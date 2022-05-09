10 удивительных фактов об экологически чистых продуктах питания

Осторожно, продукты!
Термин «органический» применяется к продуктам питания, которые были выращены без использования пестицидов. Пока одни предпочитают именно такие продукты и готовы даже за них переплачивать, другие посмеиваются, утверждая что при готовке пищи в ней почти не остается пестицидов, поэтому глупо платить больше просто за то, что фермер якобы вырастил его по-другому. В этом обзоре мы приоткроем завесу тайны над экологически чистыми продуктами.
1. USDA Organic
Осторожно, пестициды!
Вопреки распространенному мнению, и вопреки названию, Министерство сельского хозяйства США допускает использование ряда пестицидов (около 40 наименований) при выращивании продуктов питания. Если пестицид входит в этот список, то продукту присваивается сертификат USDA Organic.
2. Saludo, 嗨
Продукты из Мексики и Китая.
Большинство органических продуктов питания «проезжает» более тысячи километров от фермы до магазина. Многие органические продукты и вовсе привозят из таких стран, как Мексика и Китай.
3. Не заказывали но оплатили...
5% неорганических ингредиентов.
Обработанные продукты, маркированные как полностью «органические» (к примеру, овсяные хлопья или печенье) могут содержать 5% неорганических ингредиентов.
4. Экологически чистые морепродукты? Банальная ложь.
Нет существует правил для определения экологичности морепродуктов.
Не существует никаких федеральных правил для определения «органичности» морепродуктов, поскольку никто не может контролировать и проверить, что на самом деле творится в океане. Поэтому, если на морепродуктах написано «органический», это банально неправда.
5. 33% микробов устойчивы к антибиотикам
Бактерии-мутанты, микробы мутанты...
По мнению исследователей из Стэнфорда, состав бактерий в органически выращенных и традиционно выращенных продуктах примерно одинаковый. Тем не менее, в производимых традиционным способом продуктах животного происхождения примерно на 33% больше устойчивых к антибиотикам микробов.
6. Бактерии опасней пестицидов
Грязь - главное зло.
Обязательно нужно тщательно мыть органические продукты. Бактерии могут быть на самом деле намного вреднее пестицидов, а при этом бактерии и грязь есть на всех продуктах.
7. Минсельхоз США и NOP не проверяют компании или продукты!
Штамп USDA Organic на импорте?
Министерство сельского хозяйства США и NOP (Национальная органическая программа) не проверяют компании или продукты при их сертификации. Есть отдельные специально аккредитованные компании, которые делают это. Также ни Министерство сельского хозяйства США, ни NOP не имеют никакого отношения к другим странам. Поэтому, «органический» чеснок из Китая или перец из Мексики со штампом USDA Organic смотрятся, по меньшей мере, странно. В то время как некоторые страны, такие как Франция, имеют очень строгие правила относительно органических продуктов, Китай официально подтверждает только 30% своих «органических» продуктов.
8. Не существует конкретных рекомендаций
Гарантировать USDA Organic -это смешно.
Органически выращиваемые продукты могут быть заражены при опрыскивании соседних полей. К примеру, из той же Мексики поставляются как «органические» помидоры, так и традиционно выращенные. Никто не может гарантировать, что они выращиваются не на соседних полях и при этом пестициды не попадают на «чистое поле» через грунтовые воды при опрыскивании соседнего поля. Более того, не существует никаких конкретных рекомендаций относительно того, как далеко друг от друга должны выращиваться органические и обычные продукты.
9. No pesticides? На 50% дороже!
Бесхитростный компенсаторный механизм.
Культуры, выращиваемые без использования пестицидов, имеют более низкие урожаи, а также органические продукты зачастую везут намного на более дальние расстояния от места их производства до прилавков магазина. Именно поэтому органические продукты стоят на 50% дороже, чем их традиционные аналоги.
10. Неоникотиноиды разрешены
Гибель пчел, заболевания почек, болезнь Паркинсона.
Пять видов пестицидов, которые в настоящее время разрешенные для использования при выращивании «чистой» продукции в Соединенных Штатах, запрещены в других странах, поскольку они считаются небезопасными. Например, одной из таких групп пестицидов являются неоникотиноиды. Ряд ученых считает, что именно они приводят к гибели пчел. Они также содержат химические вещества, связанные с заболеваниями почек, болезнью Паркинсона и развитием врожденных пороков у людей.
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