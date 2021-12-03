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Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

С каждым годом цены на отделочные стройматериалы только растут. Чтобы сэкономить на ремонте, приходится рассматривать альтернативные варианты. 

Например, чтобы сделать имитацию кирпича на стене, обычно используются декоративные гипсовые кирпичики. Но стоят они дорого.

Как вариант, можно сделать их самостоятельно из того же гипса. Однако на это потребуется время и надо будет купить форму.

То же самое касается создания декоративной поверхности из плиточного клея — очень уж трудоемкий процесс. 

Автор YouTube канала cm faça sem segredo предлагает альтернативный вариант — изготовить кирпичики из пенопласта. Это будет намного проще и дешевле. Почему бы не попробовать?

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет сделать заготовки для кирпичиков. Для этого берем лист пенопласта и нарезаем его на полосы требуемой ширины. 

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Обратите внимание: оптимальная толщина пенопласта составляет 20—30 мм.

На следующем этапе «вооружаемся» электрическим паяльником, с помощью которого необходимо будет подровнять края кирпичиков. Используя паяльник, формируем на лицевой поверхности кирпичиков фактурный рисунок. 

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Отделка стены

Подготавливаем основание к приклеиванию кирпичиков — поверхность стены должна быть оштукатурена гипсовой или цементной штукатуркой.

 

После этого приклеиваем готовые кирпичики из пенопласта, раскладывая их на стене в шахматном порядке (как кирпичная кладка). 

Для лучшего визуального эффекта можно чередовать декоративные кирпичики разной толщины. Получается классно!

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

В завершении останется только покрасить сами кирпичики и швы между ними. Какие цвета краски для этого использовать — на ваше усмотрение. 

Как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта

Видео по теме

Подробно о том, как сделать имитацию кирпичной кладки из пенопласта, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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