельным квартирам! Вскоре дома получили название «Хрущевки» в честь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Считалось, что именно он придумал малогабаритные дома, которые могли вместить большое количество людей. Однако это не так! Он лишь активно рекламировал дома лозунгами...
На самом деле, «хрущевки» придумал архитектор Ле Корбюзье. Он был родом из Франции. Вместе с советскими коллегами был разработан 5-этажный многоквартирный дом, который собирался как этажерка за 12 дней. Также французский архитектор добавил в интерьер квартир свою идею, которая на его родине не получили массового распространения — это шкафчики под окном.
Как возникла идея
Шкафчик под окном /фото: czarsafe.ru
Первые шкафчики стали монтировать в 60-х годах. Идея возникла после того, как люди стали массово заселяться в квартиры. У большинства из них не было ни мебели, ни бытовой техники. А холодильники — это настоящая роскошь. Их не было даже в продаже! Вот тогда и возникла идея у архитекторов смонтировать шкаф для продуктов, в котором будет держаться низкая температура. Это позволит людям продлить срок годности свежей еды, сэкономить семейный бюджет и место в квартире.
Что представляется из себя этот шкафчик
Двери закрывались с помощью шпингалета/ фото: czarsafe.ru
Под окном было сделано дополнительное углубление, в котором наружные стены были в 2 раза тоньше, а также сквозное отверстие на улицу — для циркуляции холодного воздуха. Внутри расположили 2 полки и установили 2 дверцы. Бесплатный холодильник был готов! Он успешно заменял советским семьям электрический. Теперь больше не нужно было вывешивать продукты в авоськах в форточку.
Не менее важным преимуществом «хрущевского холодильника» была экономия места на кухне, которая была по площади не более 6 метров.
Что хранили в советском шкафчике
Сезонные заготовки в шкафчике под окном/ фото: smolenskie-balkony.ru
В таком шкафу помешались разные продукты. Конечно, товарное соседство, о котором говорят современные повара, было нарушено. Но для советского человека это было совсем не важно. Главное, что продукты оставались свежими длительное время.
На нижней полке можно было хранить консервированные огурцы, помидоры, квашенную капусту, грибы, варенья, компоты и овощные салаты. На верхней полке было удобно расположить для хранения растительное и сливочное масло, молоко, крупы, свежий картофель и домашние заготовки для обеда и ужина. Даже хлеб в таком «холодильнике» не портился длительное время.
Советские хозяйки научились даже регулировать температуру в шкафчике. Так, в сильные морозы отверстие в стене закрывалось тряпкой, чтобы продукты не промерзали. А вот летом в холодильнике температура повышалась. Он становился пригодным для хранения лишь варенья, джемов и повидла.
Современный шкафчик под окном
Современный шкаф под окном/ фото: akrasdia.ru
Несмотря на то, что «хрущевки» были рассчитаны на 50 лет. В наши дни в них продолжают жить. Конечно, холодные шкафчики уже потеряли свою актуальность. Но все же они выполняют определенную функцию...
Варианты использования встроенного шкафчика под окном
Варианты использования шкафчика под окном/ фото: akrasdia.ru
Многие современные семьи оставили подоконный шкафчик в своем первозданном виде, а некоторые изменили его под свои цели. К примеру, систему хранения с выдвижными ящиками, стол-подоконник с видом на улицу, декоративный бар для напитков, шкаф для столовой посуды или место для расположения бытовой техники, батареи. Но для каждого варианта пришлось полностью демонтировать шкафчик — утеплить стены, залить бетоном вентиляционное отверстие и красиво облагородить.
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